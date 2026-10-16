Vietnam refuerza control de flota pesquera y trazabilidad para retirar “tarjeta amarilla”

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam instó a las provincias y ciudades costeras con flotas pesqueras a reforzar la gestión de los barcos, controlar las actividades extractivas y garantizar la trazabilidad de los productos del mar, con el fin de subsanar la advertencia de “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).



En consecuencia, las autoridades locales deben revisar y cotejar la información de los barcos pesqueros consignada en los expedientes de gestión con la base de datos nacional de pesca VNFishbase, y actualizar con precisión el estado del registro, la inspección técnica, las licencias de pesca, los dispositivos de seguimiento de buques (VMS) y la situación operativa de cada embarcación.



También es necesario clasificar los barcos según cumplan o no los requisitos, hayan dejado de operar o hayan sido dados de baja, determinar claramente las responsabilidades de gestión y corregir los datos incompletos o inconsistentes.



En cuanto a la concesión de licencias de pesca, las localidades revisan urgentemente los barcos que carecen de autorización, cuyas licencias hayan caducado o cuyos datos no coincidan, y orientan a los propietarios para que completen la documentación y tramiten los procedimientos conforme a la normativa.



Las administraciones portuarias pesqueras, los organismos de gestión del sector y las fuerzas competentes, por su parte, se coordinan para controlar la entrada y salida de los barcos y registrar toda la información en el sistema electrónico de trazabilidad de los productos de la pesca (eCDT).



Los datos deben cotejarse periódicamente con los expedientes portuarios, la información de gestión de la flota y los resultados de los controles sobre el terreno. En caso de incidencias técnicas, las unidades implicadas se coordina con el Departamento de Pesca y Control Pesquero para resolverlas y garantizar la actualización de los datos conforme a las normas.



El Ministerio también exige intensificar los controles sobre el volumen de productos pesqueros descargados en los puertos y contrastarlo con los diarios de pesca, los datos del VMS y el sistema eCDT. Cualquier anomalía relacionada con las rutas, las especies, las cantidades o los lugares de descarga debe verificarse antes de expedir los documentos de confirmación de materias primas y los certificados de origen de los productos de la pesca.



Respecto a los dispositivos VMS, las localidades revisan su instalación y funcionamiento, e investigar los casos de pérdida de conexión, averías o indicios de manipulación o desactivación deliberada. Los datos de estos dispositivos deben contrastarse con la información sobre entradas y salidas de los puertos y con el sistema eCDT para verificar las rutas y detectar infracciones. Las medidas adoptadas se basan en pruebas suficientes y distinguir claramente los fallos técnicos de las conductas infractoras.



Por otra parte, las autoridades intensifican las inspecciones de las organizaciones y personas dedicadas a la compra, conservación, transporte y procesamiento de productos pesqueros, así como de las empresas exportadoras que utilicen materias primas procedentes de productos de la pesca importados. Los casos de infracción deben sancionarse oportunamente o remitirse a las autoridades competentes para su tratamiento./.

VNA