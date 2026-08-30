Vietnam logra seis premios en concurso de pintura infantil en Hong Kong (China)

Hong Kong (China) (VNA) – La joven vietnamita Hoang Ngoc Han, de 13 años, ganó el Premio de Oro en la categoría juvenil del concurso internacional de pintura “National Treasures Seeing the World”, celebrado recientemente en Hong Kong (China).



El certamen, organizado por Shine Tak Foundation de Hong Kong y dirigido a participantes de entre 6 y 18 años, se desarrolló del 24 al 27 de agosto. Su primera edición atrajo a más de 10.000 participantes de 13 países, entre ellos China, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Kazajistán, Irán, Guyana y Senegal. De ellos, 80 obras fueron seleccionadas para su exposición durante la ceremonia de entrega de premios.



La obra de Hoang Ngoc Han, titulada “El pájaro Lac de la Patria”, representa al pájaro Lac, símbolo de libertad, independencia y vitalidad, inspirado en los tambores de bronce de Dong Son. La composición combina los espacios del cielo, la tierra y el mar, junto con imágenes de ríos y montañas y el motivo “Cuu Ngu Quan Hoi”, símbolo de prosperidad y continuidad de las tradiciones culturales vietnamitas.



Vietnam obtuvo además los premios de Oro, Plata y Bronce en ambas categorías. En la juvenil, Bui Thai Khanh, de 17 años, ganó la plata y Nguyen Thi Hoai Chuyen, de 14 años, el eronce. En la infantil, Ngo Mai Linh, de 8 años, obtuvo el oro; Ngo Mai Vy, de 12 años, la plata; y Le Kha Han, de 6 años, el bronce.

La obra de Hoang Ngoc Han. (Fuente: VNA)





A la ceremonia asistieron más de 40 altos funcionarios de Hong Kong y representantes diplomáticos de numerosos países. Los organizadores destacaron el papel del arte como puente para fomentar el entendimiento entre las culturas.



Las obras premiadas continuarán expuestas en Hong Kong y serán incluidas en un álbum artístico conmemorativo para su distribución a organismos gubernamentales, instituciones educativas y bibliotecas de los países participantes./.