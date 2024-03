Hanoi (VNA) - Vietnam está muy procupado por la reciente tensión en el Mar del Este, que puede afectar la paz, la seguridad y la estabilidad en las aguas.Así lo declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Pham Thu Hang, al responder a preguntas de reporteros sobre la reacción de Vietnam ante la reciente tensión entre China y Filipinas en torno a Bai Co May (El banco de arena Ayungin, conocido como Second Thomas Shoal en inglés).La vocera destacó que cualquiera actividad en el Mar del Este debe cumplir estrictamente con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ( UNCLOS ) de 1982; respetar la soberanía, el derecho soberano y la jurisdicción de los países establecida en línea con la UNCLOS; no complicar la situación ni escalar las tensiones; garantizar la libertad de navegación y sobrevuelo; y no usar ni amenazar con usar la fuerza."Hacemos un llamamiento a las partes concernientes a actuar con moderación, aplicar seriamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este DOC ), resolver las disputas por medios pacíficos y contribuir juntas al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la cooperación en el Mar del Este", agregó la portavoz. /.