Desinfectan una calle para prevenir contagio de COVID-19. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam detectó durante las últimas seis horas 219 nuevos casos del COVID-19, lo que elevó el número total de pacientes en el país a 18 mil 121, según informó el Ministerio de Salud.



De los casos recién confirmados, nueve importados fueron sometidos a cuarentena inmediatamente después de su ingreso al país y 210 se reportaron por el contagio local en Ciudad Ho Chi Minh (150); Phu Yen (20); Binh Duong (13); Quang Ngai (10); Da Nang y Vinh Long, con tres en cada localidad; Long An, An Giang y Tay Ninh, con dos en cada provincia; y Nghe An, Dong Thap, Bac Ninh, Bac Giang y Lam Song, con uno.

A partir del 27 de abril pasado, cuando estalló la cuarta ola de coronavirus en el país, se confirmaron 14 mil 715 pacientes, de los cuales cuatro mil 621 se recuperaron. Desde el 29 de abril se realizaron pruebas a más de 7,8 millones de personas.



Las 14 provincias y ciudades sin contagios en las últimas dos semanas son Yen Bai, Quang Tri, Thua Thien-Hue, Tuyen Quang, Son La, Ninh Binh, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Bac Lieu, Dien Bien, Vinh Phuc, Hai Duong, Phu Tho y Ha Nam.



De los pacientes que reciben tratamiento en establecimientos médicos, 260 dieron negativo una vez al virus SARS-CoV-2 en las pruebas realizadas, 138 en dos ocasiones y 89 hasta tres veces. Hasta el momento, el país reportó siete mil 395 recuperados y 84 casos mortales, entre ellos tres reportados esta tarde, todos eran personas de edad avanzada.

El Ministerio de Salud del país indochino exhorta a las personas a cumplir el protocolo sanitario 5K (Mascarilla-Desinfección-Distancia-Sin Multitudes-Declaración Médica) para frenar la propagación de la epidemia./.