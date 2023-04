El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, y su homólogo cubano, Esteban Lazo Hernández (derecha) (Fuente:VNA)

La Habana (VNA)- La visita a Cuba del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV), Vuong Dinh Hue, fue un gran éxito, más allá de las expectativas, y una ocasión para consolidar los históricos lazos bilaterales en el orden político-diplomático, económico-comercial e inversionista, de seguridad-defensa, así como de intercambio pueblo a pueblo.



Así lo observó el doctor Ruvislei González Saez, vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba – Vietnam y director del Programa Sectorial de Relaciones Internacionales en la isla caribeña.



Durante una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias sobre los resultados de la mencionada visita oficial, el experto cubano la calificó de integral, así como una expresión de la Amistad Especial y Tradicional entre ambas naciones.



El líder legislativo vietnamita recibió los máximos honores y fue recibido por las más altas figuras, es decir, el líder histórico Raúl Castro, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente Miguel Díaz Canel, el primer ministro Manuel Marrero y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández. Por invitación de este último, el presidente de la ANV, Vuong Dinh Hue se convirtió en el primer alto dirigente extranjero no solo en felicitar a los nuevos diputados cubanos posterior a la instauración de la X legislatura de la ANPP, sino también en ofrecer un discurso en el Parlamento en sesión extraordinaria.



Los honores con los que fue recibido el líder parlamentario vietnamita pueden equipararse a los de un jefe de Estado, lo que determina cuán especiales son las relaciones bilaterales. Resultó muy significativa la visita y los gestos realizados tanto en su estancia en La Habana como en Santiago de Cuba. Es necesario comprender el significado que tienen para ambas naciones, y para las relaciones internacionales, este tipo de actitud entre dos países y sus pueblos.

El presidente de PL, Luis Enrique González Acosta, y la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, firman nuevo acuerdo de cooperación (Fuente: VNA)

La gira de Vuong Dinh Hue se produjo en un año de celebraciones: justo en el marco del 62 aniversario de la Victoria de Girón, el 60 aniversario de la fundación del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam, y el 50 aniversario de la histórica visita de Fidel a la zona liberada de Quang Tri como primer jefe de Gobierno.



El también miembro del Buró Político del PCV, Vuong Dinh Hue realizó actividades centrales importantes al intercambiar con su homólogo cubano Esteban Lazo Hernández, al que aprovechó para condecorar con la Orden Ho Chi Minh. Además, entregó la Orden de la Amistad al secretario del Consejo de Estado y de la ANPP, Homero Acosta Hernández y a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la ANPP y presidenta de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam (AACV), Yolanda Ferrer Gómez, una de las fundadoras del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, que precisamente en el 2023 cumple sus 60 años de creado.



En relación con las celebraciones por dicho 60 aniversario y el 50 de la visita de Fidel como primer y único Jefe de Gobierno que visitó la zona liberada de la provincia de Quang Tri en Vietnam se realizaron dos galas y un acto central en la ciudad de Santiago de Cuba. En este marco fueron condecorados con la Orden de la Amistad el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), el propio instituto, la AACV, entre otros. Y se realizaron encuentros bilaterales entre los respectivos presidentes de las asociaciones de amistad de ambos países.



Durante la visita se concretaron resultados concretos dentro de los que se pueden subrayar 13 acuerdos bilaterales a menos de un año cuando el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, visitó Vietnam en septiembre de 2022 y firmó 10 acuerdos y, en el 2021, el presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc visitó La Habana y suscribió 11 acuerdos. La voluntad política de ambas naciones ha conducido a concretar en menos de dos años 34 acuerdos bilaterales.



Particularmente en esta reciente visita, algunos de estos acuerdos fueron:



1. El presidente de la ANV, Vuong Dinh Hue, y el presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández, firmaron el acuerdo sobre el establecimiento de un mecanismo de cooperación interparlamentaria entre los dos órganos legislativos.

2. Se firmó un Acuerdo de cooperación entre la Agencia de Noticias de Vietnam (VNA) y Prensa Latina de Cuba.

3. Se firmó el Programa de cooperación para el período 2024-2025 entre los dos Ministerios de Justicias.

4. Se realizó la rúbrica del Plan de cooperación para el período 2023-2027 entre los dos Ministerios de Ciencia y Tecnología.

5. Se procedió a la rúbrica del memorándum de entendimiento (MOU) sobre cooperación entre los dos Ministerios de Construcción.

