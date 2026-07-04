Economía

Vietnam regula suspensión temporal de salida del país por deudas tributarias

Vietnam fija nuevos criterios para suspender temporalmente la salida del país de contribuyentes con deudas fiscales mediante el Decreto No. 252/2026/ND-CP.

Los ciudadanos deben consultar de forma proactiva la información sobre sus deberes tributarias antes de salir del país. (Foto: VNA)
Los ciudadanos deben consultar de forma proactiva la información sobre sus deberes tributarias antes de salir del país. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam promulgó el Decreto No. 252/2026/ND-CP, que desarrolla varios artículos de la Ley de Gestión Tributaria y establece de forma detallada los casos en los que podrá aplicarse la suspensión temporal de salida del país a contribuyentes con deudas fiscales.

La normativa dispone que la medida será aplicable a personas naturales con actividades comerciales y titulares de negocios familiares sujetos a la ejecución forzosa de decisiones administrativas tributarias, siempre que mantengan deudas iguales o superiores a 50 millones de dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dongs) vencidas por más de 120 días.

Asimismo, alcanzará a los propietarios beneficiarios y representantes legales de empresas, cooperativas y uniones de cooperativas con deudas tributarias de al menos 500 millones de dongs pendientes durante un período igual o superior a 120 días.

El decreto también contempla la suspensión temporal de salida para personas naturales dedicadas a actividades comerciales, titulares de negocios familiares, propietarios beneficiarios y representantes legales de empresas, cooperativas y uniones de cooperativas cuando la autoridad tributaria determine que estas entidades no operan en la dirección registrada y, transcurridos 120 días, no hayan realizado los trámites para reactivar o cancelar su código de identificación fiscal.

La medida se extenderá igualmente a ciudadanos extranjeros con deudas tributarias vencidas, así como a ciudadanos vietnamitas que salgan del país para establecer su residencia permanente en el extranjero y a vietnamitas residentes en el exterior que abandonen Vietnam sin haber cumplido sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con el decreto, la autoridad tributaria encargada de la gestión directa del contribuyente será la responsable de emitir la notificación de suspensión temporal de salida del país, así como de comunicar su prórroga o levantamiento. En caso de que el contribuyente cambie de oficina tributaria, estas funciones pasarán a la nueva autoridad competente.

En cuanto al procedimiento, la autoridad tributaria deberá notificar al contribuyente con 30 días de antelación la posible aplicación de la medida. Si al término de ese plazo la deuda no ha sido regularizada, remitirá la notificación al sistema de la autoridad de gestión migratoria, a la cuenta electrónica de transacciones tributarias del contribuyente y la publicará en el portal oficial de la administración tributaria.

En el caso de ciudadanos extranjeros y de vietnamitas que se dispongan a establecer su residencia permanente en el exterior con obligaciones fiscales pendientes, la autoridad tributaria seguirá el mismo procedimiento de notificación.

Por su parte, la autoridad de gestión migratoria deberá ejecutar la suspensión temporal de salida del país el mismo día en que reciba la notificación enviada a través del sistema de la administración tributaria, de conformidad con la normativa vigente./.

VNA
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