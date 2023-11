Hasta finales de octubre, Vietnam exportó 7,1 millones de toneladas de arroz por unos 3,97 mil millones de dólares, un aumento del 17% en volumen y del 34,9% en valor respecto a 2022. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Vietnam está investigando y modificando el Decreto 107/2018/ND-CP del Gobierno sobre la exportación de arroz con vistas a crear un corredor legal transparente y justo para todas las empresas exportadoras del rubro en el futuro.Las estadísticas muestran que, a finales de octubre de 2023, Vietnam exportó 7,1 millones de toneladas de arroz por un valor de alrededor de 3,97 mil millones de dólares, un aumento del 17% en volumen y un 34,9% en valor en comparación con el igual lapso del año anterior.También se estima que el precio promedio de exportación del arroz vietnamita registró un alza interanual de un 15,3% al alcanzar los 558 dólares/tonelada.En los primeros nueve meses de 2023, el mercado asiático acaparó el 76% del volumen total de exportación de arroz, África ocupó casi el 17% del volumen total de exportación de arroz, América y Europa representaron el 1,5% y el 1,6% de las exportaciones totales de arroz, respectivamente.En particular, Filipinas constituye el mayor mercado importador del arroz vietnamita al representar el 38,1 por ciento de las exportaciones totales de ese rubro del país indochino con casi 2,5 millones de tolenadas. Le siguió Indonesia, con el 13,7 por ciento del volumen total.Según el MIC, Vietnam ha mantenido la dirección correcta en cuanto a estructura y calidad de las exportaciones de arroz, tal como se describe en la estrategia de desarrollo del mercado de exportación de arroz hasta 2030.Por lo tanto, el arroz blanco representa el 55,5 por ciento de las exportaciones totales del sector, el resto es arroz perfumado (24%), pegajoso (8,5%) y partido (7,6%).Ante los complicados acontecimientos en el comercio mundial de alimentos, incluida la prohibición de la India de exportar arroz blanco distinto del basmati, la retirada de Rusia de la Iniciativa de Cereales del Mar Negro, el cambio climático y el fenómeno de El Niño, el MIC ha coordinado con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los comités populares de las localidades con áreas de producción de materias primas, la Asociación de Alimentos de Vietnam (VFA, en inglés) y los comerciantes exportadores de arroz, para implementar diversas medidas para regular la producción de arroz y las actividades de exportación en 2023, garantizando al mismo tiempo la estabilidad del mercado interno del arroz.Específicamente, el MIC emitió inmediatamente documentos solicitando al VFA y a los comerciantes exportadores de arroz a garantizar la reserva de arroz, equilibrar las exportaciones, monitorear proactivamente la situación del mercado y proponer soluciones relacionadas con las actividades de exportación de arroz.Además, el MIC presidió y coordinó con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Comité Popular de la ciudad survietnamita de Can Tho en la organización de una conferencia para implementar tareas de gestión de las exportaciones de arroz en 2023.La Cartera continúa coordinando con los ministerios, departamentos, sucursales y VFA para seguir de cerca la situación de la producción de arroz y el mercado mundial del arroz con miras a eliminar las dificultades y problemas que surjan y facilitar la producción, los negocios y la exportación del sector.Al mismo tiempo, el MIC ha inspeccionado periódicamente el negocio del arroz y las actividades exportadoras de los comerciantes.Además, el MIC emitió una Directiva sobre el fortalecimiento de la información sobre el mercado, la promoción comercial, el desarrollo de los mercados de exportación de arroz y la estabilización del mercado interno en el período actual.En especial, revocó el certificado de exportación de arroz a 28 comerciantes que no exportaron arroz durante 18 meses consecutivos después de recibir el certificado, contribuyendo a crear un entorno empresarial más abierto, transparente y justo conforme a la ley./.