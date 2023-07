Crucero en la Bahía de Ha Long, Quang Ninh (Fuente:VNA)

Calle nocturna Ta Hien en Hanoi (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam ha lanzado un proyecto para promover las ventajas de los servicios nocturnos en aras de desarrollar los productos turísticos en el país de manera diversa y sostenible, con calidad y alto valor agregado.Se espera que los productos ayuden a afirmar la marca y mejorar la competitividad del turismo de Vietnam, atraer más visitantes al país, aumentar sus gastos y prolongará su estadía en el país, como contribución a llevar el turismo nocturno a convertirse en un producto clave para el desarrollo de la economía nocturna en la nación indochina.El proyecto también tiene como objetivo que hasta 2025, las localidades de Hanoi, Quang Ninh, Hai Phong, Thua Thien - Hue, Da Nang, Khanh Hoa, Hoi An (Quang Nam), Da Lat (Lam Dong), Can Tho, Phu Quoc (Kien Giang), Ciudad Ho Chi Minh y Ba Ria - Vung Tau poseerán al menos un modelo al respecto.Al mismo tiempo, el campo del turismo buscará formar complejos de entretenimiento noturno seperados en Hanoi, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh, con vistas a aumentar la duración media de la estancia de los visitantes en las zonas del proyecto en al menos una noche.Hasta 2030, ampliará esos complejos en los principales centros turísticos como Quang Ninh, Hai Phong, Thua Thien - Hue, Hoi An (Quang Nam), Nha Trang (Khanh Hoa), Da Lat (Lam Dong), Can Tho, Phu Quoc (Kien Giang) y Ba Ria - Vung Tau.Asimismo, la esfera desarrollará de manera sincrónica los productos nocturnos en los centros turísticos, donde se encuentran una gran cantidad de viajeros, formando así la marca de la industria sin humo de la noche de Vietnam En el esquema se refieren a cinco modelos de desarrollo de los productos del turismo nocturno con contenidos específicos, sobre todo actuaciones culturales y artísticas, deportes, cuidado de la salud, presentación de cultura culinaria y servicios de restauración, entre otros.La industria también impulsará la aplicación de la tecnología en el pago en línea y el uso de la tecnología de automatización en la prestación de servicios en modelos de desarrollo de los productos del turismo nocturno, entre otros aspectos./.