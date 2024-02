El secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Con motivo del 94º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (3 de febrero de 1930 - 3 de febrero de 2024), el profesor, doctor y secretario general de esta organización política, Nguyen Phu Trong, escribió un artículo titulado “Con el orgullo y la confianza bajo la gloriosa bandera del Partido, Vietnam determina construir un país cada vez más próspero, poderoso, civilizado, heroico con una cultura de larga data”.

La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) les presenta a los lectores el texto íntegro del artículo:

“Como todos sabemos, el Partido Comunista de Vietnam (PCV) fue fundado el 3 de febrero de 1930, lo cual significa que para el 3 de febrero de 2025 nuestro Partido cumplirá 95 años y para 2030 arribará a su centenario. Estos son hitos sobresalientes, de trascendencia histórica para nuestro Partido, nuestro país y nuestro pueblo. Actualmente, todo el Partido, el pueblo y el ejército trabajan juntos, al unísono, para aprovechar todas las oportunidades y ventajas, superar todas las dificultades y desafíos, en aras de implementar con éxito muchas políticas, objetivos y tareas establecidas en la Resolución del XIII Congreso Nacional del PCV y, al mismo tiempo, iniciar el proceso de preparación para las asambleas partidistas en todos los niveles, avanzando hacia el XIV Congreso Nacional del PCV. La próxima magna cita se centrará en revisar y evaluar en profundidad la implementación de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido, realizar el balance de los 40 años de la causa de renovación según la orientación socialista, extrayendo así importantes lecciones; determinar las orientaciones, objetivos y tareas en los próximos cinco años (2026 - 2030); y continuar desplegando efectivamente la estrategia decenal de desarrollo socioeconómico (2021 - 2030). El XIV Congreso Nacional del PCV será otro hito crucial en el camino del desarrollo de nuestro país para configurar su futuro; alentará a todo el Partido, el pueblo y el ejército a proseguir firmemente por el camino hacia el socialismo, reafirmándolo como una elección correcta, sabia y conforme con la realidad de Vietnam y la tendencia de desarrollo de la era; continuará promoviendo de manera integral y sincrónica el proceso de renovación y protegiendo firmemente a la Patria, en un esfuerzo por convertir a Vietnam en un país en vías de desarrollo con una industria moderna y un ingreso mediano alto para 2030, en ocasión del centenario de la fundación del Partido.

Para aportar contribuciones prácticas a la conmemoración del Día de la fundación del PCV, el 3 de febrero de 2024, despertar el orgullo por el glorioso Partido, el Presidente Ho Chi Minh y el heroico pueblo vietnamita; fortalecer la confianza en la dirección del Partido y en el brillante futuro de nuestro país; así como aumentar aún más la responsabilidad de los funcionarios y militantes en todo el sistema político, continuar promoviendo el espíritu patriótico y revolucionario de toda la nación, con la determinación de construir nuestro país cada vez más próspero, poderoso, civilizado y heroico, necesitamos mirar hacia atrás con el propósito de evaluar objetiva y cabalmente los principales resultados, logros y lecciones adquiridos por nuestro Partido, país y pueblo a través de diferentes etapas históricas: (1) La fundación del PCV, su liderazgo de la Revolución y la toma del poder (de 1930 a 1945); (2) La guerra de resistencia a nivel nacional y la restauración de la paz en el Norte (de 1946 a 1954); (3) La construcción del socialismo en el Norte, la lucha por la liberación del Sur y la reunificación nacional (de 1955 a 1975); (4) La superación de las consecuencias de la guerra, protección de la integridad territorial de la Patria y el avance gradual hacia el socialismo (de 1976 a 1985); (5) La implementación del proceso de renovación, a fin de construir nuestro país cada vez más próspero y hermoso; y la ampliación de las relaciones exteriores, con la integración internacional proactiva, cabal y profunda, gracias a la cual Vietnam nunca había ostentado una fortuna, potencialidad, posición y prestigio internacional como hoy día (desde 1986 hasta la actualidad); (6) Mirando a 2030, se prepara la conmemoración del centenario de la fundación del PCV. En tal sentido, resulta necesario proponer tareas y soluciones para seguir mejorando la capacidad de liderazgo del Partido; promover la renovación sincrónica e integral; implementar con éxito los objetivos fijados en el XIII Congreso Nacional del PCV, que propugnan construir un Vietnam cada vez más rico, democrático, próspero, civilizado y feliz, con una orientación socialista para 2025 y 2030. Este artículo es una demostración de estas ideas en línea con el espíritu mencionado anteriormente y se presenta en tres partes principales de la siguiente manera:

PARTE I: EL PARTIDO COMUNISTA NACE Y LIDERA LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA, LA LIBERACIÓN DEL SUR Y LA REUNIFICACIÓN NACIONAL

La historia milenaria de Vietnam ha demostrado que el patriotismo y la defensa nacional, la lucha decidida contra los invasores extranjeros, la protección de la independencia, la soberanía y la integridad territorial son tradiciones valiosas de nuestro pueblo. En continuidad de esa tradición, desde mediados del siglo XIX, cuando los colonialistas franceses invadieron el país, el pueblo vietnamita no se rindió a su yugo y llevó a cabo grandes movimientos patrióticos, a través de diferentes formas y orientaciones. Desde los caminos llevados por los intelectuales, las insurrecciones de los campesinos hasta la revolución burguesa…, a pesar de que se lucharon con mucha tenacidad, devoción y sacrificios, debido a limitaciones históricas, especialmente la falta de un camino correcto, esos movimientos no tuvieron éxito. La historia exigió encontrar un nuevo camino de lucha.

En 1911, el joven patriota Nguyen Tat Thanh (nuestro querido Presidente Ho Chi Minh) partió del país en busca de un nuevo camino para salvar la Patria y recuperar la independencia nacional. Llevando consigo enormes y ardientes aspiraciones, acudió al marxismo-leninismo y encontró en esta doctrina revolucionaria un camino idóneo para la salvación nacional: la revolución proletaria. Después de muchos años en el extranjero, investigó, estudió y aplicó creativamente el marxismo-leninismo y lo difundió gradualmente en Vietnam, preparando con diligencia las condiciones necesarias para la formación de un verdadero partido revolucionario.

En el segundo Congreso Nacional del Partido celebrado en la zona de resistencia de Viet Bac (febrero de 1951). (Foto: VNA)

El 3 de febrero de 1930, la Conferencia para la unificación de las organizaciones comunistas, celebrada en la península de Kowloon, Hong Kong (China), bajo su liderazgo (identificado con el alias de Nguyen Ai Quoc), decidió unificar a todos los partidos comunistas de Vietnam en uno solo, con el nombre de Partido Comunista de Vietnam (PCV). Se trata de un punto de inflexión histórico que puso fin a la prolongada crisis en cuanto al modelo de organización y dirección de la Revolución vietnamita. El nacimiento del PCV fue resultado de una combinación del marxismo-leninismo con los movimientos obrero y patriótico, demostrando que la clase trabajadora de Vietnam había crecido y alcanzado suficientes fuerzas para asumir el papel histórico de liderazgo de la Revolución. El primer Programa Político del Partido adoptado en la Conferencia de fundación del PCV determinó las direcciones fundamentales de la Revolución vietnamita, atendiendo las necesidades urgentes de la nación y las aspiraciones del pueblo. A sólo 15 años de su fundación, el Partido había establecido un estrecho lazo con el pueblo, ganando su simpatía, apoyo y confianza absoluta. En ese poco tiempo, nuestro Partido dirigió la lucha por la liberación nacional y fue autor de tres movimientos revolucionarios: el de 1930-1931, con la campaña soviética Nghe Tinh como su cumbre; el de 1936-1939 que exigió el bienestar social y la democracia; y el de 1939 – 1945 por la liberación nacional, de modo que, en ese último año referido, cuando se maduraban las condiciones, el PCV lideró a todo el pueblo vietnamita hacia la victoria de la Revolución de Agosto, que condujo al establecimiento de la República Democrática de Vietnam, el 2 de septiembre de 1945 (en 2025 celebraremos el 80 aniversario).

Tras el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, inmediatamente la Revolución tuvo que enfrentar muchas dificultades y desafíos. En el mismo tiempo, afrontó los tres enemigos que son el hambre, el analfabetismo y la agresión extranjera. En esas circunstancias tan desfavorables, el Partido lideró a nuestro pueblo en superar la difícil situación como “miles de kilogramos colgando en un solo pelo”, defendiendo y construyendo al incipiente gobierno, y preparando activamente todo lo necesario para una nueva lucha de resistencia contra la re-invasión de los colonialistas franceses. Con la política de resistencia de “todo el pueblo”, “integral”, “a largo plazo”, “basada en nuestra propia fuerza”, promoviendo la tradición nacional de solidaridad y patriotismo, el Partido dirigió al pueblo a derrotar todos los planes e intrigas de invasión del enemigo, sobresalen especialmente la victoria en la Operación ofensiva de Invierno-Primavera de 1953-1954 y, en su apogeo, la histórica victoria en la batalla de Dien Bien Phu, que “resonó en los cinco continentes y que sacudió al mundo”, obligando a los colonialistas franceses a firmar el Acuerdo de Ginebra (1954), que puso fin a su guerra de agresión en Vietnam.

