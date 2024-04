Hanoi (VNA)- El ministro de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, Dao Ngoc Dung, recibió en Hanoi al embajador de Arabia Saudita en Vietnam, Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, con quien discutió medidas para promover la cooperación laboral entre los dos países.El diplomático saudí afirmó que su país realmente quiere seguir recibiendo un número cada vez mayor de trabajadores vietnamitas, no sólo en el sector del trabajo doméstico sino también en muchos otros. Esto contribuirá a fortalecer aún más la cooperación bilateral.Ngoc Dung evaluó que la relación bilateral tiene un gran potencial e instó a que las dos partes promuevan aún más su cooperación diplomática, creando así oportunidades no sólo para la economía sino también para otros campos del trabajo y el empleo.También queda un amplio margen para desarrollar las relaciones laborales, especialmente en la cooperación de recursos humanos en la formación profesional, afirmó.Las estadísticas muestran que actualmente hay alrededor de cinco mil vietnamitas trabajando en Arabia Saudita, principalmente en empleos domésticos, construcción y servicios de restauración, lo que no es proporcional al potencial de cooperación para el desarrollo de los dos países, en parte debido a las instituciones legales y la distancia geográfica, subrayó el funcionario.Para aumentar el número de trabajadores vietnamitas de alta calidad en Arabia Saudita, propuso que los dos países compartan puntos de vista similares sobre las instituciones y leyes a la hora de enviar y recibir trabajadores extranjeros.Propuso que Arabia Saudita apoye la formación profesional de los trabajadores vietnam itas; especifique contenidos relacionados con regímenes salariales y de bonificaciones; ajuste el contenido del convenio de contratación de trabajadoras domésticas firmado en 2014; y amplíe los campos ocupacionales a la industria, la explotación de petróleo y gas y la ingeniería mecánica./.