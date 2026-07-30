Economía

Vietnam refuerza conexión del sector de materiales de construcción con Australia

El creciente programa de inversión en infraestructura de Australia, que contempla la construcción de 1,2 millones de nuevas viviendas en todo el país, abre nuevas oportunidades para que las empresas vietnamitas exporten materiales de construcción a este mercado, señalaron expertos.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)
Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Sídney (VNA) - El creciente programa de inversión en infraestructura de Australia, que contempla la construcción de 1,2 millones de nuevas viviendas en todo el país, abre nuevas oportunidades para que las empresas vietnamitas exporten materiales de construcción a este mercado, señalaron expertos.

Durante el seminario “Conectando los materiales de construcción de Vietnam con el mercado australiano”, celebrado hoy en Sídney con la participación de representantes empresariales y especialistas de ambos países en los ámbitos de construcción, certificación, logística y comercio, la jefa de la Oficina Comercial de Vietnam en Australia, Tran Thi Thanh My, destacó que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países y el crecimiento sostenido del comercio bilateral crean condiciones favorables para ampliar la cooperación económica.

Señaló que la fuerte demanda australiana de viviendas, infraestructura y edificios comerciales, junto con la expansión de la construcción prefabricada y modular, incrementará la necesidad de importar materiales y componentes para la construcción.

Según Thanh My, Vietnam cuenta con una industria de materiales de construcción cada vez más competitiva, con empresas capaces de ofrecer productos de calidad, precios competitivos y soluciones sostenibles. Sin embargo, advirtió que para ingresar al mercado australiano no basta con la capacidad productiva, sino que también es indispensable cumplir las normas técnicas, los requisitos de certificación y las regulaciones legales del país.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Liverpool, Roy Halabi, afirmó que los fabricantes vietnamitas tienen potencial para competir en Australia, siempre que garanticen calidad constante, entregas puntuales y precios competitivos.

Añadió que los contratistas australianos también valoran el servicio posventa, las garantías y el soporte técnico, además del estricto cumplimiento del Código Nacional de Construcción y otras normas técnicas.

En materia logística, Nicolas Frate, de la firma Think Global Logistics, indicó que los acuerdos de libre comercio facilitan el intercambio comercial entre ambos países, aunque recomendó a las empresas verificar cuidadosamente la clasificación arancelaria, el origen y la documentación de sus productos, especialmente en sectores sujetos a posibles investigaciones antidumping.

El empresario Andy Nguyen, dedicado a la fabricación de estructuras ligeras de acero en Australia, consideró que la creciente demanda de viviendas ofrece importantes oportunidades para las empresas vietnamitas. No obstante, señaló que la falta de reconocimiento mutuo de numerosos estándares obliga a los exportadores a realizar pruebas y certificaciones adicionales, lo que incrementa costos y plazos.

Los participantes coincidieron en que Australia es un mercado estable y transparente, pero exigente. Para consolidar su presencia, las empresas vietnamitas deberán invertir en calidad, cumplimiento normativo, servicios posventa, desarrollo de marca y alianzas con socios locales.

Asimismo, destacaron que un mayor vínculo entre fabricantes, importadores, contratistas, organismos de certificación y empresas logísticas permitirá a Vietnam integrarse más profundamente en la cadena de suministro del sector de la construcción en Australia./.

VNA
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