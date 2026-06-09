Vietnam y Tailandia apuestan por profundizar su cooperación

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy en Hanoi al primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien realiza una visita oficial al país y participa en la tercera edición del Foro del Futuro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Durante el encuentro, To Lam expresó su satisfacción por reunirse nuevamente con el jefe de Gobierno tailandés tras su reciente visita oficial a Tailandia a finales de mayo. Asimismo, agradeció a la Familia Real, al Gobierno y al pueblo tailandeses la cálida, atenta y cordial acogida dispensada a la delegación vietnamita de alto nivel.



El dirigente vietnamita destacó la relevancia de la visita, que tiene lugar en un momento especialmente favorable para las relaciones bilaterales y coincide con la conmemoración del 50 aniversario del establecimiento de vínculos diplomáticos entre ambos países. En ese sentido, manifestó su confianza en que la visita contribuirá a impulsar una cooperación más profunda, sustancial y eficaz en el marco de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia.



Por su parte, Anutin Charnvirakul expresó su satisfacción por realizar su primera visita oficial a Vietnam y transmitió a To Lam y a su esposa los saludos del Rey y la Reina de Tailandia. Señaló que la reciente visita oficial del líder vietnamita a Bangkok fue un éxito rotundo, dejó una impresión muy positiva entre la población tailandesa y abrió nuevas perspectivas de cooperación, sentando las bases para una nueva etapa en las relaciones entre los dos países.



Durante la reunión, el premier tailandés informó sobre los resultados de sus conversaciones con su homólogo vietnamita, Le Minh Hung. Ambas partes acordaron medidas concretas para implementar los compromisos alcanzados por los altos dirigentes de los dos países, especialmente aquellos derivados de la visita oficial de To Lam a Tailandia.



Anutin reafirmó además que Tailandia considera a Vietnam un vecino cercano y un socio de confianza. Destacó que la delegación oficial tailandesa incluye a tres viceprimeros ministros, seis ministros, altos mandos militares y representantes de diversos organismos gubernamentales, lo que refleja la importancia que Bangkok concede al fortalecimiento de la cooperación bilateral en todos los ámbitos.



Al abordar las prioridades de cooperación para el próximo período, To Lam propuso reforzar la confianza política, ampliar la colaboración en economía, defensa y seguridad, y promover los intercambios entre los pueblos mediante un mayor intercambio de delegaciones y contactos de alto nivel.



También abogó por ampliar la cooperación a través de todos los canales y aprovechar de manera más eficaz los mecanismos bilaterales existentes, especialmente las reuniones conjuntas de gabinete.



Asimismo, subrayó que el Partido Comunista de Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de los vínculos con las fuerzas políticas tailandesas, incluido el Partido Bhumjaithai, con el objetivo de consolidar las bases políticas y la orientación estratégica a largo plazo de las relaciones bilaterales.



En respuesta, el primer ministro tailandés expresó su pleno respaldo a las propuestas formuladas por Vietnam y reafirmó su compromiso de impulsar de manera efectiva la estrategia de las “Tres Conexiones”.



En ese marco, ambas partes promoverán una mayor integración económica mediante el fortalecimiento de los vínculos en comercio, inversión, infraestructura, logística y cadenas de suministro.



También acordaron ampliar la cooperación en áreas emergentes como ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, economía digital e inteligencia artificial. Ambos países aspiran a desarrollar un comercio bilateral equilibrado y sostenible, con la meta de alcanzar los 25 mil millones de dólares y, a largo plazo, los 50 mil millones de dólares.



Las dos naciones coincidieron igualmente en ampliar la cooperación entre partidos políticos, parlamentos y pueblos, así como en mantener una estrecha coordinación en mecanismos multilaterales como la ASEAN, las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y los mecanismos de cooperación de la subregión del Mekong, con el fin de contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo tanto en la región como a escala global./.

VNA