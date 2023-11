Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) Con el propósito de apoyar a las empresas en ser más proactivas en el manejo y repuesta a los procesos de investigación de defensa comercial exterior, el Primer Ministro vietnam ita emitió la Decisión N° 316/QD-TTg por la que se aprueba el Proyecto 316 sobre la creación y el funcionamiento eficaz del sistema de alerta temprana sobre medidas correctivas comerciales.Tal información se dio a conocer durante un coloquio sobre la alerta temprana relativa a los remedios comerciales en aras de mantener las ventajas para los productos de exportación vietnamitas, organizado la víspera de formas virtual y presencial en Hanoi.Al intervenir en el encuentro, Do Ngoc Hung , consejero comercial y jefe de la Oficina Representativa del Comercio de Vietnam en Estados Unidos, compartió que el país norteamericano es el principal y más grande mercado receptor de los productos de la nación indochina en los últimos tiempos.El valor de las exportaciones hacia Estados Unidos representa alrededor del 30% del volumen de las ventas hacia el extranjero de Vietnam, lo cual demuestra que Vietnam es siempre un socio importante y sostenible de Estados Unidos , señaló.Sin embargo, también existen riesgos de defensa comercial, recomendó.Según las estadísticas, la tasa de los casos de defensa comercial de Estados Unidos aplicados a Vietnam representa alrededor del 53% del número total de asuntos contra bienes exportados del país sudesteasiático, por tanto, el riesgo de la defensa comercial se ve cada vez mayor, remarcó.Según Ngoc Hung, el sistema de alerta temprana es muy importante porque crea condiciones para que las empresas conozcan con prontitud las regulaciones legales estadounidenses sobre remedios comerciales.Además, brinda más tiempo a las empresas para que preparen los recursos necesarios en aras de responder a las demandas judiciales cuando se produzcan, agregó.Asimismo, gracias a ese sistema, las entidades pueden proporcionar y organizar documentos, especialmente los papeles de exportación e importación, con vistas a entregar con tiempo documentos de verificación a las agencias competentes de EE.UU. en caso de ser demandadas, apuntó.Mientras Nguyen Thu Trang, directora del Centro para la OMC y la Integración de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), dijo que se puede ver que, no sólo en Estados Unidos sino en todos los países, los casos relacionados con la defensa comercial son un complicado proceso legal y técnico.El mecanismo de alerta temprana permite apreciar los riesgos desde lejos para prepararse con tiempo, por lo que luce muy significativo para las empresas y asociaciones con vistas a responder efectivamente a las medidas correctivas comerciales, indicó.Para algunos mercados, Vietnam aún sufre el mecanismo de "economía no de mercado" en la investigación de defensa comercial, por lo cual, además de las dificultades comunes a todos los exportadores, la nación indochina enfrenta obstáculos en términos de responder y calcular una serie de asuntos técnicos, consideró.En ese sentido, se puede decir que el mecanismo de alerta temprana resulta aún más significativo, comunicó.Con tal de mejorar la eficacia de las alertas tempranas, así como de apoyar mejor a las empresas y organizaciones en la respuesta a las medidas correctivas comerciales, Chu Thang Trung, subjefe del Departamento de Defensa Comercial del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, afirmó que su cartera ha estado y seguirá dotando y perfeccionando el conocimiento al respecto a favor de las entidades.En particular, sobre la base de la información del sistema de alerta temprana, el Ministerio hará los trabajados de manera focalizada, centrándose en industrias y áreas de alto riesgo, apuntó.También, continuará acompañando a empresas y asociaciones para asesorar más detalladamente y explicar los pasos en busca de cumplir adecuadamente con los procesos y procedimientos de investigación del país importador, concluyó./.