El presidente Vo Van Thuong entregó la bandera nacional a los pescadores del distrito insular de Co To, provincia de Quang Ninh. (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El espíritu de solidaridad y cooperación internacional se ha expresado de manera sutil, impresionante y sincera en las actividades relativas a relaciones internas y exteriores del presidente vietnamita, Vo Van Thuong, durante sus 10 meses en el cargo de jefe de Estado.



Igualmente, nunca la palabra clave “solidaridad” ha sido reiterada en los discursos de los líderes de los países en los foros internacionales, documentos de cooperación, declaraciones conjuntas tanto como en 2023, en el contexto marcado por los rápidos cambios de la situación mundial; puesto que fomentar la solidaridad tiene como objetivo superar, resolver y prevenir conflictos; responder al cambio climático; promover el desarrollo; y mantener una firme posición en la era de la inteligencia artificial.



“Hilo rojo” de la revolución vietnamita



La resolución del octavo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) sobre la tarea de continuar promoviendo la tradición y la gran unidad nacional, construyendo un país cada vez más próspero y feliz, subraya que estos se consideran una tradición preciosa, una estrategia importante y consecuente del Partido, una gran fuente de fuerza y un factor decisivo en la causa de la construcción y defensa de la Patria.



Con una profunda visión de la gran unidad nacional, el secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong-teórico del Partido-, enfatizó en su obra titulada "Promover la tradición de la Gran Unidad Nacional para construir nuestro país rico, fuerte, civilizado y feliz" que la unidad es una tradición extremadamente preciosa de la nación, la fuente de fuerza para que el país perdure y desarrolle, así como un “hilo rojo”, un lineamiento estratégico que posee significado vital para la revolución vietnamita.

Las personas de la aldea de Cha Lau, comuna de Nam Giai, distrito de Que Phong (Nghe An), realizan la danza de bambú en el Festival de Gran Unidad Nacional. (Fuente:VNA)

Al interiorizar ese lineamiento y punto de vista al respecto, el presidente Vo Van Thuong ha enfatizado repetidamente que el tesoro invaluable y la gran fuerza del pueblo vietnamita para superar todas las dificultades radican en el patriotismo, la gran unidad nacional, la voluntad indomable y el coraje, así como el espíritu resuelto, autonomía, resiliencia y ardua aspiración por la independencia, libertad, paz y felicidad. Estos nobles valores han sido forjados, nutridos, preservados y promovidos a lo largo de miles de años de historia de construcción y salvaguardia nacional del pueblo vietnamita.



Unirse para superar las diferencias



Al llevar en sus hombros las aspiraciones y ambiciones de la nación, y nobles misiones y gran responsabilidad, el presidente Vo Van Thuong ha mencionado en distintos foros internacionales historias y lecciones sobre la solidaridad y la cooperación internacionales.



Por otra parte, el dirigente vietnamita brinda argumentos concretos y evidencias específicas sobre cambios en la situación regional y mundial.



El presidente resumió que la solidaridad conduce al desarrollo y al avance; mientras que la división, a la recesión y el retraso de los logros de la región y del mundo.



La realidad demuestra que, en el mundo, los países unidos gozan de estabilidad y desarrollo, por el contrario, los divididos viven la inestabilidad y el lento progreso. Donde hay unidad, hay paz, estabilidad, cooperación y desarrollo; pero donde hay desunión, las armas todavía explotan, se derrama sangre, y la prosperidad y la felicidad de la gente son sólo "deseos lejanos".

Las personas realizan una danza al ritmo de los gongs durante el Festival de Gran Unidad Nacional en el distrito de Huong Hoa (Quang Tri). (Fuente:VNA)

Llamando a la solidaridad para "superar las diferencias", en un discurso en San Francisco, Estados Unidos, el presidente Vo Van Thuong envió a los líderes de las economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) un mensaje con un pensamiento inclusivo, armonioso y humanista acerca de la construcción de un mundo de paz y prosperidad.



