Foto de ilustración (Fuente: vff.org.vn)

Hanoi (VNA)- Después de la derrota de 1-2 ante Japón en el último partido del grupo C del Campeonato Asiático Sub-20 de Fútbol Sala 2019, disputado el 16 de junio, la selección vietnamita terminó en el segundo lugar y se topará con Indonesia en la ronda de cuartos de final a celebrarse el próximo 18 de junio.Debido a la victoria sobre Tayikistán en los primeros partidos de ambas selecciones, la confrontación entre Vietnam y Japón determinó los dos primeros puestos del grupo C. Por ser uno de los ocho mejores equipos de Asia por primera vez, el país indochino jugó motivado y sin presión.Al comenzar la primera mitad, aunque Vietnam anotó el primer gol en el minuto 14, Japón remontó con dos goles consecutivos unos instantes después. En la segunda parte, dado por la diferencia de nivel profesional y física entre los dos equipos, el país sudesteasiático no pudo superar a un fuerte oponente y encajó la derrota. – VNA/Nhan Dan