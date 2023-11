Veeramalla Anjaiah, investigador principal del Centro de Estudios del Sudeste Asiático en el encuentro con la prensa (Fuente: VNA)

Yakarta (VNA)- Vietnam ha obtenido grandes éxitos en el ámbito internacional gracias a su política de “diplomacia de bambú”, afirmó un académico indonesio.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Veeramalla Anjaiah, investigador principal del Centro de Estudios del Sudeste Asiático (CSEAS), con sede en Yakarta, evaluó altamente las contribuciones del secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, a la diplomacia de Vietnam a través de la introducción del término “diplomacia de bambú” en 2016.

El bambú es importante para la historia, la cultura y la vida cotidiana del pueblo vietnamita y simboliza fuerza, durabilidad y resiliencia. El secretario general Nguyen Phu Trong introdujo el término “diplomacia de bambú” basándose en esas características de la planta para implicar que la independencia, la autodeterminación, la diversificación y la multilateralización forman la estrella polar de la política exterior del país.



El exeditor del diario The Jakarta Post sostuvo que la “diplomacia de bambú” tiene como objetivo responder al cambio de poder de los principales países de la región; promover el comercio y la cultura e identidad de Vietnam; y enfatizar la política exterior de independencia, autodeterminación, proactividad y no intervención.



La “diplomacia de bambú” del país ha logrado mantener las relaciones con las potencias garantizando al mismo tiempo la protección de los intereses nacionales, dijo, y añadió que Vietnam es actualmente uno de los países con considerable influencia diplomática en el Sudeste Asiático.



Con esta política exterior especial, Vietnam ha obtenido importantes éxitos en el ámbito internacional. Ahora tiene relaciones diplomáticas con más de 190 países y asociaciones estratégicas integrales con Estados Unidos, China, Rusia, India y Corea del Sur. También ha sentado las bases para el establecimiento de la asociación de esa índole con Japón, Australia, Indonesia y Singapur.



Veeramalla señaló que el país indochino se ha convertido en un miembro activo y responsable de más de 70 importantes organizaciones y foros internacionales, como las Naciones Unidas, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), entre otros. Se ha convertido en un país amigo de todos.



En 2019, Vietnam causó una fuerte impresión cuando fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2020-2021 con 192 votos a favor de un total de 193, recordó.



Dijo que a través de la política de “diplomacia de bambú”, Vietnam ha ayudado a promover una arquitectura de seguridad regional basada en reglas, resolver pacíficamente disputas internacionales y mantener el equilibrio estratégico en sus relaciones con los principales países.



Se ha comprometido a intensificar la creación y consolidación de la confianza estratégica en la región y ha expresado su deseo de que todas las disputas, incluidas las del Mar del Este, se resuelvan pacíficamente sobre la base del derecho internacional, como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, apuntó.

El país también aboga por que se logre un código de conducta eficaz en el Mar del Este para fortalecer la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo en la región, subrayó./