En esa cita, el dirigente vietnamita expresó el deseo de que todas las economías miembros del APEC mantengan el espíritu de cooperación, responsabilidad; realcen el multilateralismo y dejen de lado las diferencias para resolver conjuntamente las dificultades y superar los desafíos por la paz, cooperación y desarrollo en la región y mundo.



“Vietnam está dispuesto a unirse a los miembros de APEC y a la comunidad empresarial de Asia-Pacífico en la construcción de un futuro brillante para todas las personas", reiteró Van Thuong.



Al poner en alto los nobles valores humanos de la gran unidad nacional, en encuentros con jefes de Estado y amigos internacionales, el presidente vietnamita compartió la trayectoria histórica de la lucha por la independencia nacional, llena de sacrificios, pero imbuida también de la valentía e indomabilidad.



Subrayó Van Thuong que cada vez que ha habido una invasión extranjera del país, todo el pueblo, millones de personas como una sola, se ha unido en la lucha de resistencia para repeler a los invasores del territorio y conservar la integridad del país, así como garantizar el derecho a la vida, la libertad y derechos humanos y la felicidad de la nación.



La fuerza de Vietnam para superar todas las dificultades se origina del espíritu de un país amante de la paz, amistoso y respetuoso con otras naciones.



Mirando al futuro, Van Thuong ha reiterado en distintas ocasiones la posición consecuente de Vietnam de realizar la política exterior de diálogo, sobre la base del espíritu de solidaridad internacional; y de ser un amigo, un socio confiable y un miembro activo y responsable de la comunidad internacional.

El cálido sol de la Patria

Con seis viajes a ocho países el año pasado, la primera actividad del presidente Vo Van Thuong al llegar a cada Estado suele ser un encuentro con los residentes compatriotas y agencias representativas de la diplomacia en el extranjero, afirmando así la importancia de "una parte inseparable del pueblo vietnamita", con el deseo de movilizar la sinergia en aras de materializar la aspiración de construir y desarrollar el país de origen.



Sencillas, sinceras y cordiales, las reuniones del mandatario Van Thuong dejan profundas emociones en los corazones de los coterráneos en ultramar, brindando a los residentes vietnamitas en el extranjero "cálidos rayos de sol" y un inmenso orgullo por su patria.

La cosntrucción de un camino rural hacia la aldea de Kham Duoi, comuna de Nam Chay, distrito de Van Ban, provincia de Lang Son, fue desarrollada por el Comando Militar de la provincia provincial, en coordinación con el Comité del Frente de la Patria de Vietnam y las organizaciones sociopolíticas de la localidad. (Fuente:VNA)

El embajador de Hanoi en Viena, Nguyen Trung Kien, compartió que el jefe de Estado transmitió un mensaje importante del espíritu de la gran unidad nacional a los connacionales en el extranjero, despertando así el patriotismo y difundiendo constantemente las buenas tradiciones de la nación.



Al asistir a un encuentro especial entre Vo Van Thuong e intelectuales vietnamitas en Japón, a finales de noviembre de 2023, la monja Thich Tam Tri, abad de la pagoda Dai An Honjo, en la prefectura de Saitama, explicó que el intercambio del presidente se corresponde con los principales conceptos de la filosofía budista, sobre todo piedad filial, afecto y gratitud.



En concreto, la piedad filial se refiere al deseo de que los residentes vietnamitas sean exitosos en el extranjero y siempre miren hacia sus antepasados y raíces, con el espíritu de: “País de acogida es la casa, Vietnam constituye la tierra natal”, dijo.



Mientras el afecto y gratitud tienen un punto de convergencia que radica en la solidaridad, amor y apoyo mutuo entre los compatriotas en el exterior, quienes tienen el mismo objetivo de construir un Vietnam próspero y feliz, remarcó.



Promover el humanismo



Con el fin de lograr la gran unidad nacional, cada comunidad, aldea, comuna, grupo étnico y religión debe solidarizarse y resulta necesario procurar la unión de los vietnamitas en el país, así como de los que se encuentren en el extranjero.



Además, se refiere al espíritu de solidaridad internacional y la unidad entre el pueblo vietnamita y los amantes de la paz y progresistas en el mundo, creando un entorno favorable para el desarrollo del país.