De 1955 a 1975, el país se dividió en dos. Bajo la dirección del Partido, el Norte hizo grandes esfuerzos por construir el socialismo y luchar contra la guerra destructiva del imperialismo estadounidense; mientras cumplía simultáneamente sus deberes de proporcionar una gran retaguardia para el frente en el Sur. El pueblo del Sur se mantuvo firme en una lucha inquebrantable por la independencia y la reunificación nacional. Con el espíritu de que “preferimos sacrificar todo antes que perder nuestro país y ser esclavos”, y “no hay nada más precioso que la independencia y la libertad”; sobre la base de las direcciones correctas y creativas del Partido, con la fuerza combinada de toda la nación, el ejército y nuestro pueblo, paso a paso, derrotamos todas las estrategias de guerra del imperialismo estadounidense, liberando completamente al Sur y reunificando el país, el 30 de abril de 1975. Esta victoria “se registra para siempre en la historia de nuestro pueblo como una de las páginas más gloriosas, un símbolo brillante del triunfo del heroísmo revolucionario y la inteligencia humana; y pasa a la historia mundial como una gran hazaña del siglo XX, un acontecimiento de enorme importancia internacional, con el sello distintivo de su tiempo” (en 2025 celebraremos el 50 aniversario).

Mientras hacía todo lo posible por superar las inmensas consecuencias de la guerra, el pueblo vietnamita tuvo que continuar enfrentando nuevas guerras. Bajo el liderazgo del Partido, nuestro ejército y pueblo se centraron en la restauración económica y social, mientras luchaban para defender las fronteras, la independencia y la integridad territorial sagradas de la Patria. Al mismo tiempo, asumimos el deber internacional de ayudar al pueblo de Camboya a escapar del genocidio y resucitar a su nación.

Mirando retrospectivamente la trayectoria de 1930 a 1975, nos sentimos muy orgullosos, confiados y profundamente agradecidos al glorioso Partido y al gran Tío Ho (como llaman cariñosamente al Presidente Ho Chi Minh), que siempre dirigieron con sabiduría a la Revolución, de una victoria resonante a otra, escribiendo páginas doradas en la historia del pueblo vietnamita civilizado y heroico, admirado y apreciado por el mundo: Llevamos a cabo con éxito la resonante Revolución de Agosto, recuperando el poder para el pueblo, y rescatando a nuestro país del yugo del colonialismo y el imperialismo en 1945; vencimos la ardua guerra de resistencia contra los colonialistas franceses, que terminó con el Acuerdo de Ginebra y la victoria de la batalla de Dien Bien Phu, que ¨resonó en los cinco continentes y sacudió al mundo”; mientras construimos el socialismo y luchamos contra la guerra destructiva del imperialismo estadounidense en el Norte, combatimos a ese enemigo para liberar el Sur y reunificar el país, lo cual culminó con la Campaña Dien Bien Phu en el aire y la histórica Campaña Ho Chi Minh”.

El 30 de abril de 1975, tanques del Ejército de Liberación entran en el Palacio Presidencial, último bastión del régimen títere de Saigon, marcando el fin de la guerra de resistencia contra Estados Unidos. (Foto: VNA)

PARTE II: EL PARTIDO COMUNISTA DIRIGE LA SOLUCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA; LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RENOVACIÓN E INTEGRACIÓN INTERNACIONAL; LA CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS CADA VEZ MÁS PRÓSPERO Y HERMOSO

Después de la unificación nacional, Vietnam enfrentó muchas consecuencias graves ocasionadas por los 30 años de guerra. Para superar esas secuelas y continuar construyendo el socialismo en todo el país, nuestro Partido se centró en liderar la construcción e implementación del plan quinquenal de desarrollo socioeconómico para los lapsos 1976-1980 y 1981-1985. Como resultado, se restauraron gradualmente las instalaciones industriales, agrícolas, médicas, educativas y de formación, de transporte y de riego. La economía estatal y la economía colectiva recibieron la debida atención, contribuyendo así al progreso del país.

Sin embargo, frente a las nuevas exigencias de la causa de construcción y defensa de la Patria en tiempos de paz, para superar las insuficiencias del burocrático y subsidiado modelo de economía centralmente planificada que desembocó en la crisis socioeconómica de la pos-guerra, nuestro Partido llevó a cabo el proceso de renovación, sobre la base de las iniciativas y creaciones del pueblo en la práctica. En primer lugar, el PCV realizó la renovación del pensamiento teórico sobre el socialismo y parte por parte en la agricultura y la industria, formando gradualmente la Política de Renovación Nacional (Doi Moi). Basado en un análisis profundo de la situación del país y mediante el proceso de investigación y pruebas prácticas, con el espíritu de "mirar directamente a la verdad, evaluar correctamente la verdad, señalar la verdad", así como la "renovación del pensamiento", el VI Congreso Nacional del Partido (diciembre de 1986) trazó nuevas orientaciones y definió la Política de Renovación integral del país, marcando un hito en el camino de transición hacia el socialismo en Vietnam. La Política de Doi Moi respondió a las exigencias de la realidad, demostró el firme temple y el pensamiento creativo del PCV y abrió una nueva era para el desarrollo del país.

Después del VI Congreso, el PCV ha ido perfeccionando y concretando el camino de la renovación, cuyo contenido básico y céntrico se expresa en la Plataforma de construcción nacional en el período de transición al socialismo (Plataforma de 1991 y Plataforma modificada y desarrollada en 2011) y documentos importantes del PCV a través de Congresos. En los años 90 del siglo XX, superando los desafíos planteados por el colapso del modelo de socialismo realista en la Unión Soviética y los países de Europa del Este, el PCV y el pueblo vietnamita se mantuvieron firmes y continuaron avanzando con firmeza y creatividad en el camino hacia el socialismo, de acuerdo con las condiciones y características específicas del país. El Comité Central del PCV desde el mandato VI hasta el XIII ha emitido diversas resoluciones sobre cuestiones básicas e importantes del Partido y el desarrollo del país.

Hasta hoy, aunque todavía hay algunas cuestiones que se deben seguir estudiando más profundamente, nos hemos formado una percepción general: La sociedad socialista que el pueblo vietnamita está trabajado por construir es una sociedad de “un pueblo próspero, un país fuerte, democrático, justo y civilizado”; en la que el pueblo sea dueño; con una economía altamente desarrollada, basada en fuerzas productivas modernas y relaciones de producción apropiadas; una cultura avanzada, imbuida de la identidad nacional; el pueblo con una vida próspera, libre y feliz, con condiciones para un desarrollo integral. Mientras tanto, los grupos étnicos de la comunidad vietnamita son iguales, unidos, se respetan y se ayudan mutuamente a desarrollarse; además de construir un estado de Derecho socialista del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, dirigido por el Partido Comunista; y tener relaciones de amistad y cooperación con los países en el mundo.

Para lograr dicho objetivo, debemos: Impulsar la industrialización y la modernización del país en asociación con el desarrollo de la economía del conocimiento; desarrollar la economía de mercado con orientación socialista; construir una cultura avanzada, imbuida de la identidad nacional; construir el hombre nuevo y mejorar la vida del pueblo, implementar el progreso y la justicia social; mantener firmemente la defensa y seguridad nacional, el orden y la seguridad social; implementar la política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralismo, diversificación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, integración internacional proactiva y activa; construir la democracia socialista, desplegar la voluntad y la fuerza de la gran unidad nacional, combinada con la fuerza de la época; construir el Estado de Derecho socialista del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; construir el Partido y el sistema político transparentes y fuertes de manera integral.

Cuanto más nos adentramos en la dirección práctica, nuestro Partido más se da cuenta de que la transición al socialismo es una obra larga, extremadamente difícil y complicada, porque se deben generar profundos cambios cualitativos en todos los ámbitos de la vida social. Vietnam comenzó a encaminarse hacia el socialismo desde un país agrícola atrasado, obviando el sistema capitalista, con las fuerzas productivas muy diezmadas; además, el país había atravesado por décadas de guerra, con consecuencias muy graves; y todavía las fuerzas hostiles buscan a menudo destruir, por lo que resulta más difícil y complicado. De ahí la necesidad de atravesar un largo período de transición con muchos pasos, varias formas de organización socioeconómica entrelazadas, con luchas entre lo viejo y lo nuevo. Al decir que ignoramos el régimen capitalista queremos dar a entender que desestimamos el régimen opresivo, injusto y explotador capitalista; ignoramos los malos hábitos y las instituciones políticas que no se adecuan al sistema socialista, pero sin desconocer los logros y valores civilizados que la humanidad ha conseguido en el período de desarrollo del capitalismo. Por supuesto, la herencia de estos logros debe ser selectiva desde un punto de vista científico y de desarrollo.

