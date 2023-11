El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

La presidenta de la Cámara de Representantes de Bélgica, Éliane Tillieux, y embajador de Vietnam en el país, Nguyen Van Thao, (Fuente:VNA)

Bruselas (VNA) – La presidenta de la Cámara de Representantes de Bélgica, Éliane Tillieux, recibió en Bruselas al embajador de Vietnam en Bélgica, Nguyen Van Thao, y a representantes de la Asociación de Dioxina de Vietnam y de la Asociación de Amistad Bélgica-Vietnam (BVFA).También estuvieron presentes en la reunión Tran To Nga, una víctima vietnamita del agente naranja/dioxina que ahora vive en Francia, y el legislador belga André Flahaut, quien presentó una resolución sobre el apoyo a las víctimas vietnamitas de la dioxina al Parlamento Federal de Bélgica , en diciembre de 2021.La Resolución fue aprobada por la Cámara de Representantes belga la tarde del 5 de octubre (hora local) con votos de aprobación absoluta. Se trata también del primer Parlamento del mundo que aprobó una resolución para apoyar a las víctimas de la dioxina durante la guerra en Vietnam.En su intervención en la reunión, Tillieux elogió la cooperación entre los parlamentos de Vietnam y Bélgica en el pasado y expresó su alegría cuando la resolución en apoyo de las víctimas de dioxina en Vietnam recibió votos de aprobación absoluta de todos los partidos políticos belgas, lo cual demuestra preocupación genuina por las víctimas tanto en Vietnam como en el mundo, así como por los enormes riesgos para el medio ambiente causados por esta sustancia química tóxica.Destacó que las buenas relaciones entre los dos países seguirán creciendo en el futuro en todas las esferas, no sólo a través de los canales diplomáticos y parlamentarios, sino también mediante resoluciones y decisiones del parlamento.El embajador Nguyen Van Thao apreció el apoyo y los grandes esfuerzos del Parlamento belga a través de la resolución que, según dijo, es una acción muy significativa para conmemorar el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.Afirmó que la decisión ayudará a aumentar la conciencia de la comunidad internacional sobre el apoyo a las víctimas de dioxina.Además, entregó al líder de la Cámara de Representantes belga una carta de agradecimiento y una invitación para visitar Vietnam del presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue.Por su parte, el embajador de Bélgica en Vietnam, Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche, dijo que la resolución es un paso inicial hacia futuras resoluciones para promover una cooperación concreta con el país del Sudeste Asiático, reflejando la participación política y el compromiso de Bélgica en la materia.Tran To Nga, que lleva 10 años interponiendo una demanda contra 26 corporaciones químicas estadounidenses que suministraron 80 millones de litros de defoliantes, incluidas dioxinas altamente concentradas para el ejército estadounidense durante la guerra en Vietnam, afirmó que la resolución le da más fuerza en la lucha por justicia para las víctimas de dioxina.Tras destacar que la resolución del Parlamento belga alentará a otros países a tomar acciones similares, añadió que el Senado francés también se prepara para celebrar una reunión para discutir este tema.Flahaut, que presentó la resolución al Parlamento Federal en diciembre de 2021, destacó que se necesitan acciones específicas para implementar la resolución y señaló que, en el futuro inmediato, Bélgica proporcionará tecnologías para desintoxicar las tierras contaminadas en Vietnam.La Resolución ayudará a llamar a los partidos políticos de todo el mundo a unirse a la lucha contra el uso de sustancias químicas en la guerra./.