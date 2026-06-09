Vietnam y Camboya consolidan mecanismos de cooperación en materia de defensa

Hanoi (VNA) - La cooperación en materia de defensa entre Vietnam y Camboya ha cosechado importantes resultados en los últimos años, afirmó el vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, durante una reunión hoy aquí con el secretario de Estado del Ministerio de Defensa Nacional de Camboya, general Prak Sovanna.



El encuentro tuvo lugar en el marco de la visita oficial a Vietnam del primer ministro camboyano, Hun Manet, a quien acompaña el general Prak Sovanna, a propósito de su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF).



Durante la reunión, Phan Van Giang destacó los avances logrados en diversos ámbitos de la cooperación bilateral, entre ellos los intercambios de delegaciones a todos los niveles, especialmente de alto rango; el funcionamiento eficaz de los mecanismos de diálogo y consulta; la formación de recursos humanos; la gestión y protección de las fronteras; las actividades de hermanamiento e intercambio entre localidades; la divulgación sobre las relaciones bilaterales; la búsqueda y repatriación de los restos de combatientes caídos; así como la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales.



El ministro vietnamita reiteró que Vietnam concede siempre una alta prioridad al fortalecimiento y desarrollo de la relación de “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo” con Camboya.



Asimismo, recordó que ambos ministerios organizaron con éxito el segundo Intercambio de Amistad en Defensa Fronteriza Vietnam-Camboya en noviembre de 2025, una iniciativa que contribuyó a impulsar una cooperación más sustantiva y efectiva entre las fuerzas armadas, las autoridades locales y las comunidades de las zonas limítrofes, favoreciendo la construcción de una frontera de paz, amistad, estabilidad, cooperación y desarrollo.



De cara al futuro, y sobre la base de los acuerdos y documentos de cooperación suscritos, Phan Van Giang propuso que ambas partes continúen implementando de manera efectiva las principales actividades de cooperación, en particular mediante el mantenimiento de los intercambios de delegaciones a todos los niveles y el aprovechamiento de los mecanismos existentes.



Entre las prioridades mencionó la reunión anual de los ministros de Defensa de Vietnam, Camboya y Laos, los ejercicios conjuntos de búsqueda y rescate entre los ejércitos de los tres países y el Diálogo sobre Política de Defensa a nivel de viceministros.



Por su parte, el general Prak Sovanna coincidió en la necesidad de seguir reforzando la cooperación en áreas como la formación de personal, la gestión y protección fronteriza, así como la búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de soldados y expertos voluntarios vietnamitas que sacrificaron sus vidas en Camboya durante la guerra.



Al felicitar a Vietnam por la exitosa organización de la tercera Reunión de las Fuerzas Armadas, el alto funcionario camboyano destacó los notables avances alcanzados en la cooperación bilateral durante los últimos años, especialmente en el ámbito de la defensa, donde los vínculos se han vuelto cada vez más prácticos y efectivos.



Entre los resultados más destacados mencionó la estrecha coordinación en la protección de las fronteras y la implementación de las actividades previstas en el Protocolo de Cooperación para el período 2025-2029.



En la ocasión, Prak Sovanna expresó su agradecimiento al Partido, al Estado y al Ejército Popular de Vietnam por el apoyo brindado a Camboya tanto en el pasado como en la actualidad. Asimismo, valoró la asistencia del Ministerio de Defensa vietnamita en la formación de personal militar camboyano mediante la concesión de becas para miembros de las Reales Fuerzas Armadas de Camboya.



Finalmente, reafirmó la disposición de su país a seguir colaborando estrechamente con Vietnam en las labores de búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas que perdieron la vida en territorio camboyano durante distintos períodos de guerra./.

VNA