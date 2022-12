Vietnam por garantizar exportaciones de productos acuáticos sin violar pesca ilegal

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, instó a las localidades a centrarse sus recursos humanos en la gestión y combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), además de garantizar que las exportaciones de productos acuáticos no violen esas regulaciones en este campo.