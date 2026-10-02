Vietnam refuerza la cooperación energética con socios estadounidenses

Hanoi (VNA) – En el marco de la visita de trabajo a Estados Unidos del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (PetroVietnam) ha reforzado sus alianzas con empresas estadounidenses en el suministro de hidrocarburos, el desarrollo de proyectos, las tecnologías y la financiación.

Estas colaboraciones se producen en un contexto de creciente demanda energética en Vietnam, incertidumbre en los mercados internacionales y mayores exigencias en materia de seguridad del suministro y transición energética.

Las conversaciones con empresas como Chevron, ExxonMobil, Murphy y GE Vernova abarcan distintas etapas de la cadena de valor energética, desde el suministro de petróleo crudo y gas natural licuado (GNL) hasta la explotación de yacimientos, la generación eléctrica y la transferencia de tecnología.

Con Chevron, PetroVietnam ha establecido un marco de cooperación que incluye el petróleo crudo, el GNL, el gas licuado de petróleo (GLP), las materias primas para el refinado, las infraestructuras de importación y almacenamiento, así como el comercio, la financiación, las tecnologías y la reducción de emisiones. La cooperación busca ampliar las fuentes de suministro y fortalecer los vínculos entre las distintas etapas de la cadena energética.

Por su parte, el acuerdo de suministro de petróleo crudo firmado entre la refinería de Binh Son (BSR) y ExxonMobil Asia Pacific establece un volumen mínimo de dos millones de barriles anuales para la refinería de Dung Quat, contribuyendo a consolidar el abastecimiento de materias primas para la producción.

En el ámbito de la exploración y producción de petróleo y gas, PetroVietnam y Murphy mantienen su cooperación en el proyecto Lac Da Vang. Los acuerdos suscritos abarcan la extracción y comercialización de petróleo, las transacciones de gas y las conexiones y el transporte de este combustible.

Según la información publicada, los documentos establecen las condiciones necesarias para producir y comercializar alrededor de 57,4 millones de barriles de petróleo y 68,8 millones de MMBtu de gas hasta 2039. Ambas partes también preparan el desarrollo del proyecto Hai Su Vang y estudian conectar estructuras con potencial de explotación en la cuenca de Cuu Long con las infraestructuras existentes, a fin de optimizar el aprovechamiento de los recursos.

La cooperación con GE Vernova constituye otra línea de trabajo. Sobre la base del suministro de turbinas de gas para las centrales eléctricas Nhon Trach 3 y 4, ambas partes continúan intercambiando información sobre soluciones técnicas, plazos de entrega de equipos y asistencia técnica. También estudian ampliar la colaboración al mantenimiento a largo plazo, la digitalización de las operaciones, la energía eólica marina, la formación y la transferencia de tecnología.

La financiación es otro factor clave para ejecutar los proyectos. En una reunión con instituciones financieras y fondos de inversión estadounidenses, el director general de PetroVietnam, Le Manh Cuong, señaló que las necesidades de inversión del grupo para el período 2026-2030 se estiman en unos 29,2 mil millones de dólares, distribuidos en 99 proyectos, casi 4,8 veces el nivel registrado durante 2021-2025.

La cartera incluye proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, gas y GNL, refinado, petroquímica, química, generación eléctrica y energías renovables. Para movilizar los recursos necesarios, PetroVietnam presenta sus proyectos a bancos, fondos de inversión, organismos de crédito a la exportación y otras instituciones financieras estadounidenses, con el objetivo de encontrar soluciones adaptadas a las necesidades de cada iniciativa.

Más allá de los acuerdos firmados, el reto consiste en traducirlos en contratos, proyectos y capacidad productiva. La estabilidad del suministro, la explotación eficiente de los recursos, la aplicación de tecnologías y la captación de capital serán factores determinantes para reforzar la seguridad energética de Vietnam y desarrollar las cadenas industriales vinculadas al sector./.