El presidente Vo Van Thuong lo sugirió al hablar sobre la “solidaridad” en los encuentros y reuniones de trabajo con académicos e intelectuales en el país y el extranjero y personas de las religiones y grupos étnicos.



En su primer año como jefe de Estado, el presidente Vo Van Thuong visitó y alentó al ejército y al pueblo, y asistió a ceremonias de izamiento de bandera nacional en las islas con posición estratégica como Phu Quy y Co To.



Asimismo, rindió homenaje póstumo y participó en un acto relativo al aniversario del fallecimiento de mártires, soldados revolucionarios y patriotas que sacrificaron heroicamente sus vidas en la isla de Con Dao.



En 2023, el presidente Vo Van Thuong sostuvo reuniones con 30 delegaciones de representantes que son ejemplos destacados en el movimiento de emulación patriótica y el de seguimiento de la ideología, la ética y el estilo del Presidente Ho Chi Minh; y trabajadores, funcionarios, personas con méritos revolucionarios, inválidos de guerra, deportistas y entrenadores con resultados sobresalientes.

El vicepresidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam Hoang Cong Thuy, al frente de una delegación, visitó la gran casa solidaria del habitante Lo Van Long en la aldea de Hin, comuna de Na Sang, distrito de Muong Cha, provincia de Dien Bien. (Fuente:VNA)

La presencia de Vo Van Thuong ha contribuido a despertar el espíritu del patriotismo, el orgullo nacional, la convicción y el ansia de dedicación en los funcionarios, miembros partidistas y personas en cada evento y en cada lugar de su visita.



Las palabras de aliento del presidente reflejaron la atención de los dirigentes del Partid Comunista y Estado a todos los estratos en la sociedad, dejando así impresiones profundas.



"Unámonos con amor y humanismo, construyendo juntos una comunidad unida, una sociedad progresista, civilizada y llena de humanidad", dijo el presidente Vo Van Thuong, titular honorario de la Cruz Roja de Vietnam, durante un acto de lanzamiento del Mes Humanitario Nacional en abril de 2023, difundiendo así el mensaje de gran unidad nacional y la tradición valiosa de "las hojas buenas cubren las hojas rotas".



En ese sentido, el jefe de Estado exhortó a la comunidad y los filántropos a unir manos y brindar aportes para ayudar a los pobres y a las personas en circunstancias difíciles a lo largo del país de origen.



Independientemente del color de la piel o la nacionalidad, al compartir "el amor por la humanidad", el presidente aclaró que las actividades humanitarias que se originan de un corazón lleno de amor, de compartir, de profunda simpatía y de amistad y solidaridad internacional aportarán valores positivos, difundirán el humanismo y movilizarán más recursos en aras de ayudar a las personas vulnerables de la sociedad.



En noviembre de 2023, el presidente Vo Van Thuong asistió a la Fiesta de Gran Unidad Nacional, organizada en la provincia central de Phu Yen.



Al conversar con habitantes locales, el mandatario afirmó que gracias a la gran unidad nacional, el Partido, el pueblo y el Ejército implementan la causa de Doi moi (Renovación) en la que han superado todas las dificultades y desafíos para lograr numerosos éxitos de trascendencia histórica, lo que contribuye a construir la fortuna, el potencial, la posición y la reputación internacional que el país posee hoy día.



La fuerza de la gran unidad nacional no reside en los recursos terrestres o marinos, sino en los recursos humanos calificados con inteligencia, conocimiento y dignidad. Por lo tanto, las personas siempre se encuentran en el centro de todas las políticas y planificaciones en el futuro.



Esto es también la “línea de pensamiento constante" del presidente Vo Van Thuong sobre la construcción y promoción de la gran unidad nacional, solidaridad y cooperación internacional.



La ideología dialéctica de la época se expresa y se difunde profundamente en cada viaje de trabajo del presidente Vo Van Thuong, tanto a nivel nacional como internacional, hacia un sólo objetivo: “el desarrollo debe traer la alegría y la felicidad al pueblo”./.

VNA