Política

Vietnam y Japón refuerzan cooperación en recursos humanos

El miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Organización, Nguyen Duy Ngoc, recibió hoy a Tanaka Akihiko, presidente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), quien cumple una visita de trabajo en el país.

El miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Organización, Nguyen Duy Ngoc, recibe a Tanaka Akihiko, presidente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA). (Fuente: VNA)
El miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Organización, Nguyen Duy Ngoc, recibe a Tanaka Akihiko, presidente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA). (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Organización, Nguyen Duy Ngoc, recibió hoy a Tanaka Akihiko, presidente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), quien cumple una visita de trabajo en el país.

En sus palabras, Duy Ngoc destacó el desarrollo fuerte, sustancial y efectivo de la asociación estratégica integral entre Vietnam y Japón en los campos de la política, economía, inversión, comercio, cultura, educación e intercambio pueblo a pueblo en los últimos tiempos.

Al hablar sobre la orientación del desarrollo de Vietnam y los avances estratégicos, informó que la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV estableció los objetivos, las directrices y tareas para el desarrollo del país durante los próximos cinco años.

Esto incluye la meta de lograr una tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del 10% o más al año durante el período 2026-2030, y los avances estratégicos, incluidos aquellos en las instituciones y su implementación; en los recursos humanos, especialmente los de alta calidad vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación; y en infraestructura moderna y sincronizada.

La Resolución también identificó la tarea de conformar un equipo de cuadros dirigentes y gerenciales en todos los niveles, especialmente los funcionarios estratégicos y de base, que sean verdaderamente ejemplares, posean un pensamiento innovador y tengan capacidades de gestión modernas, que satisfagan las exigencias del desarrollo rápido y sostenible del país, entre otros, detalló.

De cara al futuro, se espera que JICA continúe implementando el proyecto "Formación y fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios gerentes en todos los niveles en Vietnam" para el período 2026-2028, con contenidos y temas de capacitación estrechamente alineados con las prioridades de desarrollo del país indochino durante el XIV mandato del PCV, expresó.

Al mismo tiempo, el programa debe vincularse a los cuatro nuevos pilares de cooperación acordados por los líderes de alto nivel de ambas naciones, que incluyen inteligencia artificial (IA), transformación digital, ciudades inteligentes e infraestructura de alta tecnología; desarrollo de recursos humanos, especialmente los de alta calidad y reforma institucional; desarrollo de la economía verde, economía circular y prevención de desastres; políticas sociales, salud, atención a las personas mayores y promoción del desarrollo del sector privado, precisó.

También formuló votos por que JICA considere la posibilidad de complementar en el futuro los programas de capacitación a mediano plazo (de uno a tres meses) para funcionarios vietnamitas de nivel estratégico, especialmente en los campos de la ciencia y la tecnología y la inteligencia artificial.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la coordinación de la entidad nipona en la elaboración de mecanismos de evaluación y uso del personal capacitado de manera sustantiva y sincronizada, entre otros aspectos relativos.

A su vez, Tanaka Akihiko reiteró que la cooperación en la capacitación de personal entre ambas partes comenzó en 2018 y actualmente, el desarrollo de la ciencia y la tecnología se ve fuerte y ha experimentado un progreso notable.

Por consiguiente, ambas partes deben considerar y diseñar futuros programas de capacitación que incluyan nuevos contenidos, tales como la transformación digital, la aplicación de la IA y la planificación de políticas basada en evidencia científica, explicó.

JICA seguirá trabajando en estrecha colaboración y consultando con la Comisión de Organización del Comité Central del PCV para diseñar un programa verdaderamente eficaz tanto en contenido como en plazos, puntualizó./.

VNA
#Vietnam #JICA #cooperación
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