Sociedad

Vietnam logra varios resultados positivos sobre protección infantil

Durante el último tiempo, los esfuerzos de protección infantil en Vietnam han logrado varios resultados destacados, lo que contribuye a reafirmar el firme compromiso de Vietnam con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

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VNA
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