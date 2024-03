Nueva York (VNA) El reciente discurso de la vicepresidenta vietnamita Vo Thi Anh Xuan, en el 68 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, dependiente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, transmitió el fuerte compromiso del país indochino de garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres.Así lo evaluó el embajador Dang Hoang Giang, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante una entrevista concedida a los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva York.El diplomático detalló las cuatro propuestas de la subjefa del Estado vietnamita destinadas a acelerar acciones rápidas y eficaces en este ámbito.Indicó que el primero implica la mejora de la participación de las mujeres en los mecanismos de toma de decisiones en política, economía, cultura y sociedad, y la priorización de recursos para apoyar a mujeres y niñas en crisis humanitarias.Dijo que el segundo destaca el empoderamiento y la provisión de oportunidades de acceso para el grupo en ciencia, tecnología y transformación digital, aunado a los esfuerzos para combatir la discriminación y la violencia en el ciberespacio.El tercero se centra en elevar el papel de las mujeres en la construcción de un entorno internacional pacífico, estable, integral y sostenible, y en abordar desafíos de seguridad no tradicionales, particularmente en la respuesta al cambio climático, recalcó.Por último, pero no menos importante, resulta necesario promover asociaciones para el desarrollo sostenible, mejorar el apoyo financiero y las consultas para la creación de instituciones y políticas en los países en desarrollo, y compartir, difundir y aprovechar modelos eficaces para mejorar el papel de las mujeres en los ámbitos socioeconómicos y de desarrollo sostenible, agregó.Sobre los esfuerzos de Vietnam en la ONU para promover la igualdad de género global, Dang Hoang Giang señaló que la igualdad de género y los derechos de las mujeres siempre han sido los campos que Vietnam valora y en los que contribuye activamente a nivel nacional, regional y global.Vietnam fue uno de los primeros países del mundo en firmar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), el 29 de julio de 1980, y la ratificó el 27 de noviembre de 1981. También es miembro del Grupo de Amigos por la Paridad de Género, promoviendo la ocupación de cargos por parte de mujeres en la ONU, especialmente los de liderazgo. El país del Sudeste Asiático adoptó recientemente su programa de acción nacional sobre mujeres, paz y seguridad para el lapso 2024 - 2030 con objetivos específicos.Además, Vietnam aumenta activamente su participación en actividades de mantenimiento de la paz, desplegando muchas soldadas y policías para trabajar en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU.En la actualidad, Vietnam es uno de los países líderes en la tasa de participación de mujeres en actividades de mantenimiento de la paz, con un 16% (la tasa general entre países es de alrededor del 10%); y al mismo tiempo, se esfuerza por aumentar esta tasa al 20% para 2025.La política constante del Partido y Estado de Vietnam es promover siempre el papel y el gran potencial de las mujeres en la causa de la construcción y defensa de la Patria, mejorando el estatus de las mujeres y promoviendo la igualdad de género en todos los campos de la política, la economía, la cultura y la sociedad, aseveró.Estas importantes orientaciones han sido institucionalizadas en la Constitución, la Ley de Igualdad de Género y muchos documentos del sistema jurídico vietnamita; y existen estrategias y planes para el desarrollo socioeconómico desde ahora hasta 2030, que contribuyen a aumentar la contribución de las mujeres a la consecución del objetivo de convertir a Vietnam en un país industrial moderno para 2045, resaltó.Vietnam ha sido evaluado por la comunidad internacional como uno de los diez países que implementan el Objetivo número 5 sobre la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, destacó el embajador.El país se encuentra en el tercio superior del mundo en cuanto a proporciones de mujeres parlamentarias y de féminas que participan en la fuerza laboral. En particular, su índice de desarrollo humano para hombres y mujeres es casi igual: las mujeres ganan el 81,4% del ingreso masculino estimado.Concluyó que estos significativos resultados reflejan el compromiso y los esfuerzos de Vietnam que pueden compartirse con amigos internacionales para promover la causa de la igualdad de género y empoderar a mujeres y niñas, contribuyendo así a la construcción de un mundo de paz, cooperación y desarrollo sostenible./.