La introducción del concepto de desarrollo de la economía de mercado con orientación socialista es un gran avance teórico, fundamental y creativo de nuestro Partido, un resultado teórico importante de los 40 años de implementación de la política de Renovación, derivado de la práctica vietnamita y absorbiendo selectivamente la experiencia del mundo. Según nuestra percepción, una economía de mercado con orientación socialista es una economía de mercado moderna, de integración internacional, que funciona plena y sincrónicamente de acuerdo con las reglas de la economía de mercado, con la gestión del Estado de derecho socialista, liderado por el PCV; asegurando la orientación socialista con el objetivo de lograr un pueblo próspero, un país poderoso, democrático, justo y civilizado. Se trata de un nuevo tipo de economía de mercado en la historia del desarrollo de la economía de mercado; un tipo de organización económica que obedece a las reglas de la economía de mercado y, al mismo tiempo, se basa, se guía y se regula por los principios y la naturaleza del socialismo, reflejados en los tres aspectos: Propiedad, organización de gestión y distribución. Esta no es una economía de mercado capitalista ni una economía de mercado socialista plenamente (porque nuestro país todavía se encuentra en el período de transición).

En la economía de mercado con orientación socialista, hay numerosas formas de propiedad y componentes económicos. Los componentes económicos que funcionan bajo la ley son partes importantes de la economía, y se debe preservar la igualdad ante la ley para el desarrollo a largo plazo, con la cooperación y la competencia sana. En esto, la economía estatal juega el papel rector; la economía colectiva y la economía cooperativa se consolidan y desarrollan constantemente; la economía privada constituye una fuerza motriz importante; la economía con inversión extranjera se estimula para que se desarrolle conforme a las estrategias, planificaciones físicas y planes del desarrollo socioeconómico. Las relaciones de distribución garantizan la equidad y crean la fuerza motriz para el desarrollo; se implementa el sistema de distribución principalmente de acuerdo con los resultados laborales y la eficiencia económica, así como el nivel de aporte de capital y otros recursos y distribución a través del sistema de seguridad y bienestar social. El Estado gestiona la economía mediante leyes, estrategias, planificaciones, planes, políticas y fuerzas materiales para orientar, regular y promover el desarrollo socioeconómico.

Puerto de Hai Phong en la ciudad norteña homónima. (Foto: VNA)

Una característica básica, un atributo relevante de la orientación socialista en la economía de mercado en Vietnam es que se debe ligar la economía con la sociedad, unificar la política económica con la política social, aumentar el crecimiento económico a la par de la realización del progreso y la justicia social en cada paso, en cada política y en todo el proceso de desarrollo. Es decir, no esperar a que la economía alcance un alto nivel de desarrollo para realizar el progreso y la justicia social, mucho menos "sacrificar" el progreso y la justicia social para perseguir un crecimiento económico puramente. Por el contrario, cada política económica debe orientarse a objetivos de desarrollo social; cada política social debe tener como objetivo crear una fuerza impulsora para promover el desarrollo económico; mientras tanto se estimula que el enriquecimiento legal debe ir de la mano de la erradicación del hambre y la reducción de la pobreza sostenible, el cuidado y atención de las personas con méritos relevantes en el servicio a la Patria y las que se encuentran en circunstancias difíciles. Este es un requisito de principio para garantizar un desarrollo saludable, sostenible y de orientación socialista.

Consideramos la cultura como la base espiritual de la sociedad, la fuerza endógena, la fuerza motriz del desarrollo nacional y la defensa de la Patria; identificamos que el desarrollo cultural sincrónico y armonioso con el crecimiento económico y el progreso y la justicia social constituye una orientación fundamental del proceso de construcción del socialismo en Vietnam. La cultura que construimos es una cultura avanzada imbuida de identidad nacional, una cultura unificada en la diversidad, basada en valores progresistas y humanistas; el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh juegan un papel rector en la vida social espiritual, heredando y desplegando los buenos valores tradicionales de todas las nacionalidades en el país, absorbiendo los logros y la quintaesencia cultural de la humanidad, trabajando por construir una sociedad civilizada y saludable en aras de los dignos intereses y la dignidad humana, con niveles de conocimiento, moralidad, aptitud física, estilo de vida y estética cada vez más crecientes. Nuestro Partido identifica que el hombre ocupa un lugar central en la estrategia de desarrollo; el desarrollo cultural, la construcción del hombre es el objetivo y también la fuerza motriz del proceso de la Renovación; el desarrollo de la educación - formación y ciencia - tecnología deviene política nacional primordial; la protección del medio ambiente resulta uno de los temas vitales y uno de los criterios para el desarrollo sostenible; construir una familia feliz y progresista para que sea la célula sana y sólida de la sociedad y practicar la igualdad de género constituye el criterio del progreso y la civilización.

La sociedad socialista es una sociedad orientada hacia valores progresistas y humanos, basados en los intereses comunes de toda la sociedad en armonía con los intereses legítimos del hombre, cualitativamente diferente a otras sociedades que compiten por usurpar los intereses privados entre individuos y grupos, por lo que resulta necesario y condicional para construir consenso social en lugar de oposición y antagonismo. En el sistema político socialista, la relación entre el Partido, el Estado y el pueblo es la relación entre los sujetos unificados en objetivos e intereses. Todos los lineamientos del Partido, las políticas, leyes y actividades del Estado son en beneficio del pueblo, tomando la felicidad del pueblo como objetivo por el cual trabajar. El modelo político y el mecanismo general de funcionamiento es que el Partido dirige, el Estado administra, el pueblo es dueño.

La democracia es la esencia del sistema socialista, tanto el objetivo como la fuerza motriz de la obra de construcción socialista; construir la democracia socialista y asegurar que el poder pertenezca verdaderamente al pueblo deviene tarea sumamente importante y prolongada de la revolución vietnamita. Trabajamos por la promoción constante de la democracia, porque la construcción del Estado de Derecho socialista verdaderamente pertenezca al pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sobre la base de la alianza entre obreros, campesinos e intelectuales, dirigidos por el PCV. El Estado representa el derecho del pueblo a ser dueño y, al mismo tiempo, es el organizador del cumplimiento de los lineamientos del Partido; tiene el deber de contar con un mecanismo para que el pueblo ejerza su derecho a ser dueño de forma directa y la democracia representativa se refleje en todos los ámbitos de la vida social, y así el pueblo participe en la gestión social. Estamos conscientes de que la esencia del Estado de Derecho socialista es fundamentalmente diferente del estado de derecho burgués en que: el estado de derecho bajo el régimen capitalista constituye esencialmente una herramienta para proteger y servir a los intereses de la burguesía, mientras que el derecho bajo el sistema socialista es una herramienta para expresar y ejercer el derecho del pueblo a ser dueño, asegurando y protegiendo los intereses de la mayoría del pueblo. A través de la aplicación de la ley, el Estado asegura las condiciones para que el pueblo sea sujeto del poder político, para llevar a cabo una guía de acción que defienda los intereses de la Patria y del pueblo. Al mismo tiempo, determinamos que la gran unidad nacional deviene la fuente de toda fuerza y el factor decisivo para asegurar la victoria sostenible de la causa revolucionaria en Vietnam; así como promover constantemente la igualdad y la solidaridad entre las minorías étnicas y religiones.

Profundamente conscientes de que la dirección del Partido Comunista es el factor decisivo en el éxito del proceso de Renovación, que asegura el desarrollo del país de acuerdo con la orientación socialista, prestamos especial atención a la construcción y reorganización partidista, considerándolo como tarea clave, de vital importancia para el Partido y el sistema socialista. El PCV deviene la vanguardia de la clase obrera vietnamita; el Partido nació, existe y se desarrolla en beneficio de la clase obrera, del pueblo trabajador y de toda la nación. Cuando el Partido en el poder, que dirige a toda la nación, es reconocido por todo el pueblo como la vanguardia, destaca como la vanguardia de la clase obrera y, al mismo tiempo, la vanguardia del pueblo trabajador y de todo el pueblo vietnamita. Decir esto no significa menospreciar la naturaleza de clase del Partido, sino expresar la conciencia más profunda y más completa de la naturaleza de clase del Partido, porque la clase obrera tiene los intereses que están unificadso con los del pueblo trabajador y de toda la nación. Nuestro Partido persiste en el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh como base ideológica y brújula de las acciones revolucionarias, tomando el centralismo democrático como principio organizativo fundamental. El Partido dirige por plataforma, programa, estrategia, orientaciones sobre políticas y grandes directrices; por el trabajo de propaganda, persuasión, movilización, organización, supervisión y control y por acciones de ejemplaridad de los militantes; unido a la dirección del trabajo con los cuadros. Consciente de los riesgos para un partido en el poder que son la corrupción, burocracia, degeneración ética y moral, etc., especialmente en condiciones de la economía de mercado, el PCV se plantea el requisito de auto-renovarse y auto-rectificarse permanentemente, luchando contra el oportunismo, el individualismo, la corrupción, el burocratismo, el despilfarro, la degeneración ética y moral, etc. dentro del Partido y en todo el sistema político.

