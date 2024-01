En Hai Phong. (Fotografía: baohaiphong.com.vn)

La provincia de Bac Ninh se une a las celebraciones. (Fotografía: baobacninh.vn)

En Quy Nhon, Binh Dinh. (Fotografía: Nhan Dan)

Fuegos artificiales iluminan las orillas del río Saigón, Ciudad Ho Chi Minh. (Fotografía: Phuong Quyen/tuoitre.vn)

En Can Tho. (Fotografía: kinhtedothi.vn)

Una actuación artística en saludo a 2024 en Cao Bang. (Fotografía: Nhan Dan)

Hanoi (VNA)- Numerosos vietnamitas acudieron a distintas plazas públicas para celebrar la última noche de 2023 y dar la bienvenida al nuevo año.Según el periódico Nhan Dan (Pueblo), en la capital, Hanoi, las calles que rodean el céntrico distrito del lago Hoan Kiem estaban abarrotadas desde primera hora de la tarde del 31 de diciembre. Entre las celebraciones locales de Año Nuevo, la cuenta atrás comenzó a las 20:30 en la plaza Dong Kinh Nghia Thuc.“Luego del fin de la pandemia de COVID-19, el mundo ha vivido incertidumbres que también han dificultado nuestra economía. Espero que en 2024 la capital y el país gocen de avances aún mayores”, compartió un ciudadano.La norteña urbe portuaria de Hai Phong estuvo engalanadas con banderolas, flores y luces todas sus calles principales. Según un hombre que regresó de Ciudad Ho Chi Minh para visitar a sus parientes, Hai Phong ha experimentado una transformación radical.Miles de ciudadanos se concentraron en la plaza del Teatro municipal disfrutando del programa artístico “Hai Phong saluda el Año Nuevo 2024” y, en especial, el primer espectáculo pirotécnico organizado por la urbe en ocasión de un año nuevo gregoriano.En Bac Ninh, el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo organizó en la homónima ciudad cabecera una velada artística bajo el tema “Bac Ninh da la bienvenida al año nuevo 2024”. Similares actividades también se llevaron a cabo en la ciudad de Tu Son.Después de una serie de días de lluvia y frío, la atmósfera lúdica en la ciudad costera de Da Nang reinaba la zona de Cuenta Regresiva en el Parque de Bien Dong y el espacio peatonal de An Thuong, donde actuaron estudiantes del Colegio local de Cultura y Artes para celebrar el venidero año juntos a otros ciudadanos y turistas extranjeros.La Cuenta Regresiva de 2024 en la central provincia de Binh Dinh acaeció en la plaza de Nguyen Tat Thanh, ciudad cabecera de Quy Nhon. Siendo el primero de los eventos de cultura, deportes y turismo de la provincia en 2024, el festival se suma a los esfuerzos por promover el turismo a ese territorio y dar a conocer flamantes ofertas de la industria sin humo local.La sureña Ciudad Ho Chi Minh dio la bienvenida al 2024 con un espectáculo de fuegos artificiales aéreos en la ciudad municipal de Thu Duc y otro a baja altura en el Parque Cultural de Dam Sen, además de varios eventos de Cuenta Regresiva en el distrito céntrico 1.En la sureña urbe de Can Tho, miles de personas acudieron al estadio municipal para disfrutar de un programa especial por el 20 aniversario de su registro como ciudad bajo administración central y el advenimiento de 2024.En una atmósfera jubilosa, con banderolas, flores, luces artísticas y linternas flotantes que iluminaban calles céntricas de la ciudad y el famoso puente peatonal de Ninh Kieu, la gente esperaba el acontecimiento y especialmente los fuegos artificiales aéreos al final de ese.Celebraciones a similar escala contribuyeron a reafirmar la estatura de Can Tho durante los últimos 20 años y las expectativas de su florecimiento en 2024 y los años siguientes.La ciudad de Ha Giang, en la homónima provincia del extremo norteño del país, igualmente organizó anoche diversos eventos artísticos, imbuidos de la identidad cultural de las minorías étnicas autóctonas.A los distritos que albergan el “Geoparque Global de la Unesco” Meseta kárstica de Dong Van y el casco antiguo de Dong Van también acudieron multitudes de lugareños y turistas ansiosos por conocer las ofertas culturales locales.La provincia de Ca Mau, en el extremo austral del país, contempló el último día de 2023 una mayor afluencia de turismo comunitario. De acuerdo con un exfuncionario local, el año pasado Ca Mau organizó por primera vez un Festival del Camarón y contó con la presencia del Primer Ministro en su ceremonia de lanzamiento del Planificación para el período 2021-2030 con visión a 2050, lo cual incentivó a la provincia costera a seguir avanzando./.