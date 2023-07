Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Vientiane (VNA) - El presidente de la Asociación de Caucho de Vietnam , Tran Ngoc Thuan, y su homólogo de Laos , Bounthong Buahom, firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para impulsar el desarrollo sostenible de la industria del caucho en los dos países.En consecuencia, las dos asociaciones compartirán experiencias y apoyarán a las empresas de caucho vietnamitas que operan en Laos para obtener las certificaciones de desarrollo sostenible.También, impulsarán la cooperación en áreas acordadas para beneficio mutuo.Las dos partes coincidieron en que la Asociación de Caucho de Laos debe fortalecer el apoyo y atraer a más procesadores del sector para cumplir con los requisitos de exportación a Vietnam y otros países.El caucho es una de las principales fuentes de ingresos de divisas de Laos, aportando más de 650 millones de dólares para el país en 2022. Hasta la fecha, Laos tiene alrededor de 300 mil hectáreas de caucho, el 46% de las cuales son explotadas por empresas extranjeras en virtud de acuerdos de concesión, el 24 % mediante convenios de cooperación con particulares y el 30% por habitantes locales.Los principales mercados de exportación de caucho de Laos son China y Vietnam.Según los medios de Laos, todo el caucho producido en el país se ha exportado en bruto porque no hay una planta de procesamiento. El país no aplica ninguna norma específica para la calidad del caucho ya que aún no cuenta con un laboratorio para probar y certificar.El caucho es uno de los cuatro grandes proyectos que el Gobierno de Laos incluyó en su plan nacional de desarrollo socioeconómico en el período 2016-2021 con visión para 2025-2030./.