La obra de renovación, que abarca también el desarrollo de una economía de mercado con orientación socialista, ha conseguido logros de importancia histórica, brindando grandes y positivos cambios para Vietnam durante los últimos casi 40 años. Estos resultados han ayudado a que “Nuestro país nunca ha tenido la fortuna, el potencial, la posición y el prestigio internacional que tiene hoy”.

De un país colonial y semifeudal, Vietnam devino un país independiente y soberano, con una extensión de 330 mil kilómetros cuadrados desde la puerta internacional Huu Nghi (Amistad) hasta el cabo de Ca Mau, más de tres mil 200 kilómetros de costa, y geopolítica y geoeconomía de especial relevancia. Antes de Doi Moi (Renovación) (1986), Vietnam era un país pobre y gravemente devastado por la guerra, con enormes consecuencias para la vida humana, la infraestruturay y entorno ecológico. Después de la guerra, Estados Unidos y Occidente impusieron un bloqueo y embargo económico a Vietnam durante casi 20 años. La compleja situación regional e internacional también generó diversas desventajas para nosotros. Escaseaban los alimentos y bienes de primera necesidad, resultaba difícil al extremo la vida de los pobladores y alrededor de 3/4 de la población llegó a situarse por debajo del umbral de pobreza.

Gracias a la política de Doi moi, la economía comenzó a crecer y desarrollarse de forma continua a una tasa relativamente alta durante los últimos 40 años, con un crecimiento promedio de alrededor del 7% anual. La escala del PIB se expande constantemente, alcanzando alrededor de los 430 mil millones de dólares en 2023, lo que convirtió al país en la quinta mayor economía de la ASEAN y se ubicó en el lugar 35 de las 40 economías más grandes en el mundo. El PIB per cápita aumentó unas 58 veces, a alrededor de cuatro mil 300 dólares; Vietnam salió del grupo de países de ingreso bajo desde 2008 y se convertirá en una nación de ingreso mediano alto para 2030 (unos siete mil 500 dólares). De un país que sufría una escasez crónica de alimentos, hoy Vietnam no solo ha garantizado la seguridad alimentaria, sino también se ha convertido en un exportador de arroz y muchos otros productos agrícolas de primera categoría en el mundo. La industria y servicios se han desarrollado con bastante rapidez y constancia, y la proporción al respecto representa hoy alrededor del 85% del PIB. El valor de importación y exportación se disparó alcanzando cerca de 700 mil millones de dólares en 2023. De ese monto, el volumen de exportación totalizó más de 355 mil millones de dólares, para un superávit récord de 28 mil millones; Vietnam se convirtió en el decimosegundo socio comercial en el mundo. Las reservas de divisas aumentaron con fuerza, remontando los 100 mil millones de dólares en 2023. La inversión extranjera experimentó un crecimiento constante, el capital registrado reportó un aumento del 32%, y el desembolsado, 3%, al ascender a 23 mil millones de dólares en 2023, un nivel sin precedentes. Vietnam se convirtió en uno de los países líderes en ASEAN en la atracción de inversión extranjera directa (IED). El Índice Global de Innovación (GII) de Vietnam en 2023 ocupó el puesto 46 entre 132 países clasificados por organizaciones internacionales.

La nación indochina se encuentra todavía en la etapa dorada de demografía con una población superior a 100 millones de habitantes (en 1945, 1975 y 1986 era más de 20, 47 y 61 millones de personas, respectivamente), ocupando el puesto 16 en el mundo; de los cuales alrededor de 53 millones son trabajadores desde 15 años de edad. Con 54 grupos étnicos, se ha promovido y fortalecido constantemente la gran unidad nacional. La calidad de la población mejora de manera gradual en asociación con la inversión en el desarrollo de los sectores de la salud, educación, formación, ciencia y tecnología, con el espíritu de considerar la inversión en el desarrollo de esos sectores como una política de primera prioridad. Actualmente se registran 12,5 médicos y 32 camas de hospital por cada 10 mil habitantes. Junto con China, Vietnam ha sido reconocido por el Banco Mundial (BM) como pionero en la renovación educativa con un desarrollo impresionante en este campo.

El progreso económico ayudó al país a salir de la crisis socioeconómica de la década de 1980 y a mejorar significativamente el nivel de vida del pueblo. La tasa de pobreza promedio por año se reduce en cerca de 1,5%; y de hecho, tuvo una disminución del 58%, según los estándares de pobreza adoptados en 1993 por el Gobierno, al 2,93 % de acuerdo con los de pobreza multidimensional (criterios más altos que antes) en 2023. Hasta hoy, más del 78% de las comunas han cumplido los estándares de las nuevas zonas rurales; la mayoría de las comunas rurales tienen carreteras para automóviles al centro, acceso a la red eléctrica nacional, escuelas primarias y secundarias, policlínicos y redes telefónicas. El proceso de urbanización se impulsa en asociación con el proceso de industrialización y modernización del país; la tasa de urbanización alcanzó alrededor del 43%; la infraestructura socioeconómica tanto en las zonas rurales como en las urbanas, especialmente la de salud, educación y capacitación, transporte, correos y telecomunicaciones, se ha desarrollado enérgicamente. Sse han puesto en funcionamiento numerosos aeropuertos y puertos modernos, más de mil 900 kilómetros de carreteras y una amplia cobertura de redes 4G y 5G.

Vietnam desarrolla un sistema de transporte público ecológico y moderno, reduciendo la contaminación atmosférica y acústica en las grandes ciudades. (Foto: VNA)

Pese a no contar aún con las condiciones para garantizar la educación gratuita para todos en todos los niveles, Vietnam se concentra en finalizar la erradicación del analfabetismo; universalización de la educación primaria en el año 2000 y la educación secundaria en 2010; el número de estudiantes universitarios y colegiados se ha multiplicado por casi 17 veces en los últimos 35 años. En la actualidad, Vietnam cuenta con el 99% de adultos que saben leer y escribir. Aunque todavía no ha podido garantizar la prestación de servicios médicos gratuitos a toda la población, Vietnam ha ampliado la cobertura de seguro médico obligatorio y voluntario, alcanzando hoy el 93,35 por ciento (en 1993 ese indicador solo se situó en 5,4%); a la par de centrarse en fortalecer la medicina preventiva, prevenir y luchar contra las epidemias y enfermedades, y apoyar a personas en circunstancias difíciles. Muchas epidemias que eran comunes en el pasado lograron controlarse con éxito. Las personas pobres, niños menores de seis años de edad y los ancianos reciben seguro médico gratuito. Las tasas de desnutrición y mortalidad infantil se han reducido casi tres veces. La esperanza de vida promedio de la población aumentó de 62 años en 1990 a 73,7 años en 2023. También gracias al desarrollo económico, hemos contado con condiciones para atender mejor a las personas con méritos en el servicio a la Patria, a las Madres Heroínas vietnamitas, y cuidar las tumbas de los mártires que se sacrificaron por la nación. A la par, la vida cultural ha experimentado una mejoría significativa con actividades ricas y diversas. Vietnam cuenta actualmente con alrededor del 80% de la población con acceso a Internet, y es uno de los países con la tasa de desarrollo de tecnología informática más alta en el mundo. Las Naciones Unidas reconocieron a Vietnam como uno de los países líderes en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 2022, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Vietnam alcanzó 0,737, clasificando en el grupo de países con IDH alto en el mundo, especialmente en comparación con otras naciones con un nivel de desarrollo más elevado. El índice de felicidad de Vietnam en 2023 se situó en el puesto 65 de 137 países clasificados por las organizaciones.

