Vietnam se prepara ante un fenómeno El Niño de intensidad fuerte a muy fuerte

Hanoi (VNA) - Vietnam prepara medidas para hacer frente a los posibles impactos de El Niño, cuya intensidad podría mantenerse fuerte a muy fuerte entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, con riesgos de sequía, escasez de agua e intrusión salina.



Según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, entre septiembre y noviembre de 2026 existe un 100% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad fuerte a muy fuerte, incluido un 93% de probabilidad de intensidad muy fuerte. Entre octubre y diciembre, esta última probabilidad llegará al 95%, mientras que entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 la probabilidad de una intensidad fuerte a muy fuerte será del 93%.



Riesgos para la producción y el suministro de agua

El fenómeno podría provocar un déficit de lluvias del 10-50% en la mayoría de las regiones, temperaturas superiores a lo normal y olas de calor más intensas y prolongadas que en 2025. La reducción de los recursos hídricos y de los niveles de los embalses elevaría además el riesgo de incendios forestales y afectaría la generación hidroeléctrica y el suministro de agua.



En el centro-norte y la costa centro-sur, entre 12.000 y 50.000 hectáreas podrían verse afectadas durante la campaña invierno-primavera 2026-2027, según el nivel de riesgo, mientras que en verano-otoño de 2027 la superficie podría alcanzar entre 58.000 y 120.000 hectáreas. En la Altiplanicie Occidental, podrían verse afectadas entre 42.000 y 190.000 hectáreas, principalmente cultivos perennes.



En el delta del río Mekong, el mayor riesgo de intrusión salina se prevé entre enero y abril de 2027. En el escenario de riesgo muy alto, podrían verse afectados 85.800 hectáreas de arroz invierno-primavera, 120.000 hectáreas de arroz-camarón y 45.000 hectáreas de cultivos frutales.



El Niño también podría afectar a instalaciones industriales con alto consumo de agua y elevar la demanda y los costos de electricidad, agua y operación. La escasez de agua para uso doméstico rural podría afectar a unas 82.240 familias en un escenario de riesgo alto y hasta 254.570 en uno muy alto.



El director del Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, Mai Van Khiem, indicó que durante El Niño se prevé un número de tormentas en el mar del Este inferior al promedio, aunque aún podrían producirse fenómenos fuertes y de trayectoria compleja. También podrían registrarse más de 10 episodios de lluvias intensas, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.



Refuerzo de las medidas de respuesta

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente pidió a las localidades actualizar sus planes de prevención y respuesta ante la sequía, la escasez de agua y la intrusión salina durante la estación seca 2026-2027, tomando como referencia el escenario de riesgo muy alto.



Las autoridades deben evaluar los impactos sobre la agricultura, el suministro de agua, los incendios forestales, la acuicultura y la ganadería, así como actualizar periódicamente la información hidrometeorológica para ajustar las medidas.



El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Le Cong Thanh instó a los organismos, localidades y empresas a coordinarse con el sector hidrometeorológico y preparar escenarios de respuesta flexibles, especialmente en la producción, los calendarios de cultivo, el riego, la operación de embalses y las cadenas de suministro.



Las localidades también deberán almacenar agua durante la temporada de lluvias de 2026, revisar los calendarios de cultivo y preparar equipos para el abastecimiento y almacenamiento de agua en las zonas más expuestas.



El profesor y doctor Tran Thuc, presidente de la Asociación de Meteorología e Hidrología de Vietnam, propuso reforzar los pronósticos probabilísticos y de impacto, establecer umbrales de alerta y transmitir la información con suficiente antelación para facilitar la toma de decisiones y reducir los riesgos./.

VNA