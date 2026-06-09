Política

Vietnam y Timor-Leste comparten experiencias en construcción partidista y gobernanza nacional

El Partido Comunista de Vietnam y el Congreso Nacional para la Reconstrucción Timorense acordaron fortalecer los intercambios políticos y compartir experiencias para apoyar la integración regional y la ASEAN.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias, Le Thanh Nghi, recibió hoy en Hanoi a una delegación del Congreso Nacional para la Reconstrucción Timorense (CNRT), encabezada por su primer vicesecretario general, Jacinto Rigoberto Gomes de Deus.

Durante la reunión, Thanh Nghi afirmó que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones con el CNRT y los partidos políticos de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) sobre la base de la sinceridad, la confianza mutua, la cooperación y el desarrollo compartido.

Sugirió que ambas partes intensifiquen la cooperación y los intercambios a todos los niveles a través de los canales del Partido, el Estado y el Parlamento, así como mediante intercambios entre sus pueblos. También hizo un llamado a compartir más experiencias en la construcción del Partido y la gobernanza nacional, trabajando juntos para coadyuvar al proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.

La delegación timorense elogió la iniciativa de Vietnam de organizar un diálogo sobre el papel de los partidos políticos del Sudeste Asiático en la construcción de la Comunidad ASEAN, en el marco del III Foro del Futuro de la agrupación (AFF) en Hanoi.

Describió el evento como el primer foro que reunió a partidos políticos de toda la región y destacaron que proporcionó una plataforma práctica para que las partes regionales intercambiaran experiencias, mejoraran el entendimiento mutuo y contribuyeran al proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.

Gomes de Deus subrayó que el CNRT valora su amistad y cooperación con el PCV y desea ampliar aún más los intercambios y compartir experiencias en áreas de interés común. Asimismo, elogió el papel y el apoyo de Vietnam a Timor-Leste durante su proceso de integración regional y su participación en la Comunidad de la ASEAN.

Expresó el deseo del CNRT de fortalecer los lazos con el PCV, así como las relaciones entre los órganos del CNRT y la Comisión de Políticas y Estrategias y otros organismos relevantes del Partido vietnamita.

El funcionario timorense propuso que ambas partes promuevan los intercambios y compartan experiencias en la formulación de políticas en áreas clave alineadas con las prioridades actuales de Timor-Leste, incluyendo el fortalecimiento de la capacidad institucional y la formulación de políticas, contribuyendo así a la paz y la estabilidad en la región.

Ambas partes acordaron fortalecer aún más las relaciones entre sus partidos, reforzando así los fundamentos políticos de la amistad y la cooperación entre Vietnam y Timor-Leste en beneficio de los pueblos de ambos países y en apoyo de la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región./.

VNA
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