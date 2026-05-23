Vietnam refuerza prevención ante el riesgo de introducción del ébola

Hanoi (VNA) - Ante la evolución compleja del brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, el Ministerio de Salud de Vietnam ha intensificado de forma urgente las labores de vigilancia y prevención para reducir el riesgo de introducción de la enfermedad en el país.



La cartera sanitaria celebró esta mañana una reunión virtual con unidades de prevención dependientes del ministerio y con las autoridades sanitarias locales para evaluar las medidas de seguimiento y control del ébola. El encuentro fue presidido por la viceministra de Salud, la profesora asociada y doctora Nguyen Thị Lien Huong.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Vietnam, el brote continúa registrando una evolución complicada en el Congo y Uganda. El organismo estima un riesgo alto de propagación en los países afectados y en la región, mientras que el riesgo global, incluido Vietnam, se mantiene en un nivel bajo. Aun así, la OMS subraya la necesidad de mantener una vigilancia activa y medidas preventivas constantes.



En el Congo, desde principios de mayo se han notificado casos confirmados y sospechosos del ébola del subtipo Bundibugyo en la provincia de Ituri, junto con numerosos fallecimientos. Uganda, por su parte, ha registrado casos vinculados a personas procedentes del Congo, entre ellos un paciente fallecido.



El Departamento de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud recordó que el ébola es una enfermedad infecciosa especialmente grave, clasificada en el grupo A, con una letalidad que puede alcanzar hasta el 90%. El virus se transmite de animales salvajes a humanos y posteriormente entre personas a través del contacto directo con fluidos corporales o materiales contaminados.



Existen seis subtipos del virus del ébola, siendo el Bundibugyo el responsable del brote actual en el Congo y Uganda. Hasta la fecha, solo existen vacunas y tratamientos específicos para el subtipo ébola clásico, mientras que no hay vacunas ni terapias específicas para los subtipos Sudan y Bundibugyo.



Las autoridades sanitarias vietnamitas señalaron que el país no ha registrado casos de ébola hasta el momento. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de introducción del virus a través de viajeros procedentes de zonas afectadas.



Tras la alerta de la OMS, el Ministerio de Salud de Vietnam ha ordenado reforzar la vigilancia en los puntos de entrada, especialmente para pasajeros procedentes de regiones con brotes, así como la preparación de equipos de respuesta rápida y escenarios de actuación ante posibles casos.



Los principales institutos epidemiológicos del país cuentan con capacidad para realizar pruebas de detección del ébola mediante PCR en tiempo real y secuenciación genética bajo condiciones de bioseguridad de nivel III. Además, se están adquiriendo reactivos diagnósticos específicos, cuya llegada está prevista en un plazo de 7 a 10 días.



El Ministerio de Salud continúa coordinando con la OMS y otras organizaciones internacionales para actualizar la situación epidemiológica, al tiempo que refuerza la capacitación de las autoridades locales en vigilancia, toma de muestras, diagnóstico y control de infecciones en centros sanitarios.



De acuerdo con las recomendaciones sanitarias, los síntomas del ébola incluyen fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares y de garganta, vómitos, diarrea, dolor abdominal y erupciones cutáneas; en algunos casos puede presentarse hemorragia. El periodo de incubación oscila entre 2 y 21 días. Se insta a la población a vigilar su estado de salud y acudir a los servicios médicos tras regresar de zonas afectadas.



Al cierre de la reunión, la viceministra Nguyen Thi Lien Huong pidió a las unidades competentes elaborar escenarios de respuesta, revisar la capacidad de preparación y establecer planes de tratamiento hospitalario, además de reforzar el control en los puntos de entrada.



Asimismo, el Ministerio de Salud encargó a las autoridades locales la elaboración de planes de seguimiento de personas en riesgo y la activación de equipos de respuesta rápida, con el fin de garantizar una actuación oportuna y eficaz ante cualquier posible introducción del virus./.

VNA