Hanoi (VNA) - Vietnam tiene una gran oportunidad de recibir una ola de inversiones de Estados Unidos y está lista para aprovecharla, según expertos.Recientemente la empresa de bebida Suntory PepsiCo Vietnam inició la construcción de su fábrica más grande y moderna en la región de Asia Pacífico en el Parque Industrial Huu Thanh, en la provincia de Long An, en el Delta del Mekong.Con una superficie de casi 20 hectáreas y una inversión de 300 millones de dólares, la fábrica utilizará energía renovable, como combustible de biomasa y energía solar, y lanzará productos con envases hechos de plástico 100% reciclado.Una vez terminada la construcción, la fábrica ayudará a mejorar los estándares sobre la capacidad y el desarrollo sostenible de la empresa, allanando el camino para su desarrollo a largo plazo.Pepsico propuso el proyecto al primer ministro Pham Minh Chinh mientras se unía a la delegación del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (USABC) para visitar Vietnam y buscar oportunidades de inversión.Junto con Pepsico, muchos otros inversores han expresado su interés y confianza en el potencial del mercado vietnamita, entre ellos, Energy Capital, que quiere desarrollar el puerto de Long Son en la provincia de Ba Ria Vung Tau y un proyecto de gas natural licuado (GNL) en la provincia de Binh Thuan, y la compañía energética global AES, que está en preparación para construir la central de turbinas de gas de ciclo combinado de Son My.En una sesión de trabajo con el ministro de Planificación e Inversiones, Nguyen Chi Dung, durante la visita de la USABC, firmas de renombre como Ford, Boeing y Viatris mostraron su fuerte compromiso con la continuación de las inversiones en Vietnam.Dijeron que han inyectado más de mil millones de dólares en Vietnam a través de grandes corporaciones como VinGroup y Masan, y buscarán más oportunidades de inversión en el país.Más recientemente, los líderes de Rosen Partner dijeron que el grupo desea expandir la inversión en Vietnam en las áreas de bienes raíces y turismo mientras se reunían con el viceprimer ministro Le Minh Khai en Estados Unidos.Resulta probable que se realicen más inversiones en las áreas de alta tecnología, semiconductores e inteligencia artificial, ya que las corporaciones estadounidenses dijeron que invertirán miles de millones de dólares en Vietnam en estos campos.Aunque los inversores estadounidenses han estado interesados en el mercado vietnam ita, tienen una presencia relativamente menor en el país.Según el Ministerio de Planificación e Inversiones, las empresas estadounidenses registraron sólo 17,26 millones de dólares en Vietnam en el primer trimestre de este año, ocupando el puesto 19 entre los países y territorios que tienen inversiones en el país.Chi Dung dijo que la clasificación no está a la par con el potencial de los inversores estadounidenses ni con las sólidas relaciones entre Vietnam y Estados Unidos.Al hacer hincapié en la elevación de los vínculos bilaterales a una asociación estratégica integral, así como en los acuerdos para promover la cooperación en tecnología e innovación, incluida la industria de semiconductores, destacó que no hay barreras para la ola de inversiones estadounidenses en Vietnam y viceversa, e incluso el de un tercer país.Según el presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham) en Hanoi, Joseph Uddo, Vietnam debe continuar su reforma para crear un clima de inversión favorable y un entorno legal equitativo y transparente para atraer nuevas inversiones a la par de mantener y desarrollar las existentes.También, deben mejorarse los procedimientos administrativos, ya que se han puesto en marcha nuevas leyes y reglamentos, lo cual ralentiza el proceso de aprobación y aumenta la carga para las empresas.Las empresas estadounidenses también expresaron su preocupación por la energía para la producción y las actividades comerciales, especialmente aquellas que operan en alta tecnología, electrónica y semiconductores.El subdirector ejecutivo de la USABC en Vietnam, Vu Tu Thanh, consideró que el país debe prestar la debida atención a su conectividad con otros estados miembros de la ASEAN para atraer más inversiones de los EE.UU./.