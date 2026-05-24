Vietnam se ubica entre los ocho mejores equipos en la 26.ª Olimpiada Asiática de Física

​Hanoi (VNA) – Vietnam se ubicó entre los ocho mejores equipos en la 26.ª Olimpiada Asiática de Física (APhO 2026), con los ocho concursantes vietnamitas obteniendo medallas, informó hoy el Ministerio de Educación y Formación

La APhO 2026 se celebró en Busan, Corea del Sur, del 17 al 25 de mayo, y reunió a 209 concursantes de 28 delegaciones provenientes de 27 países y territorios de la región Asia-Pacífico.

El equipo nacional de Vietnam obtuvo seis medallas de plata y dos de bronce, logrando una tasa de medallas del 100% y situándose entre las cinco delegaciones cuyos integrantes consiguieron medallas en su totalidad, junto con Corea del Sur, China, Taiwán (China) y Rusia.

Los seis medallistas de plata son: Nguyen Nhat Minh, estudiante de 11.º grado de la Escuela Secundaria para Superdotados de la Universidad de Ciencias de Hanoi; Ta Ngoc Minh, de 12.º grado de la Escuela Secundaria para Superdotados de Bac Ninh; Vu Nguyen Nguyen, de 11.º grado de la Escuela Secundaria para Superdotados Hanoi-Amsterdam; Nguyen Thi Bich Ngoc, de 12.º grado de la Escuela Secundaria para Superdotados Le Hong Phong, en la provincia de Ninh Binh; Phan Tuan Dung, de 12.º grado de la Escuela Secundaria para Superdotados Hung Vuong, en la provincia de Phu Tho; y Bui Anh Tu, a de 11.º grado de la Escuela Secundaria para Superdotados Bien Hoa, en la provincia de Ninh Binh.

Los dos medallistas de bronce, ambos estudiantes de 11.º grado de la Escuela Secundaria para Superdotados Lam Son, en la provincia de Thanh Hoa, son Le Duy Khanh y Mai Van Khanh.

La competición consistió en dos exámenes de cinco horas cada uno: una prueba teórica y una prueba experimental.

El Ministerio de Educación y Formación destacó que cinco de los ocho concursantes vietnamitas cursan actualmente el 11.º grado, lo que refleja el prometedor potencial de jóvenes talentos del país para futuras competiciones regionales e internacionales, incluidas la Olimpiada Internacional de Física de 2026 (IPhO) y las próximas ediciones de la APhO y la IPhO en 2027./.

​