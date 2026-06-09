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Vietnam y la ONU refuerzan cooperación en desarme y desarrollo sostenible

Vietnam y la ONU reafirmaron su cooperación en desarme, desarrollo sostenible, gobernanza de la IA y respuesta a desafíos globales durante el AFF 2026.

El viceprimer ministro vietnamita Phan Van Giang recibe a la subsecretaria general de la ONU para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu. (Foto: VNA)
El viceprimer ministro vietnamita Phan Van Giang recibe a la subsecretaria general de la ONU para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam y las Naciones Unidas (ONU) reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación en materia de desarme, desarrollo sostenible y respuesta a los desafíos globales, durante el encuentro entre el viceprimer ministro Phan Van Giang y la subsecretaria general de la ONU para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, celebrado hoy en Hanoi en el marco del III Foro del Futuro de la ASEAN (AFF).

Durante el encuentro, Phan Van Giang subrayó que, en un contexto internacional de profundas transformaciones que afectan al orden mundial, los modelos de desarrollo y la confianza estratégica, Vietnam mantiene su política exterior de independencia, autodeterminación, paz, cooperación y desarrollo.

Reafirmó asimismo su apoyo al multilateralismo, al derecho internacional y al papel central de las Naciones Unidas en la promoción de la paz, la estabilidad y la prosperidad global.

El viceprimer ministro destacó que Vietnam participa de forma activa y responsable en los esfuerzos de la ONU y apoya sus procesos de reforma orientados a una organización más eficiente y ágil, incluida la iniciativa UN80. Añadió que el país está dispuesto a facilitar la presencia de agencias de la ONU en su territorio si así se requiere.

En materia de desarrollo nacional, señaló que Vietnam está impulsando reformas estructurales para avanzar hacia sus objetivos a largo plazo, con énfasis en la renovación del modelo de crecimiento, el perfeccionamiento institucional y la reorganización del aparato administrativo hacia un sistema más eficiente.

Asimismo, propuso que la ONU continúe apoyando a Vietnam en materia de asesoría política, transferencia de conocimientos, tecnología y recursos, y abogó por la pronta finalización del Marco de Cooperación Estratégica Vietnam–ONU para el período 2027–2031.

También valoró el respaldo de Japón, tierra natal de Izumi Nakamitsu, a Vietnam en el desarrollo y en la superación de las consecuencias de la guerra, especialmente en la desactivación de minas y explosivos sin detonar.

En esta ocasión, Phan Van Giang elogió el papel de Nakamitsu y de la ONU en la promoción del diálogo, la construcción de confianza y la cooperación multilateral en materia de desarme, reafirmando la postura de Vietnam a favor del desarme y la eliminación total de las armas nucleares. Agradeció igualmente el apoyo de la ONU durante la presidencia vietnamita de la 11.ª Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Vietnam reiteró además su disposición a compartir experiencias en la remediación de los efectos de la guerra, la desactivación de minas, la asistencia a las víctimas y la reconstrucción posbélica, al tiempo que solicitó un mayor apoyo de la ONU en la formación sobre desarme, especialmente ante los desafíos derivados de las nuevas tecnologías.

Por su parte, Izumi Nakamitsu expresó su impresión por el discurso del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el Diálogo de Shangri-La, destacando su coincidencia con los esfuerzos de la ONU para promover la paz y la cooperación internacional.

La alta funcionaria de la ONU señaló que el mundo atraviesa una etapa de transición estratégica caracterizada por una creciente fragmentación en los ámbitos comercial, político, de seguridad y militar. En este contexto, subrayó que Vietnam, por su experiencia histórica y sus valores humanistas, puede desempeñar un papel relevante en la estabilización regional y global dentro de la ASEAN y la ONU.

Asimismo, valoró la exitosa presidencia de Vietnam de la 11.ª Conferencia de Examen del TNP, destacando su liderazgo eficaz en la promoción del diálogo, la construcción de confianza y el fortalecimiento de la voz de los países medianos y pequeños en los esfuerzos de desarme nuclear.

Finalmente, Nakamitsu calificó a Vietnam como un modelo de cooperación con la ONU y reafirmó que el Equipo de País de la ONU en Vietnam continuará acompañando a la nación indochina en la implementación de sus objetivos de desarrollo y compromisos internacionales, así como en la formación sobre desarme, incluyendo ámbitos emergentes como la gobernanza de la inteligencia artificial./.

VNA
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