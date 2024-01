El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh (izquierda, sentado) y su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone , presencian la firma de la asociación digital entre ambos países. (Foto: VNA)

Vientiane (VNA)- La visita oficial a Vietnam del primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, del 6 al 7 de este mes, no solo contribuye a cultivar los nexos de gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre los dos países, sino que también ayuda a promover la colaboración económica bilateral.En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, con motivo de ese acontecimiento, el presidente de la Asociación de Amistad Laos-Vietnam y ministro de Tecnología y Comunicación del país vecino, Boviengkham Vongdara, hizo tal manifestación y destacó que se trata del primer viaje a Vietnam de Sonexay en calidad de Primer Ministro.Recordó que, a principios de 2023, cuando el dirigente asumió por primera vez el cargo de Primer Ministro de Laos, también recibió a su homólogo vietnamita, Pham Minh Chinh, quien realizó su primera visita oficial a Laos en el cargo de Jefe de Gobierno.Estas son pruebas claras de la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral cada vez más profundan entre dos pueblos hermanos: Laos y Vietnam, subrayó.En el marco del viaje a Vietnam, además de las reuniones con los dirigentes anfitriones, Sonexay copresidirá, junto con Minh Chinh, la 46ª Reunión del Comité Intergubernamental entre ambas naciones y asistirá a un foro de cooperación en inversión, entre otros eventos, precisó.Al referirse a la cooperación tecnológica entre los dos países, destacó que Vietnam eligió a Laos como el primer país en firmar un acuerdo de asociación de cooperación digital. Después de la rúbrica, el Ministerio de Información y Comunicación de Vietnam ayudó a la parte laosiana a desarrollar recursos humanos e infraestructura técnica al respecto, especialmente plataformas en el campo de la educación.Esos proyectos no sólo demuestran una cooperación estrecha, sincera y cercana entre los dos países en general y en el campo de la tecnología en particular, sino que también contribuyen a ayudar a Laos a implementar con éxito el desarrollo del sector de comunicación y la estrategia nacional de transformación digital.Para continuar consolidando y desarrollando los vínculos bilaterales, el funcionario recomendó continuar educando la ideología política a la generación joven, para que pueda comprender claramente la gran amistad entre Laos y Vietnam; y coadyuvar a preservar y cultivar los lazos bilaterales en un patrimonio de ambos pueblos.Urgió a hacer de la cooperación económica uno de los pilares sólidos de la relaciones entre Vietnam y Laos , junto con la política y la seguridad – defensa, además de ampliar los lazos a campos de la sociocultura, formación de recursos humanos y salud./.