En el contexto de construcción y desarrollo nacional en paz, nuestro Partido ha prestado gran atención a la dirección de la implementación de las tareas de defensa de la Patria y ha promulgado y dirigido la realización exitosa de distintas estrategias de protección de la Patria a lo largo de los períodos. La más reciente es la Resolución del VIII pleno del Comité Central del XIII mandato sobre la Estrategia para la salvaguardia de la Patria en la nueva situación, la cual afirma la necesidad de mantener y fortalecer el liderazgo absoluto y directo del Partido en todos los aspectos; garantizar la dirección y gestión centralizada y unificada del Estado para la causa de la construcción y protección de la Patria; basarse en el pueblo, considerar al “pueblo como la raíz”, despertar y promover el espiritu de autosuficiencia y resiliencia, las tradiciones culturales, el patriotismo, la fuerza de la gran unidad nacional, construir una "postura combativa basada en el apoyo de las masas", considerar la "paz en el pueblo" como factor decisivo para todas las victorias en la causa de la construcción y defensa de la Patria. La Estrategia define la tarea de garantizar al máximo los intereses del país- el pueblo, sobre la base de los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, la igualdad, la cooperación y el beneficio mutuo. Destaca la necesidad de priorizar la implementación exitosa y sincrónica de las tareas políticas: el desarrollo socioeconómico es la misión central; la construcción del Partido, la clave; el desarrollo cultural, el fundamento espiritual; garantía de la defensa y seguridad nacionales, la tarea importante y constante. El documento propugna el objetivo de asegurar la independencia nacional y el socialismo; mantener la posición resuelta, persistente, proactiva en la creación de oportunidades, salvaguardia de la independencia, soberanía, unificación e integridad territorial; mantener un entorno de paz y estabilidad y condiciones favorables para la construcción y el desarrollo del país. También enfatiza la importancia de combinar estrechamente las dos tareas estratégicas de construir y salvaguardar la Patria. La estrategia subraya la inversión apropiada en la construcción de la defensa de todo el pueblo, la seguridad popular y las fuerzas armadas populares, en respuesta a las exigencias de proteger la Patria desde temprano y a distancia; defender el país mientras aún no esté en peligro; evitando ser pasivo y sorprendido en cualquier situación. Combinar la fuerza nacional con la de época; adoptar una posición proactiva y activa en la integración, y mejorar la eficacia de la cooperación internacional son otros importantes contenidos de la estrategia.

Gracias a ello, el defensa del pueblo y la seguridad popular se consolidan y se mejoran constantemente; la soberanía nacional y el entorno de paz y estabilidad se mantienen; el orden y la seguridad social se garantizan; el ejército y la policía populares se construyen de forma cada vez más racionalizada y con fuerza en términos de política, ideología, armas y equipamiento de acuerdo con el lema: el hombre primero, las armas después; paso a paso se encaminan a la modernidad, y algunas de las tropas, armas y fuerzas avanzan directamente hacia ella. Las situaciones complicadas en el mar y en las fronteras se manejan de manera flexible, eficiente y adecuada. Se intensifican las medidas destinadas a garantizar la seguridad política, el orden y la seguridad sociales; se concentran en la represión de todo tipo de delitos; se garantizan la seguridad y protección de importantes eventos políticos del país. Se refutan y combaten oportunamente los puntos de vista e ideologías erróneas y distorsionadas de las fuerzas hostiles y organizaciones reaccionarias; se realizan diálogos francos con personas que tengan opiniones diferentes. En el Índice de Paz Global 2023, Vietnam ocupa el puesto 41 entre 163 países clasificados. Nuestro país es considerado por inversionistas extranjeros y turistas internacionales como destino atractivo y seguro de primera categoría en el mundo.

Realizando una mirada retrospectiva de las relaciones exteriores, estamos felices y orgullosos de darnos cuenta de que: Durante casi 40 años de renovación, nuestro Partido ha heredado y promovido la identidad, raíces y tradiciones nacionales, adquirido selectivamente la quintaesencia mundial y la ideología progresista de la época, desarrollado sobre el fundamento teórico del marxismo-leninismo y la ideología de Ho Chi Minh, formando una escuela muy especial y única de asuntos exteriores y diplomacia, que lleva la identidad del "bambú vietnamita". Eso radica en mantener la firmeza en los principios y flexibilidad en estrategias; ductilidad e inteligencia, pero también resiliencia y decisión; flexibilidad, creatividad y, a la vez, valentía, asegurando una posición firme ante todas las dificultades y desafíos, por la independencia y la libertad del pueblo y por su felicidad; solidaridad, compasión, pero decisión y perseverancia en la protección de los intereses del país-el pueblo. Como resultado, de un país bajo asedio y embargo, Vietnam ahora ha ampliado y profundizado las relaciones diplomáticas con 193 países, incluidos tres con relaciones especiales, seis con relaciones de asociación estratégica integral, 12 socios estratégicos y 12 socios integrales. En particular, nuestro país ha establecido asociación estratégica integral o asociación estratégica con los cinco países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha ampliado sus relaciones económicas y comerciales con 230 países y territorios. Vietnam ha desempeñado bien el papel de amigo y socio confiable de la comunidad internacional; ha tenido muchas iniciativas, propuestas y ha participado proactiva y eficazmente en las actividades de la ASEAN, las Naciones Unidas y muchas otras organizaciones internacionales. Las actividades de asuntos exteriores se desarrollan de manera dinámica y continua y constituyen el punto brillante del año 2023 con varios resultados y logros históricamente significativos. Los altos dirigentes de nuestro Partido y Estado han realizado visitas oficiales a muchos países, asistido a distintos foros internacionales de relevancia y logrado numerosos resultados. Las exitosas bienvenidas al secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping; al presidente de Estados Unidos, Joe Biden; y al secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith; al presidente del Partido Popular de Camboya, Hun Sen; y a numerosos jefes de Estado de otros países que visitaron Vietnam, se consideran hechos de trascendencia histórica, los cuales contribuyen a reafirmar que "nuestro país nunca ha tenido la posición y el prestigio internacional que tiene hoy".

Vietnam participa activamente en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. (Foto: VNA)

Los grandes logros de importancia histórica en la causa de la innovación iniciada e implementada bajo el liderazgo del Partido constituyen productos de la cristalización de la creatividad y el resultado de un proceso de esfuerzo continuo y persistente, a través de muchos congresos del Partido, todo el pueblo y todo el ejército; siguen afirmando que nuestro camino hacia el socialismo es correcto, conforme a las leyes objetivas, a la realidad de Vietnam y a la tendencia de desarrollo de la época; que el lineamiento de la Renovación de nuestro Partido es correcto y creativo; y que el liderazgo del Partido deviene el factor primordial y decisivo de la victoria de la Revolución vietnamita. El Programa político del Partido sigue siendo la bandera ideológica y teórica que lleva a nuestra nación a seguir, con firmeza, impulsando de manera integral y sincrónica la obra de renovación; y constituye la base para que nuestro Partido perfeccione los lineamientos de construcción y salvaguardia de la Patria socialista de Vietnam en el nuevo período.

La rica y vívida realidad de la revolución vietnamita desde el día en que se estableció el Partido hasta ahora ha demostrado que su liderazgo correcto y sabio es el factor primordial que decide todas las victorias de la revolución, creando muchos milagros. Por otro lado, a través del proceso de liderar la revolución, nuestro Partido se forja y es cada vez más maduro, digno de su papel y misión de liderar la revolución y de la confianza y expectativas del Pueblo. Esa práctica afirma una verdad: en Vietnam, no hay otra fuerza política, aparte del Partido Comunista de Vietnam, que tenga suficiente valentía, inteligencia, experiencia, prestigio y la capacidad para liderar al país para superar todas las dificultades y desafíos, llevando la causa revolucionaria de nuestro pueblo de victoria en victoria. Y en ese mismo proceso, nuestro Partido ha acumulado y aprendido múltiples lecciones de extraordinario valor, forjando tradiciones gloriosas que hoy tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para preservarlas y promoverlas. Se trata de una tradición de lealtad ilimitada a los intereses de la nación y de la clase, de firmeza con los objetivos e ideales de independencia nacional asociados con el socialismo sobre la base del marxismo-leninismo y la ideología de Ho Chi Minh. Esa es la tradición de mantener la independencia y la autodeterminación en los lineamientos; dominar, aplicar y desarrollar creativamente el marxismo-leninismo, recurrir a la experiencia internacional para trazar las directrices adecuadas e implementar efectivamente las tareas revolucionarias. Esa es la tradición de los lazos de sangre entre el Partido y el Pueblo, tomando siempre el servicio al Pueblo como una razón de vida y una meta por la que luchar. Es una tradición de solidaridad, organización y disciplina estrictas sobre la base del centralismo democrático, la autocrítica, la crítica y el afecto a los camaradas. Es una tradición de solidaridad internacional fiel y desinteresada basada en principios y objetivos nobles. Con toda la humildad de los revolucionarios, todavía podemos decir: "¡Nuestro Partido es verdaderamente grande! ¡Nuestro pueblo es verdaderamente heroico! Nuestro país nunca ha tenido la fortuna, el potencial, la posición y el prestigio internacional que tiene hoy".

