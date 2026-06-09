Vietnam y Timor-Leste impulsan una cooperación integral

Hanoi (VNA) - Vietnam y Timor-Leste acordaron fortalecer y ampliar su cooperación en múltiples ámbitos durante las conversaciones sostenidas hoy en Hanoi entre el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y su homólogo timorense, Kay Rala Xanana Gusmão, quien realiza una visita oficial al país y participa en la tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN.



Al dar la bienvenida al mandatario visitante, Le Minh Hung destacó que la visita refleja el alto nivel de confianza política, la sólida amistad y el apoyo mutuo que caracterizan las relaciones entre ambos países.



Asimismo, felicitó a Timor-Leste por los importantes logros alcanzados en los últimos años, especialmente por su incorporación oficial a la ASEAN, hecho que calificó como un hito relevante para reforzar la cohesión, el papel central y la vitalidad del bloque regional.



El jefe de Gobierno vietnamita expresó además su confianza en que Timor-Leste se integrará de manera plena y efectiva en los mecanismos de cooperación de la ASEAN, contribuyendo junto con los demás Estados miembros a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región.



Por su parte, Xanana Gusmão agradeció la cálida acogida brindada por el Gobierno y el pueblo vietnamitas, al tiempo que felicitó a Vietnam por sus avances económicos y sociales, así como por la exitosa organización del tercer Foro del Futuro de la ASEAN, considerado una plataforma clave para debatir visiones y perspectivas sobre la cooperación regional.



El dirigente timorense también expresó su reconocimiento por el respaldo constante de Vietnam durante el proceso de adhesión de Timor-Leste a la ASEAN, y afirmó que Hanoi no solo constituye un socio fiable, sino también un importante aliado para el desarrollo de su país.



Durante el encuentro, ambos líderes coincidieron en que Vietnam y Timor-Leste disponen de amplias oportunidades para expandir su cooperación en beneficio de sus pueblos y para contribuir al desarrollo estable, resiliente y sostenible de la región.



En ese sentido, manifestaron su satisfacción por la evolución positiva de los vínculos bilaterales y acordaron continuar fortaleciendo la confianza política mediante un mayor intercambio de delegaciones y contactos de alto nivel a través de los canales partidistas, estatales, gubernamentales, parlamentarios y de los intercambios entre los pueblos.



El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung (derecha), y su homólogo timorense, Kay Rala Xanana Gusmão. (Foto: VNA)



Las dos partes reafirmaron además su compromiso de implementar de manera efectiva los acuerdos suscritos, incluido el Acuerdo Marco sobre Cooperación Económica y Técnica, y de celebrar próximamente la primera reunión del Comité Conjunto Vietnam-Timor-Leste, copresidido por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.



Asimismo, expresaron su voluntad de elevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa con motivo del 25 aniversario del establecimiento de vínculos diplomáticos, que se conmemorará en 2027.



Los dos primeros ministros celebraron la firma de varios documentos de cooperación en materia de exención de visados, educación e información y comunicación, los cuales sentarán bases favorables para fortalecer los intercambios entre los pueblos y ampliar la colaboración en diversos sectores.



En el ámbito económico, comercial y de inversión, ambas partes coincidieron en la necesidad de aprovechar mejor sus fortalezas complementarias, acelerar la ratificación y puesta en marcha del Acuerdo Comercial Bilateral y promover la cooperación en áreas como arroz, productos agrícolas y pesqueros, confecciones textiles, calzado, bienes de consumo esenciales, telecomunicaciones, transformación digital, infraestructura, agricultura y servicios.



Xanana Gusmão propuso que Vietnam continúe suministrando productos en los que posee ventajas competitivas, especialmente arroz, para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de Timor-Leste. También elogió las inversiones de empresas vietnamitas, en particular del Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones Viettel a través de su marca Telemor, por su contribución al desarrollo de la infraestructura digital y la conectividad en el país.



Asimismo, manifestó su interés en atraer nuevas inversiones vietnamitas en sectores como agricultura, pesca, turismo, infraestructura y explotación de recursos naturales.



Los dos primeros ministros presencian el intercambio de un acuerdo de exención de visado para titulares de pasaportes ordinarios entre los dos Gobiernos. (Foto: VNA)



Por su parte, Le Minh Hung propuso acelerar las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones y estudiar la creación de un mecanismo bilateral de cooperación económica, comercial y de inversión que facilite el apoyo a las empresas de ambos países.



Los dos dirigentes acordaron igualmente ampliar la colaboración en ámbitos con gran potencial, como defensa y seguridad, agricultura, pesca, seguridad alimentaria, educación y formación, desarrollo de recursos humanos, cultura, turismo, deportes, conectividad del transporte e intercambios entre los pueblos.



También destacaron la importancia de compartir experiencias en agricultura sostenible, adaptación al cambio climático, desarrollo de la economía marítima y pesca sostenible, así como en acuicultura y procesamiento de productos pesqueros.



Le Minh Hung reafirmó la disposición de Vietnam a compartir experiencias en materia de desarrollo e integración internacional, formación de recursos humanos y envío de expertos para apoyar a Timor-Leste en áreas acordes con sus necesidades.



En cuanto a la cooperación multilateral, ambas partes coincidieron en reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas, la ASEAN y otros foros regionales e internacionales, así como en preservar la unidad y el papel central de la ASEAN y promover la paz, la estabilidad y el desarrollo regional sobre la base del respeto al derecho internacional y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Al término de las conversaciones, los dos líderes acordaron instruir a los organismos competentes para implementar los consensos alcanzados y seguir impulsando unas relaciones bilaterales cada vez más profundas, sustanciales y eficaces.



En el marco de la visita, ambas partes intercambiaron diversos documentos de cooperación, entre ellos memorandos de entendimiento sobre educación superior y educación general, un acuerdo de exención de visados para titulares de pasaportes ordinarios y un memorando de cooperación entre la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y la agencia de noticias TATOLI de Timor-Leste./.