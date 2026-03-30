Vietnam promueve movilización de capital internacional con apoyo de HSBC

Hanoi (VNA) - El ministro de Finanzas de Vietnam, Nguyen Van Thang, mantuvo una reunión de trabajo con una delegación del grupo HSBC, encabezada por su director ejecutivo, Georges Elhedery, con el objetivo de fortalecer la movilización de capital internacional y avanzar en la mejora de la calificación crediticia del país.

Durante el encuentro, el titular de Finanzas destacó que HSBC ha sido un socio estratégico del Ministerio a lo largo de distintas etapas del desarrollo económico de Vietnam, especialmente por su papel como asesor en las emisiones de bonos soberanos del país en los mercados internacionales en 2005, 2010 y 2014.

Nguyen Van Thang señaló que Vietnam se encuentra elaborando un plan para emitir bonos gubernamentales en los mercados internacionales, con el propósito de asegurar la viabilidad de las operaciones y mantener costos de financiamiento razonables. En este proceso, subrayó la importancia de intensificar los contactos y las actividades de promoción con inversores internacionales en los principales centros financieros del mundo.

Según datos oficiales, al cierre de 2025 el mercado de bonos del Gobierno vietnamita alcanzó un valor aproximado de 2,62 millones de billones de dongs (99,47 mil millones de dólares), equivalente al 20,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Solo en 2025, el Tesoro del Estado emitió cerca de 371,5 billones de dongs en bonos, mientras que la estructura de los inversores continúa evolucionando de forma positiva, con instituciones financieras no bancarias de largo plazo que ya concentran alrededor del 62% de las tenencias.

El ministro también subrayó que uno de los objetivos estratégicos del país es lograr una mejora en la calificación crediticia soberana, considerada una medida clave para reforzar la estabilidad macroeconómica, reducir los costos de endeudamiento y elevar la credibilidad de la economía vietnamita ante la comunidad financiera internacional. En ese sentido, expresó su expectativa de que HSBC continúe aportando asesoramiento técnico y estratégico para concretar este objetivo.

Asimismo, el Ministerio de Finanzas reafirmó su compromiso con el desarrollo de las finanzas sostenibles, mediante la elaboración de estándares de clasificación verde y la construcción de un mercado de créditos de carbono, con el fin de atraer a grandes inversores internacionales.

Durante la reunión, el ministro solicitó además el apoyo de HSBC para reforzar la formación especializada de funcionarios del Ministerio, incluyendo programas de intercambio y trabajo temporal en centros financieros internacionales, con el objetivo de adquirir experiencia en la gestión de mercados modernos.

Ambas partes coincidieron también en la necesidad de coordinar esfuerzos para eliminar obstáculos técnicos y avanzar en el proceso de mejora de la clasificación del mercado bursátil vietnamita, facilitando una mayor participación de inversores extranjeros.

Por su parte, Georges Elhedery reafirmó que HSBC considera a Vietnam un mercado estratégico y reiteró el compromiso del grupo de actuar como puente para canalizar importantes flujos de capital global hacia el país. Según indicó, la mejora de la calificación crediticia soberana ofrecería a Vietnam una ventaja competitiva significativa y contribuiría a atraer a grandes instituciones financieras de largo plazo.

El directivo añadió que HSBC continuará apoyando al Ministerio de Finanzas en el desarrollo de marcos de finanzas sostenibles y sistemas avanzados de gestión de riesgos conforme a estándares internacionales, además de implementar programas de formación y transferencia de conocimientos especializados.

Elhedery también destacó que la comunidad inversora internacional valora positivamente las reformas económicas y la estabilidad macroeconómica de Vietnam. En este contexto, HSBC seguirá transmitiendo estas señales a las agencias de calificación y a las principales instituciones financieras internacionales, con el objetivo de impulsar la mejora de la calificación crediticia del país y del mercado bursátil, facilitando así una mayor entrada de capital extranjero.

Ambas partes expresaron su confianza en que la cooperación continuará generando resultados significativos, contribuyendo a fortalecer la posición financiera de Vietnam y a impulsar un desarrollo económico sostenible en los próximos años.

Asimismo, el ministro manifestó su deseo de que HSBC amplíe sus operaciones en el país, incremente el volumen de crédito y refuerce su participación en futuros programas de emisión de bonos del Gobierno vietnamita en los mercados internacionales./.