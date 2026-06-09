Vietnam y Argentina fortalecen cooperación parlamentaria

Buenos Aires (VNA) – La embajadora de Vietnam en Argentina, Ngo Minh Nguyet, recibió este lunes al senador Jorge Milton Capitanich, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Asia, en la sede de la Embajada de Vietnam en Buenos Aires.



Durante el encuentro la diplomática vietnamita compartió información sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, las recientes elecciones de la Asamblea Nacional y el proceso de designación de los principales cargos de liderazgo del Estado realizado durante el primer semestre del año.



Asimismo, destacó el respaldo de la comunidad internacional a los logros alcanzados por Vietnam y a su política exterior.



La jefe de la misión diplomática vietnamita afirmó que las relaciones entre Hanoi y Buenos Aires continúan desarrollándose de manera positiva en diversos ámbitos, incluidos la política, la diplomacia, la economía, la educación y la cultura, tras más de cinco décadas de vínculos bilaterales.



Señaló que en los últimos años el intercambio comercial ha experimentado un fuerte crecimiento. Argentina es actualmente el tercer socio comercial de Vietnam en América Latina, mientras que Vietnam ocupa el sexto lugar entre los socios comerciales del pais sudamericano y el primero entre las naciones del Sudeste Asiático. El comercio bilateral alcanzó los 4,5 mil millones de dólares en 2025.



La diplomática subrayó además que ambos países están ampliando su cooperación hacia nuevos sectores, entre ellos la industria, la agricultura de alta tecnología, la ciencia y la tecnología, la cultura, el deporte y los intercambios entre gobiernos locales, con vistas a avanzar hacia una asociación estratégica en el ámbito agroindustrial.



Por su parte, el senador Capitanich expresó su interés en profundizar la cooperación parlamentaria entre ambos países, así como los vínculos entre las fuerzas políticas y las instituciones estatales, junto con el fortalecimiento del intercambio de delegaciones. También manifestó su disposición a respaldar las negociaciones de un Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre Vietnam y el Mercosur.



El legislador destacó la necesidad de impulsar la colaboración bilateral en áreas de alta tecnología, ampliar los intercambios entre provincias y municipios de ambos países y fortalecer la coordinación en foros internacionales como la Unión Interparlamentaria (UIP).



Asimismo, resaltó la reciente inauguración oficial de la Oficina del Agregado Agroindustrial de Argentina en Vietnam, hecho que, a su juicio, refleja la importancia estratégica que Buenos Aires otorga a Hanoi dentro de la relación bilateral./.

VNA