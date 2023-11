El general To Lam (derecha) y el ministro principal de alto nivel y ministro coordinador de Seguridad Nacional de Singapur, Teo Chee Hean (Fuente: VNA)

En las convesaciones (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general To Lam, recibió hoy a una delegación de alto nivel singapurense, encabezada por el ministro principal de alto nivel y ministro coordinador de Seguridad Nacional de Singapur, Teo Chee Hean.Durante sus conversaciones, To Lam enfatizó que la visita tiene un significado sumamente importante en el contexto del aniversario 50 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Singapur y Vietnam, así como los 10 años de la asociación estratégica.De acuerdo con el ministro vietnamita, durante el último tiempo, la cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y las agencias de aplicación de la ley de Singapur se ha mantenido y desarrollado en varios campos, como intercambio de delegaciones de todos los niveles, lucha contra diversos tipos de delitos, prevención y control de incendios, rescate y socorro, transformación digital y construcción del centro nacional de datos de población.Cabe destacar el ámbito de la seguridad cibernética y la lucha contra el crimen que utiliza tecnología avanzada, donde ambas partes han cooperado activamente en la implementación efectiva de los resultados de las conferencias de Ministros de ASEAN sobre seguridad cibernética, así como en la elaboración y finalización de documentos legales en el ámbito.Ambas partes también firmaron un memorando de entendimiento sobre la cooperación en seguridad cibernética, lucha contra el crimen cibernético y protección de datos personales.Para impulsar la cooperación entre ambas partes, durante las conversaciones, To Lam y Teo Chee Hean acordaron continuar estudiando y negociando la firma de documentos legales como el acuerdo sobre extradición, el acuerdo sobre traslado de personas condenadas y el acuerdo de asistencia judicial mutua en materia penal, entre otros./.