Vietnam y Timor-Leste avanzan en la puesta en marcha de acuerdos de cooperación

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió la tarde del 9 de junio al primer ministro de Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, quien realiza una visita oficial al país y asiste al Foro del Futuro de la ASEAN 2026.



Durante el encuentro, Tran Thanh Man destacó la importancia de la visita del jefe de Gobierno timorense, al considerar que contribuirá a fortalecer aún más los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.



Asimismo, felicitó a Timor-Leste por su incorporación oficial a la ASEAN y reiteró el compromiso de Vietnam de acompañar y apoyar a la nación en su participación activa en los mecanismos de cooperación del bloque regional.



Por su parte, Kay Rala Xanana Gusmão agradeció la cálida recepción brindada por las autoridades vietnamitas y expresó su reconocimiento por el respaldo constante de Vietnam al proceso de adhesión de Timor-Leste a la ASEAN. El dirigente manifestó además su interés en seguir aprendiendo de la experiencia vietnamita en materia de desarrollo e integración regional e internacional.



Elogió el notable avance alcanzado por Vietnam en las últimas décadas y lo calificó como un ejemplo de superación, resiliencia y desarrollo sostenible tras la guerra. En ese sentido, expresó su deseo de conocer más sobre las políticas de renovación, el perfeccionamiento institucional y las estrategias que han permitido al país fortalecer su capacidad de desarrollo autónomo.



El titular del Legislativo vietnamita valoró positivamente los resultados de los recientes intercambios de alto nivel entre los líderes de ambas naciones y celebró la firma del Acuerdo de Exención de Visados para titulares de pasaportes ordinarios, instrumento que facilitará los contactos entre los pueblos y promoverá la cooperación económica, comercial y turística.



Al referirse a los vínculos bilaterales, Tran Thanh Man destacó que las relaciones entre Vietnam y Timor-Leste han mantenido una evolución favorable desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2002.



Señaló que el comercio bilateral alcanzó los 18,7 millones de dólares en 2025 y afirmó que todavía existe un amplio potencial para ampliar la cooperación en sectores como inversión, agricultura, petróleo y gas, pesca, construcción, cultura y turismo.



En este contexto, instó a los gobiernos de ambos países a acelerar la negociación y firma de nuevos acuerdos de cooperación. También subrayó que la Asamblea Nacional de Vietnam está dispuesta a crear condiciones favorables para la suscripción y aplicación efectiva de los compromisos bilaterales.



Asimismo, propuso revisar y ejecutar de manera eficiente los documentos ya vigentes, incluido el Acuerdo Marco de Cooperación Técnica y Económica firmado en abril de 2010, y ampliar la colaboración en educación y formación, agricultura, transformación digital y desarrollo de recursos humanos.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (derecha), recibe al primer ministro de Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão. (Foto: VNA)



Respecto a la cooperación parlamentaria, el presidente de la Asamblea Nacional propuso intensificar los intercambios de delegaciones de alto nivel y los contactos entre los órganos legislativos de ambos países, así como compartir experiencias en materia legislativa, supervisión y toma de decisiones sobre asuntos de interés nacional.



También abogó por reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en foros parlamentarios regionales e internacionales, entre ellos la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y la Unión Interparlamentaria (UIP).



En la ocasión, Tran Thanh Man reiteró el respaldo del Parlamento vietnamita a la incorporación de la Asamblea Nacional de Timor-Leste como miembro oficial de la AIPA.



A su vez, Kay Rala Xanana Gusmão destacó el papel de los órganos legislativos en la creación de un marco jurídico favorable para impulsar la cooperación bilateral y abogó por fortalecer aún más los intercambios entre ambas instituciones parlamentarias.



El jefe de Gobierno timorense reafirmó además su voluntad de promover una cooperación más sustancial con Vietnam en áreas como comercio, inversión, agricultura, educación y formación, desarrollo de recursos humanos, transformación digital e intercambios entre los pueblos.



Asimismo, expresó su deseo de continuar coordinando estrechamente con Vietnam en el marco de la ASEAN y otros foros regionales e internacionales, con el objetivo de contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región.



Con motivo de la visita, Tran Thanh Man transmitió una invitación al presidente de la Asamblea Nacional de Timor-Leste y a otros dirigentes parlamentarios del país para que realicen una visita oficial a Vietnam en una fecha conveniente.



Al mismo tiempo, expresó su deseo de que Timor-Leste continúe facilitando las condiciones para que las empresas y la comunidad vietnamita residentes en el país puedan vivir, estudiar y desarrollar sus actividades de manera estable, contribuyendo así al fortalecimiento de los vínculos de amistad entre ambas naciones./.