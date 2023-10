Reducir los costes logísticos para aumentar la competitividad económica. (Foto: VNA)

Actividades de transporte de empresas logísticas en Hai Duong. (Foto: qdnd.vn)

Hanoi (VNA) Vietnam ocupa actualmente el puesto 64 entre 160 países en términos de desarrollo logístico y se ubica en el cuarto lugar en la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), según la clasificación del Banco Mundial.La tasa de crecimiento anual de la industria logística de Vietnam alcanza el 14-16%, con una escala de 40-42 mil millones de dólares al año.Identificada como un tipo importante de servicio, la industria logística (transporte, almacenamiento) desempeña un papel de apoyo, conexión y promoción del desarrollo socioeconómico del país indochino.Con la modernización de la infraestructura y la implementación de las políticas del estimulo y apoyo del Estado, la industria logística vietnamita ha logrado grandes avances, reconocidos internacionalmente.Sin embargo, los costes en el sector siguen siendo elevados y es necesario seguir optimizándolos para aumentar la competitividad de la economía.Reducir los costos logisticos, contribuyendo así a disminuir los precios y mejorar la competitividad de los bienes y servicios, deviene el objetivo importante que el Gobierno, los Ministerios, ramas y localidades han realizado con fuerza en los últimos tiempos.Según el Plan de Acción para mejorar la competitividad y desarrollar los servicios logísticos de Vietnam hasta 2025 aprobado por el Primer Ministro, se espera que hasta ese año la proporción de contribución de los servicios en el campo al Producto Interno Bruto (PIB) alcance entre el 5 y 6%, mientras la tasa del crecimiento aumente del 15 al 20% y los costos logísticos disminuyan al equivalente del 16-20% del PIB.El viceministro de Planificación e Inversión Tran Duy Dong informó que para lograr tal propósito, la infraestructura se considera el factor más importante, por lo que la Asamblea Nacional de la XV legislatura decidió destinar más de 120 mil millones de dólares a un plan de inversión pública a mediano plazo para obras y proyectos.En la etapa 2022-2023, hubo casi seis mil millones de dólares desde el Programa de recuperación y Desarrollo Socioeconómico para invertir en obras y proyectos importantes en el campo, como aporte a aumentar la competitividad de la economía y reducir los costos logísticos a favor de las empresas, señaló.Mientras Thomas Rooney, gerente de alto nivel de la Compañía de servicios mobiliarios Savills Hanoi, consideró que el mercado logístico actual en Vietnam aún no ha explotado plenamente su potencial.La oferta realmente no ha satisfecho la demanda, lo cual requiere flexibilidad para dar a conocer nuevos modelos y optimizar el espacio disponible de los almacenamientos, recomendó.El Ministerio de Planificación e Inversiones sugirió a las localidades elaborar políticas de apoyo al desarrollo de servicios logísticos efectivos, de conformidad con las características socioeconómicas de cada lugar.En particular, resulta necesario crear condiciones favorables para las empresas de servicios logísticos, especialmente las pequeñas y medianas, en el acceso a fuentes de capital, mercado, capacitación e información./.