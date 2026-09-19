Vietnam logra varios resultados positivos sobre protección infantil

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Vietnam reafirma su compromiso con el desarrollo seguro y pacífico de la energía nuclear
Vietnam reafirma ante el OIEA su compromiso con la seguridad, la protección física y la no proliferación en el desarrollo de sus programas nucleares.
Nuevo impulso para la salud pública de Vietnam
La Resolución 72-NQ/TW orienta la reforma sanitaria de Vietnam hacia la prevención, la transformación digital, la innovación y la atención equitativa.
Vietnam establece récord nacional con la mayor participación de personas mayores en exhibición de danza colectiva
La Asociación de Personas Mayores de Hanoi organizó el 17 de septiembre el lanzamiento del Mes de Acción por las Personas Mayores de la ciudad 2026 y una actuación de danza colectiva que estableció el récord de Vietnam por contar con el mayor número de personas mayores participantes. Se trata de una actividad significativa para celebrar la exitosa conclusión de la 7ma. Asamblea de la Asociación de Personas Mayores de Vietnam, correspondiente al período 2026-2031.
Exigen acelerar la organización de la Policía de Bac Ninh
El Ministerio de Seguridad Pública anunció el establecimiento de la Policía de la ciudad de Bac Ninh para reforzar la seguridad y el orden
Fortalecen cooperación para garantizar seguridad y orden en zona fronteriza
Las policías de Tay Ninh y de tres provincias camboyanas acordaron reforzar el intercambio de información y la lucha contra la delincuencia transfronteriza.
Ciudad Ho Chi Minh pasa de “construir modelos” a promover valores del Espacio Cultural Ho Chi Minh
Ciudad Ho Chi Minh busca transformar el Espacio Cultural Ho Chi Minh en un espacio de valores y extenderlo al entorno digital para ampliar su alcance.
Un hotel de Vietnam figura entre los 100 mejores del mundo en 2026
Capella Hanoi ocupa el puesto 81 entre los 100 mejores hoteles del mundo en 2026, según la clasificación de The World's 50 Best Hotels.
Descubren numerosos objetos en dos tumbas antiguas de unos 1.500 años en Vietnam
Una excavación de emergencia en Nghe An destapa dos tumbas de ladrillo de las Seis Dinastías (siglos IV-VI) con valiosos objetos funerarios y monedas Wu Zhu.
Policía de provincia de Lao Cai desmantela una banda de estafa transnacional en Laos
Vietnam y Laos desmantelan una red transnacional de estafas en línea en Bokeo, detienen a 91 personas y confiscan ordenadores y teléfonos.
Derechos de autor en Vietnam: nuevos desafíos ante la piratería digital y la IA
Vietnam busca combatir la piratería editorial digital y afrontar los nuevos desafíos que plantea la inteligencia artificial para proteger los derechos de autor.
Gobierno exige esclarecer causa de incendio con cinco víctimas mortales en Hanoi
El primer ministro Le Minh Hung ordenó investigar las causas y responsabilidades por un incendio ocurrido en Hanoi que dejó cinco muertos
Transformación digital impulsa desarrollo sostenible en delta del Mekong
La plataforma «Knowledge Hub» integra datos y tecnologías digitales para fortalecer la resiliencia climática y el desarrollo sostenible del delta del Mekong.
Caso de 10 pescadores vietnamitas rescatados en Malasia: alerta sobre riesgos de trabajar en el extranjero
La Embajada de Vietnam en Malasia alerta sobre estafas y explotación laboral tras ayudar a 10 pescadores vietnamitas a regresar al país.
Buque de Armada italiana realiza visita de amistad a Vietnam
El ITS Giovanni delle Bande Nere inicia una visita de cinco días a Ciudad Ho Chi Minh para reforzar la amistad y la cooperación en defensa entre Vietnam e Italia.
Seguridad social para los conductores de plataformas digitales: urge cerrar las “brechas”
Unos 400.000 conductores y repartidores trabajan en Ciudad Ho Chi Minh, pero enfrentan largas jornadas, accidentes y una protección social insuficiente.
Impulsan cambio de mentalidad para cerrar la brecha digital en zonas de minorías étnicas
Vietnam impulsa soluciones digitales adaptadas a las comunidades de minorías étnicas para reducir la brecha digital y mejorar el acceso a servicios públicos y oportunidades de desarrollo.
Vietnam y Alemania impulsan cooperación en formación de recursos humanos digitales
Vietnam impulsa la formación de recursos humanos digitales mediante la modernización de la educación profesional, una de las áreas de cooperación con el estado alemán de Hesse.
Recuerdos del Festival del Medio Otoño en el corazón del casco antiguo de Hanoi
El espacio "Luu trang" (Guardar la luna), en el Centro de Cultura y Arte, barrio de Hoan Kiem, abrió sus puertas al público para presentar juguetes tradicionales del Festival del Medio Otoño, tanto restaurados como de nueva creación.
El legado del Presidente Ho Chi Minh fortalece la amistad entre Vietnam y China
Una serie de actividades en homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a sus contribuciones a la amistad entre Vietnam y China se ha celebrado en la provincia china de Yunnan, destacando los lazos históricos entre ambos países y promoviendo los intercambios culturales entre sus pueblos.
Agencia laosiana destaca misión histórica de VNA en desarrollo de Vietnam
El director general de KPL, Vannasin Simmavong, destaca el papel histórico de la VNA y propone cinco ámbitos para fortalecer la cooperación entre ambas agencias.