Vietnam y Camboya por fortalecer una asociación cada vez más sólida

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, recibió hoy al primer ministro de Camboya, Hun Manet, quien realiza una visita oficial a este país y participa en el Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026.



Durante el encuentro, Hun Manet expresó su satisfacción por regresar a Vietnam y transmitió los saludos del presidente del Partido Popular de Camboya (CPP), Hun Sen. El jefe del Gobierno camboyano elogió los notables avances económicos y sociales alcanzados por Vietnam y manifestó su confianza en que el país continuará logrando nuevos éxitos bajo la dirección del PCV y el liderazgo de To Lam.



Asimismo, agradeció el respaldo constante y la cooperación efectiva brindados por Vietnam al desarrollo de Camboya, y destacó el papel del Foro del Futuro de la ASEAN como una plataforma relevante para impulsar la cooperación entre los países del bloque y sus socios en un contexto regional e internacional cada vez más complejo.



Hun Manet valoró especialmente la evolución positiva e integral de los vínculos entre ambos países, que se refleja en el fortalecimiento de la conectividad económica, la infraestructura, el comercio, el turismo, la agricultura y la industria, entre otros sectores.



Reafirmó además el compromiso de Camboya de trabajar junto a Vietnam para preservar y consolidar la amistad tradicional y la cooperación bilateral, elevándolas a un nuevo nivel y transmitiendo ese legado a las futuras generaciones.



El primer ministro camboyano reiteró que su país concede gran importancia a las relaciones con Vietnam y aseguró que continuará coordinando estrechamente con Hanoi la implementación de los acuerdos alcanzados entre los altos dirigentes de ambos partidos, en particular los resultados de la reunión de alto nivel entre el Buró Político del PCV y el Comité Permanente del CPP, así como del encuentro celebrado en febrero de 2026 entre los máximos líderes de Vietnam, Camboya y Laos.



Por su parte, To Lam dio la bienvenida a Hun Manet y felicitó a Camboya por los logros alcanzados en materia de desarrollo socioeconómico bajo la conducción del CPP, encabezado por Hun Sen, y del Gobierno liderado por el propio primer ministro. También destacó la creciente confianza de la población camboyana en el partido gobernante y las mejoras registradas en las condiciones de vida del pueblo.



El dirigente vietnamita reafirmó el apoyo de Vietnam al proceso de construcción y desarrollo de Camboya y subrayó que las relaciones entre ambos partidos y países, así como entre Vietnam, Camboya y Laos, constituyen un valioso patrimonio común que debe seguir fortaleciéndose.



En este sentido, abogó por aprovechar de manera más eficaz los mecanismos de cooperación existentes, incluidos los encuentros entre los primeros ministros y los ministros de Defensa, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores de los tres países.



To Lam valoró además los resultados de las conversaciones sostenidas entre Hun Manet y el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, al considerar que ambas partes definieron orientaciones y medidas concretas para ampliar la cooperación en todos los ámbitos, especialmente en materia de conectividad integral.



Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por la creciente profundidad de las relaciones bilaterales. Coincidieron en que la confianza política entre el PCV y el CPP sigue siendo la base de los vínculos entre ambos países, mientras que la cooperación en defensa y seguridad continúa desempeñando un papel fundamental.



También destacaron el sólido crecimiento del comercio bilateral, la expansión de los intercambios juveniles y la contribución cada vez más significativa de la comunidad de origen vietnamita al desarrollo de la sociedad camboyana.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Las dos partes resaltaron el papel orientador de los partidos en la definición de la estrategia general de las relaciones bilaterales y en la supervisión de la implementación de los acuerdos alcanzados.



Asimismo, reafirmaron la importancia estratégica de la cooperación entre Vietnam, Camboya y Laos en el actual contexto regional y compartieron una visión común sobre el papel de la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo económico y de una cooperación de mayor calidad.



Con vistas al 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya, que se conmemorará el 24 de junio de 2027, ambas partes acordaron organizar actividades conmemorativas de gran relevancia.



También coincidieron en seguir impulsando la diplomacia popular y las iniciativas educativas destinadas a difundir entre las nuevas generaciones el significado histórico y los valores de la amistad bilateral.



En ese marco, destacaron la necesidad de fortalecer los intercambios entre los jóvenes de Vietnam y Camboya, así como entre los tres países indochinos, y de aprovechar de manera más efectiva el Programa de Formación de Jóvenes Líderes de los tres partidos.



Respecto a los asuntos regionales e internacionales, ambas partes intercambiaron opiniones sobre temas de interés común y reafirmaron su voluntad de mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en los foros multilaterales, especialmente en la ASEAN y en la subregión del Mekong.



To Lam reiteró la importancia de preservar un entorno de paz y estabilidad para el desarrollo de todos los países de la región y afirmó que Vietnam seguirá participando activamente en los esfuerzos conjuntos de la ASEAN para promover la paz, la cooperación y el desarrollo, así como para fortalecer la cohesión interna y la centralidad del bloque. Asimismo, expresó el respaldo de Vietnam a la organización por parte de Camboya de la XX Cumbre de la Francofonía, prevista para noviembre de 2026.



Al término del encuentro, el líder vietnamita transmitió sus saludos y mejores deseos de salud al rey Norodom Sihamoni, a la reina madre Norodom Monineath Sihanouk, al presidente del CPP y titular del Senado, Hun Sen, así como a otros altos dirigentes camboyanos./.