PARTE 3: PROMOVER AÚN MÁS LA GLORIOSA TRADICIÓN PATRIÓTICA Y REVOLUCIONARIA Y ESTAR DECIDIDOS A CUMPLIR CON ÉXITO LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO NACIONAL HASTA 2025 Y 2030, CONSTRUYENDO UN VIETNAM CADA VEZ MÁS PRÓSPERO, FUERTE, CIVILIZADO, DE CULTURA MILENERIA Y HEROICO

Estamos orgullosos y confiados de avanzar bajo la gloriosa bandera del Partido, en el contexto de la situación mundial e interna, lo cual además de presentar oportunidades y ventajas, también planteará dificultades y desafíos. En el mundo, la competencia estratégica, la competencia económica y la guerra comercial continúan ocurriendo intensamente; las disputas sobre la soberanía marítima e insular se están complicando; los conflictos militares en varias regiones impactan la geopolítica, la geoeconomía, la seguridad energética y las cadenas de suministro globales; la ciencia - tecnología y la Cuarta Revolución Industrial se están desarrollando con fuerza, creando nuevas oportunidades y desafíos para todos los países y pueblos; el cambio climático, los desastres naturales, las epidemias y las cuestiones de seguridad convencionales y no convencionales están teniendo cada vez más impactos fuertes y multifacéticos, que pueden amenazar gravemente la estabilidad y la sostenibilidad del mundo, de la región y de nuestro país... En el ámbito nacional, todavía nos enfrentamos a muchas dificultades y retos: Para completar los objetivos del desarrollo socioeconómico establecidos en el XIII Congreso Nacional del Partido, la tasa de crecimiento promedio en la etapa 2024 - 2030 debe alcanzar alrededor del 8%, la industria de procesamiento, manufactura y servicios necesita crecer con mayor fuerza, con aproximadamente 4,5 puntos porcentuales para contribuir al crecimiento económico. Se trata de una tasa muy alta, que requiere que tengamos una gran determinación y mayores esfuerzos para lograrla. El mercado financiero-monetario, sobre todo el mercado inmobiliario, la bolsa de valores y los bonos corporativos, tendrán un comportamiento muy complejo y están latentes muchos riesgos. Los estados de liquidez deficiente de varios bancos comerciales y de empresas y proyectos importantes atravesarán múltiples dificultades. Las tasas de interés seguirán manteniéndose en nivel muy alto, al tiempo que las presiones inflacionarias seguirán siendo significativas. El quehacer productivo y comercial en varias ramas y sectores tienden a disminuir, el número de empresas que se retiran del mercado aumenta, muchas empresas se están viendo en la necesidad de disminuir la cantidad de trabajadores, horas laborales y pasar a interrupto a muchos de sus empleados, lo que hará que la vida de los trabajadores atraviese por cuantiosas dificultades. Los desembolsos de capital para inversiones públicas aún no logran alcanzar la cantidad requerida. Los nuevos registros de capital de inversión extranjera, el registro de ampliación de negocios o el de aporte de capital como el de compra de acciones, disminuyen. El ritmo de crecimiento de ingreso al presupuesto estatal está dando señales hacia la disminución. Las deudas incobrables de los bancos y las deudas tributarias estatales exponen una tendencia hacia el incremento. Garantizar seguridad económica, seguridad a la red de redes, el orden público y tranquilidad ciudadana, los cuidados y atención médica a la población, entre otros, actualmente son los problemas mayores. La organización y cumplimiento de las leyes y políticas, así como el desempeño de funciones públicas continúa siendo un eslabón débil. La disciplina y el cumplimiento de las leyes en muchos lugares todavía no es riguroso, incluso se han dado casos de evasión de responsabilidades o de abuso cuando le achacan la responsabilidad a otro. Todo lo que sea beneficioso, bienvenido, ya sea por los organismos, entidades o por las propias personas; sin embargo, todo lo que sea difícil, entonces lo rebotan a la sociedad, a otro organismo o a otra persona.

La situación antes descrita, exige de nosotros que bajo ningún concepto nos sintamos confiados, satisfechos ni enajenados con los resultados y éxitos alcanzados, como tampoco debemos sentirnos pesimistas ni indecisos ante las dificultades y desafíos. Por el contrario, tenemos que tener mente fría, lucidez en las ideas y explotar todo lo mejor posible los logros y experiencias acumuladas, superar las limitaciones y deficiencias que aún persistan desde el inicio del XIII mandato a la fecha, para de esta forma continuar impulsando la renovación, los esfuerzos y la lucha, aprovechando todo tipo de oportunidades y ventajas, superando dificultades y retos en aras de implementar victoriosamente los programas, planes, objetivos y misiones adoptadas para este XIII mandato y hasta 2030. En particular, es preciso continuar comprendiendo a fondo y aplicando creativamente las lecciones aprendidas del XIII Congreso Nacional del Partido. Se trata de: (1) El trabajo de construcción y rectificación del Partido y el sistema político debe implementarse de manera drástica, integral, sincrónica, regular y efectiva en términos de política, ideología, ética, organización y personal. Hay que aplicar y desarrollar de forma creativa el marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh; mejorar el liderazgo, la gobernación y la capacidad combativa del Partido; fortalecer regularmente la solidaridad dentro del Partido y el sistema político; cumplir estrictamente los principios de construcción del Partido y renovar de forma periódica los métodos de liderazgo. Se debe construir un Estado y un sistema político limpios e integralmente fuertes; perfeccionar el mecanismo de control estricto del poder: Luchar decidida y persistentemente para prevenir y combatir la degradación, la "autoevolución", la "autotransformación" internas y promover la lucha contra la corrupción y la negatividad. El trabajo de personal debe ser verdaderamente “la clave de las claves”, enfocándose en construir un contingente de funcionarios en todos los niveles, en especial aquellos de nivel estratégico con suficientes cualidades, capacidad y prestigio, para poder cumplir con sus misiones; y promover la responsabilidad de dar ejemplo en los cuadros y miembros del Partido según el lema de que cuanto más alto sea el cargo, más ejemplar debe ser, especialmente los miembros del Buró Político, del Secretariado y del Comité Central del Partido. (2) En todo el trabajo del Partido y el Estado, siempre deben comprender a fondo el punto de vista de que "el pueblo es la raíz", creyéndole, respetándolo y promoviendo su papel como dueño de la nación, aplicando persistentemente el lema de "el pueblo sabe, el pueblo discute, el pueblo hace, el pueblo comprueba, el pueblo supervisa, el pueblo disfruta". El pueblo es el centro y sujeto de la causa de renovación, construcción y protección de la Patria; y todas las directrices y políticas deben surgir verdaderamente de la vida, aspiraciones, derechos e intereses legítimos del pueblo, tomando su felicidad y prosperidad como metas por las que luchar. Resulta importante fortalecer la estrecha relación entre el Partido y el pueblo, confiar en el pueblo para construir el Partido; y consolidar la confianza del pueblo en el Partido, el Estado y el sistema socialista. (3) En el liderazgo, dirección, administración e implementación de las tareas deben tener alta determinación, gran esfuerzo, acción drástica, dinamismo, creatividad y positividad; adoptar medidas adecuadas, fomentando todos los recursos, impulsores y la superioridad del sistema socialista; eliminar oportunamente los cuellos de botella; promover la responsabilidad de aquellos en cargos directivos asociada con el impulso de la fuerza sincrónica de todo el sistema político; promover la democracia junto con el mantenimiento de la disciplina; prestar atención al resumen práctico y la investigación teórica; llevar a cabo una buena coordinación en materia de dirección y administración; dar importancia a la calidad y la eficiencia práctica; y crear avances para el desarrollo. (4) Centrarse en la construcción de instituciones sincrónicas para el desarrollo, asegurando la armonía entre la perseverancia y la renovación; entre la herencia y el desarrollo; entre la renovación económica y la renovación política, cultural y social; entre la obediencia de las reglas del mercado y la garantía de la orientación socialista; entre el crecimiento económico y el desarrollo cultural y humano, el manejo de problemas sociales, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente; entre el desarrollo socioeconómico y la garantía de la defensa y la seguridad nacionales; entre la independencia, la autodeterminación y la integración internacional; entre el liderazgo del Partido, la gestión del Estado y el papel del pueblo como dueño; entre la práctica de la democracia y el fortalecimiento del Estado de derecho y la garantía de la disciplina social... Hay que otorgar verdadera importancia y promover eficazmente el papel impulsor de las personas, la cultura, la educación y la formación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo nacional. (5) Es necesario investigar, comprender y pronosticar con precisión la situación de manera proactiva, y evitar caer en subjetividad, pasividad y verse sorprendido. Se debe proteger con firmeza la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial de la Patria a la par con el mantenimiento de un entorno pacífico, estable y seguro para el desarrollo nacional. Hay que ser proactivo y activo en la integración integral y profunda en el mundo sobre la base de mantener la independencia, la autodeterminación, la autosuficiencia y la resiliencia. Resulta importante manejar adecuada y eficazmente las relaciones con las potencias y los países vecinos con el espíritu de ser amigo, socio confiable y responsable con todos los países de la comunidad internacional; así como evaluar correctamente las tendencias y aprovechar las oportunidades. Se debe promover eficazmente la fuerza del país combinada con la de la época; explotar y utilizar con eficiencia todos los recursos para satisfacer las necesidades de la causa de construcción y desarrollo nacional, y la defensa de la Patria en la nueva situación. Identificar esas lecciones es una base importante para que nuestro Partido continúe aplicando y promoviendo la creatividad en el liderazgo, ayudándonos a mantenernos firmes y confiados para superar nuevas dificultades, desafíos y tareas más pesadas a medida que el país entra en una nueva etapa de desarrollo.