6. Se firmó un MOU entre Vietnam Airlines y Cubana de Aviación para la colaboración bilateral.

7. Se firmó un MOU entre DINVAI Construcciones S.A y a Hoa BINH S.A en el segmento de materiales de la construcción.

8. Se firmó un MOU entre la Unión Cuba Petróleo (CUPET) y Petro Vietnam Ltd.

9. Se firmó un MOU entre Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y Power Engineering Consulting Join Stock Company 2 (EVN-PECC2)

10. Se firmó MOU entre la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh de Vietnam.



Además de ellos, hay resultados tangibles en el orden económico, como el establecimiento de una fábrica de detergentes y un parque de energía solar. Ambos, con capital de empresas de Vietnam, fueron inaugurados en la ZEDM, donde la nación asiática impulsa varios proyectos de inversión extranjera. La fábrica recién inaugurada tiene la capacidad de producir 70 000 toneladas al año de detergente en polvo, y alrededor de 20 000 en formato líquido que se destinarán al mercado nacional y a la exportación.



Vietnam, es el segundo socio comercial de Cuba en Asia con un comercio bilateral de aproximadamente 340 millones de dólares con expectativas de avanzar hacia los 500 millones luego de la concreción, en 2020, del Acuerdo Bilateral Comercial. El país asiático exporta a Cuba arroz, carbón, químicos, textil y elementos electrónicos, e importa de la isla sobre todo productos farmacéuticos.



Vietnam es el principal inversionista asiático en Cuba. Constituye el país de Asia con mayor presencia en la ZEDM y cuenta con cinco negocios cuyo capital de inversión comprometido supera los 160 millones de dólares. Las inversiones vietnamitas en sectores de las industrias ligera y agroalimentaria, y de las energías renovables, contribuyen a las relaciones estratégicas entre Vietnam y Cuba.



El grupo Thai Binh, socio comercial de la nación antillana durante más de 20 años, fue la primera empresa de la nación que realizó inversiones en la isla. En la actualidad, Vietnam cuenta con tres negocios enclavados en la ZED Mariel para la producción de pañales desechables y otros artículos higiénico-sanitarios, detergentes en polvo y líquidos, así como un parque solar fotovoltaico con una potencia de 20 megawatts (MW), que ya entrega energía al Sistema Eléctrico Nacional.



A propósito de la visita del presidente de la AN, Vuong Dinh Hue a Cuba, las autoridades vietnamitas entregaron simbólicamente un donativo consistente en 24 toneladas de detergente en polvo con destino al sistema de Salud de la provincia Artemisa y un equipamiento para la generación solar fotovoltaica con acumulación para una potencia de cinco kilowatts hora (KWh), con destino al policlínico-hospital Orlando Santana, ubicado en el Mariel.



El concesionario resulta el primero y único establecido en la ZEDM que avanza en el desarrollo de las infraestructuras de un área que debe erigirse como la puerta de entrada a Cuba y a la región de nuevas inversiones vietnamitas y de otros países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), refiere la ACN.



Con la visita se realizó un Foro Empresarial Cuba-Vietnam en el contexto de la 40 sesión intergubernamental. Ello ratifica los propósitos de establecer mecanismos efectivos para consolidar los nexos en las esferas económica, comercial, financiera, científico-tecnológica, cooperación, etc. Este evento, además de la presencia del presidente de la ANV, Vuong Dinh Hue y el primer ministro cubano, Manuel Marrero, contó con la presencia de los copresidentes de la comisión intergubernamental Cuba-Vietnam.



Particularmente, inició como copresidente por la parte cubana el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ricardo Cabrisas, y por la parte vietnamita Nguyen Thanh Nghi, ministro de Construcción. En el Foro empresarial se dialogó sobre las potencialidades de producción y comercialización de arroz, cafés especiales, granos, pienso, carne de pollo y de cerdo, construcción de parques fotovoltaicos, así como de proyectos de empresas mixtas para la renovación y la comercialización hotelera.



También, hubo intercambio de criterios acerca de la industria de materiales de la construcción en la capacitación e incremento de capacidades productivas en las plantas estatales de cemento de Artemisa y Cienfuegos; la participación de las empresas vietnamitas en la empresa de cementos Curazao; y la administración de la nueva fábrica de cemento de Nuevitas.



Justamente en este 2023, en medio de la complejidad que enfrenta Cuba, especialmente ante la agresividad del bloqueo económico y financiero estadounidense, el escenario internacional adverso y otros factores, la visita del presidente de la ANV, Vuong Dinh Hue, representa el acompañamiento de un hermano que siempre está y estará al lado de Cuba. Las nuevas generaciones deben preservar el cariño especial forjado entre ambos pueblos. La juventud de las dos naciones debe conocer más de la historia bilateral para preservar esta hermandad que es ejemplo de relaciones internacionales. Ambos pueblos debemos trabajar para elevar juntos los estatutos de vida en el camino al socialismo.



La reciente visita constituye el relanzamiento integral de las relaciones y el camino hacia una nueva etapa. Un nuevo camino se está forjando en los lazos entre Cuba y Vietnam, protagonizado por nuevos líderes que no fueron los de las generaciones históricas, pero que sin dudas, han demostrado -desde ambas partes- que las ideas de Ho Chi Minh y Fidel Castro siguen presentes en el ánimo de persistir en elevar todo el tiempo los vínculos entre los dos países./.