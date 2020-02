Esterilización en las zonas de cuarentena (Foto: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- Las autoridades de la ciudad de Hoi An , en esta provincia centrovietnamita, pusieron en cuarentena a dos turistas sudcoreanos que viajaron previamente a la ciudad de Daegu, zona afectada por el brote de la enfermedad respiratoria aguda causada por el nuevo coronavirus COVID-19 ).Según el jefe de la Oficina municipal de Cultura e Informaciones, Nguyen Van Lanh, los viajeros del país asiático oriental llegaron a Hoi An la noche del miércoles pasado y se hospedaron en un hotel en la calle Le Dinh Tham.Los vacacionistas fueron trasladados ayer por la mañana al Hospital General de Hoi An, donde permanecerán hasta que se presenten los resultados concretos de los exámenes.El Gobierno local organiza actualmente reuniones para actualizar la situación de la propagación del COVID-19, además de desplegar medidas preventivas en todos los establecimientos de albergue y empresas de servicio turístico.Asimismo, se compromete a instruir los negocios de la industria sin humo en la actualización de las informaciones de los turistas provenientes de las regiones contagiadas de la pandemia./.