Un rincón de Ciudad Ho Chi Minh (Fuente: VNA)

Al mismo tiempo, resulta necesario continuar comprendiendo a fondo y aplicando bien una serie de lecciones aprendidas sobre la renovación de métodos de liderazgo y estilo y práctica de trabajo extraídas en la Conferencia de medio término del Comité Central del XIII mandato:

Primero, en todo momento, dominar y ser rigurosos en el cumplimiento de la Plataforma Política y Estatutos del Partido, Reglamento de Trabajo y las directrices y lineamientos del Partido, así como las leyes y políticas del Estado. Cumplir a cabalidad los principios organizativos y funcionales del Partido, en especial, el principio del centralismo democrático, unidad de acción, firmeza, coherencia y mantener de manera invariable los principios ante las nuevas dificultades y retos. En lo que respecta a los problemas grandes, difíciles, complejos, trascendentales, urgentes, sensibles, nunca antes vistos y de los cuales existen disímiles opiniones, es necesario llevarlos a una reunión para discutirlos, debatirlos de manera democrática, yendo directamente al asunto, además de analizar el problema en cuestión de forma cautelosa y meticulosa para poder adoptar decisiones oportunas, correctas, precisas y adecuadas a la situación discutida.

Segundo, hay que adherirse al Programa de Trabajo de todo el mandato del Comité Central, el del Buró Político y el del Secretariado, para construir y cumplir a cabalidad los planes de trabajo anuales, trimestrales, mensuales y semanales en estricto apego a lo planificado. A su vez, ser sensible, flexible, ajustar de forma oportuna y añadir a los programas de trabajo las cuestiones trascendentales, complejas, recién surgidas en cada sector para de manera oportuna dirigir y orientar con eficiencia todas las actividades de la vida de la sociedad. Se hace necesario continuar explotando cuestiones nuevas de este XIII mandato como son: El Buró Político y el Secretariado han dirigido la celebración de muchas reuniones de cuadros de carácter nacional (de forma presencial y no presencial), en interés de implementar y consensual con prontitud e integralidad, la Resolución del XIII Congreso del Partido, las resoluciones del Comité Central y del Buró Político de manera plena en todas las ramas, sectores y localidades, tanto en sentido vertical como horizontal; lograr unidad de acción desde el nivel central hasta el local, y entre las localidades en cada una de las regiones. Con una periodicidad mensual, o cuando sea necesario, los que ocupan los principales cargos de dirección deben reunirse para poder dominar de manera integral, concreta y pragmática la situación; intercambiar, debatir y lograr consenso sobre los puntos de vista, programas y línea de dirección respecto a los problemas de gran significación, trascendencia y urgencia del Partido y del país; urgir y ser oportuno en destrabar las dificultades e inconvenientes, para lograr impulsar el cronograma y obtener eficiencia en la tarea trazada. Después de cada reunión, poner en vigor las conclusiones rectoras, asignar con claridad las responsabilidades para el cumplimiento de cada uno de los asuntos; brindar aportes importantes con el interés de dirigir, orientar y maniobrar, con unidad de acción, de manera oportuna, estrecha, integral y clara, especialmente en el contexto de prevención y enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, así como también en la solución de las diferentes situaciones complejas ocurridas en tiempos recientes; evitar el encasillamiento y lo reiterativo a la hora de dirigir, orientar o manejar un asunto; crear unidad, aunar voluntades y acciones entre aquellos que ocupan los principales cargos de dirección; y hacerlo extensivo hasta el Buró Político, el Secretariado, el Comité Central e incluso a todo el sistema político.

Tercero, centrar las prioridades en poner en vigor de manera integral y con mayor calidad aún, el sistema legal, disposiciones, reglamento y procedimientos de trabajo para que sean cumplidos con rigor y con unidad de acción en todo el Partido y el sistema político. Renovar y elevar la calidad en la implementación de la Resolución del XIII Congreso del Partido. Disponer de una coordinación estrecha, armónica y participativa con una alta determinación y un gran esfuerzo por parte de todo el sistema político, con unidad de criterio por parte de todo el Partido, el pueblo y el ejército, siguiendo como espíritu: ¨Cuando la instancia superior lance un programa, lo que corresponde es apoyarlo¨, ¨Cuando un jefe de la instancia superior emita una indicación u orientación, lo que hay que hacer es cumplirla¨, y finalmente, el ¨Esclarecimiento de la misión, tanto en sentido vertical como horizontal¨

Cuarto, tanto el Buró Político y el Secretariado como colectivos, y cada uno de sus miembros, tienen que ser ejemplo en cumplir con mucho más rigor aún los reglamentos y sistemas de trabajo. Actuar sobre la base del Reglamento de Trabajo y el Programa de Trabajo de todo el mandato y los anuales. Preparar meticulosamente los temas y agenda de las reuniones. Organizar sus temas de manera coherente y metodológica, con un tiempo de duración racional. Las reuniones tienen que lograr resolver muchos problemas, explotar la inteligencia colectiva, poner en alto la responsabilidad individual, sostener debates y discusiones de forma democrática, cautelosa y minuciosa. La documentación sobre las conclusiones de cada reunión, debe hacerse de manera rápida y oportuna.

La asignación de tareas y jerarquía en la solución de tareas entre el Buró Político y el Secretariado; entre el colectivo del Buró Político, el del Secretariado y a modo individual cada uno de los miembros del Buró Político y del Secretariado a cargo de cada uno de los sectores, así como las relaciones de dirección entre el Buró Político y el Secretariado con las organizaciones del Partido, los Comités de asuntos partidistas y los Comité del Partido de subordinación nacional, tienen que ser claras y precisas. El Buró Político y el Secretariado resuelven tareas inherentes a sus facultades, y tienen que realizar un informe oportuno y completo al Comité Central de aquellos problemas que se consideren importantes antes de adoptar una decisión, además el Buró Político debe rendir un informe al Comité Central sobre los asuntos resueltos por él entre un pleno ordinario y otro.

Quinto, cada uno de los miembros del Buró Político y del Secretariado, deberán fomentar al máximo la ejemplaridad, de manera sistemática capacitarse, prepararse y elevar la ética revolucionaria; realizar cada uno una especie de ¨autorreflexión¨, ¨autocorrección¨, en aras de ser crítico y autocrítico; mantener la disciplina, el respeto a las leyes, ser consciente del deber de asumir la responsabilidad política en el sector que él atiende; de manera enérgica, combatir el individualismo y otras manifestaciones negativas; preservar la unidad interna; tener un comportamiento político – ideológico invariable y emitir puntos de vista correctos; ser ejemplo de ética-moral, y estilo de vida, tanto en el ámbito laboral como en el de su vida personal, familiar y en el de personas allegadas, evitando juzgar al otro sin mirar las propias deficiencias en uno mismo.

Vietnam se ha confirmado como uno de los mayores exportadores del arroz del mundo. (Foto: VNA)

Sobre esta base, se prioriza la implementación de las siguientes tareas principales:

Primero, en cuanto al desarrollo económico: Es necesario seguir de manera profunda y rigurosa, organizar e implementar efectivamente los lineamientos y políticas del Partido y leyes del Estado sobre el desarrollo rápido y sostenible. Se hace hincapié en consolidar y fortalecer la base macroeconómica, controlar la inflación, mejorar la capacidad interna y la autonomía de la economía sobre una base saludable, mantener el desarrollo estable y seguro del sistema de instituciones crediticias y los mercados monetario, inmobiliario, de valores y bonos corporativos. Se prioriza mejorar el entorno de inversión y negocios; resolver de manera eficiente las dificultades, limitaciones y debilidades, tanto a corto como a largo plazo, de la economía para mantener la recuperación, el crecimiento rápido y sostenible de forma más sustancial; impulsar cambios más significativos en la implementación de avances estratégicos, reestructurar la economía asociada con la innovación en el modelo de crecimiento. Se impulsan la transformación digital, el desarrollo de la economía digital, la sociedad digital, la economía verde y la circular,…vinculadas al fortalecimiento de la gestión de los recursos y la protección del medio ambiente.

Segundo, con respecto al desarrollo cultural y social: Se debe prestar mayor atención al desarrollo cultural y social, logrando una armonía y equilibrio con el desarrollo económico; garantizar el bienestar social; mejorar constantemente la vida material y espiritual del Pueblo. Implementar con eficiencia las políticas de apoyo a los pobladores, a los trabajadores desempleados y a las empresas que enfrentan dificultades. Cuidar la vida de las personas con méritos revolucionarios y de aquellos que se encuentran en circunstancias difíciles; construir nuevas zonas rurales y urbanas civilizadas, vinculadas a la preservación y promoción de los valores y la identidad de la cultura rural y urbana, la generación del empleo y la reducción de la pobreza sostenible; dar prioridad a la asignación de recursos dedicados a la implementación de programas, proyectos y políticas dirigidas a las minorías étnicas, regiones montañosas, áreas remotas, fronterizas y marítimas. Continuar fortaleciendo la prevención y lucha contra las epidemias; mejorar la calidad del diagnóstico, tratamiento, cuidado y protección de la salud del Pueblo; garantizar la higiene y la seguridad alimentaria. Elevar la eficiencia de las instituciones culturales, especialmente en los parques industriales y las zonas urbanas nuevas; preservar y promover los valores del patrimonio cultural. Construir un estilo de vida cultural saludable; prevenir el deterioro de la moral y el estilo de vida y prestar mayor atención al combate contra la violencia doméstica, el abuso infantil y los vicios sociales.

Tercero, en términos de defensa, seguridad y relaciones diplomáticas: Resulta necesario continuar fortaleciendo y mejorando las capacidades de defensa y seguridad; mantener la estabilidad política, el orden y la seguridad social; y mejorar la eficiencia del trabajo de relaciones exteriores e integración internacional. Adoptar medidas proactivas para prevenir, luchar resueltamente y derrotar todas las conspiraciones de sabotaje de las fuerzas hostiles y reaccionarias; no permitir caer en situación pasiva o sorpresiva en cualquier circunstancia. Implementar los planes de manera sincrónica para garantizar la seguridad política, el orden y la seguridad social; prevenir y luchar activamente contra todos los tipos de delitos y problemas sociales; realizar las medidas para garantizar la ciberseguridad, el transporte, la prevención y lucha contra incendios y explosiones.

Organizar de manera eficiente las actividades de relaciones exteriores, especialmente las de alto nivel; ser proactivo, participar de manera profunda y sustantiva en las relaciones con los socios; promover la diplomacia multilateral; mantener firme la política exterior a favor de la independencia, autodeterminación, paz, cooperación y desarrollo; multilateralismo y diversificación de las relaciones internacionales; impulsar la integración activa, proactiva y profunda al mundo y poner, ante todo, los intereses de la nación y del pueblo. Implementar de manera efectiva los acuerdos comerciales firmados, aprovechando al máximo los beneficios que atraen.

Cuarto, sobre la construcción del Partido y del sistema político: Se debe continuar fortaleciendo y mejorando aún más la construcción y rectificación de las filas partidistas y el sistema político para que sean verdaderamente transparentes y firmes, en especial el sistema de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales desde el nivel central hasta el local. Construir un Gobierno y autoridades locales verdaderamente transparentes, íntegras y sólidas que operen de manera eficiente y efectiva. En específico, se deben implementar de manera seria, rigurosa y con resultados concretos los programas y planes de ejecución de las resoluciones y conclusiones del Comité Central al respecto, especialmente la Resolución del cuarto pleno del Comité Central del Partido del XII mandato y la Conclusión del cuarto pleno del Comité Central del Partido del XIII mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación de las filas partidistas y el sistema político; adoptar medidas resueltas para prevenir, repeler y sancionar seriamente a los cuadros y militantes que demuestren un deterioro de la ideología política, la moral y el estilo de vida, y presenten manifestaciones de “autoevolución” y “autotransformación”, vinculando esto con el estudio y el seguimiento del pensamiento, la moral y el estilo de vida del Presidente Ho Chi Minh.

Mejorar el trabajo del personal para seleccionar y asignar a aquellos que verdaderamente posean virtudes, talento, integridad y dedicación, y estén comprometidos con el pueblo y la nación en posiciones de liderazgo en las instituciones estatales. Luchar resueltamente para eliminar a aquellos que se involucren en prácticas corruptas; combatir contra todas las manifestaciones de soborno, nepotismo, favoritismo en la contratación de familiares y allegados que no cumplan con los estándares. Promover la democracia, el sentido de responsabilidad y la ejemplaridad; así como el espíritu de servicio al pueblo entre los funcionarios y empleados públicos. Establecer mecanismos y políticas que incentiven y protejan a las personas dinámicas y creativas, que se atreven a pensar, hacer y asumir responsabilidades. Reforzar la disciplina; llevar a cabo una inspección regular para crear cambios fuertes en el desempeño de la función; mejorar la ética, la cultura y el profesionalismo entre los funcionarios y empleados públicos. Prevenir y luchar contra la corrupción y la negatividad asociada con la construcción y el perfeccionamiento de las leyes, mecanismos y políticas para que “no puedan, no se atrevan y no quieran cometer actos de corrupción”.

La industria del gas y el petróleo es un sector clave en Vietnam durante el proceso de renovación. (Foto: VNA)

Quinto, en relación con los preparativos para las asambleas partidistas de todos los niveles, hacia el XIV Congreso Nacional del Partido: Los subcomités encargados de preparar la próxima magna cita deben apresurarse, presidir seriamente y coordinar con los comités, ministerios y sectores a nivel central y los comités partidistas y las administraciones locales para revisar exhaustivamente los aspectos teóricos y prácticos durante 40 años de renovación, con un enfoque especial en la última década; elaborar con calidad los proyectos de documentos para presentarlos a las asambleas partidistas de los niveles y participar activamente en la revisión y mejora de los mismos en el XIV Congreso Nacional del Partido; mejorar la planificación de funcionarios directivos de los niveles, especialmente la planificación y gestión de los miembros del Comité Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado del XIV mandato, del periodo 2026-2031; preparar y llevar a cabo de manera eficiente las asambleas partidistas de todos los niveles para el periodo 2025 – 2030, hacia el XIV Congreso Nacional del Partido.

*

* *

Con orgullo y confianza en el glorioso Partido, cuando cumplía tres décadas de fundación, To Huu, nuestro famoso poeta revolucionario, creó una obra imperecedera: “30 años de vida de nuestro Partido”, en la cual se incluyen los siguientes versos:

“El Partido nuestro, cientos de manos, miles de ojos,

El Partido nuestro, piel de bronce y huesos de hierro

El Partido nuestro, miles y miles de obreros y campesinos

El Partido nuestro, un corazón y una mente compartidos”

El orgullo y la confianza del pueblo vietnamita en el Partido se han cultivado y fortalecido a lo largo del glorioso camino revolucionario del Partido desde 1930 hasta la fecha. Bajo el liderazgo sabio del PCV, todo el Partido, el pueblo y el ejército se han esforzado, alcanzando logros en la lucha revolucionaria por el poder; la resistencia contra la invasión extranjera; la construcción del socialismo en el Norte; la lucha por la liberación del Sur y la reunificación nacional; la superación de las consecuencias de la guerra y la defensa de la integridad territorial de la Patria, avanzando paso a paso hacia el socialismo; y en el proceso de renovación y construcción de nuestro país cada vez más poderoso, próspero y hermoso; expandir relaciones exteriores y promover la integración integral y profunda con el mundo; contribuyendo así a que nuestra nación tenga la fortuna, el potencial, la posición y el prestigio internacional lucido en la actualidad.

Seguimos el camino de la gloria bajo la bandera del Partido para construir y defender nuestra amada Patria Vietnam socialista cada vez más poderosa, próspera y hermosa. Nuestro Partido, nuestra Nación y nuestro Pueblo continuarán avanzando hacia el 2030, año en que celebramos el centenario de la fundación del Partido, con el objetivo de convertirnos en un país con una industria moderna e ingresos medios altos; y para 2045, cuando celebraremos el centenario del establecimiento de la República Democrática de Vietnam, ahora República Socialista de Vietnam: nos esforzaremos por hacer de nuestro país una nación desarrollada con altos ingresos; construir nuestra querida Vietnam cada vez más “fuerte, próspera, civilizada y feliz”, avanzando con firmeza hacia el socialismo.

Orgullosos de nuestro glorioso Partido, el Gran Tío Ho y el heroico pueblo vietnamita; confiados en el liderazgo sabio del Partido revolucionario genuino y en la fuerza del gran bloque de unidad nacional de un pueblo civilizado y heroico, todo nuestro Partido, el pueblo y el ejército están determinados a construir un país cada vez más próspero, civilizado y heroico con orientación socialista”./.