Hanoi (VNA)- La visita del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , a Arabia Saudita allanó el camino para nuevas oportunidades de cooperación bilateral en particular y entre el país indochino y los estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en general, valoró el vicecanciller Do Hung Viet.Al responder a las preguntas de la prensa, el funcionario dijo que el viaje de Minh Chinh a Arabia Saudita y su asistencia a la Cumbre entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el CCG fueron un completo éxito, contribuyendo a consolidar y fortalecer las relaciones de Vietnam con otros países, encontrar nuevas direcciones para ampliar la cooperación económica e impulsar el desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, promover plenamente el papel de Hanoi en los foros y mecanismos multilaterales regionales y globales.Respecto a la Cumbre ASEAN-CCG , Hung Viet subrayó que se trata la primera vez que los líderes de los países de la ASEAN se reunieron con los dirigentes de los estados del CCG desde el establecimiento de los vínculos en 1990. Por tal motivo, la cita tuvo un significado especial y brindó muchos resultados importantes.En primer lugar, las dos partes confirmaron que valoran el papel y la posición de cada una, reiteraron sus compromisos de fortalecer y profundizar la cooperación igualitaria y mutuamente beneficiosa, así como planearon celebrar el encuentro de alto nivel ASEAN-CCG cada dos años.En segundo lugar, la ASEAN y el CCG enfatizaron la necesidad de aprovechar efectivamente el enorme espacio y potencial de cooperación entre las dos partes y acordaron coordinar y promover los nexos en los campos de seguridad política, economía, sociocultura y cooperación para el desarrollo.En tercer lugar, coincidieron en robustecer los lazos en el ámbito multilateral, promover el diálogo, la cooperación, la formación de la confianza, la supremacía de la ley y el respeto a la independencia, soberanía e integridad territorial, abstenerse de interferir en los asuntos internos de cada uno y trabajar juntos para abordar desafíos regionales y globales, en pos de la paz, la seguridad, la estabilidad, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.Al final de la cita, los delegados adoptaron una declaración conjunta, aclarando la dirección futura para desarrollar y elevar las relaciones ASEAN-CCG a un nuevo nivel.Respecto a las relaciones de Vietnam con Arabia Saudita y los países del Golfo, Hung Viet destacó que esta fue la primera visita de un jefe del Gobierno vietnamita a Arabia Saudita, lo que crea una importante premisa para que los dos países fortalezcan la confianza política y expanden nuevas oportunidades de cooperación.Los dirigentes de todos los países elogiaron el papel y la posición de Vietnam, especialmente sus perspectivas de desarrollo en el futuro. Las autoridades de Arabia Saudita expresaron su voluntad de acompañar a Vietnam en la consecusión de ese futuro brillante.Mientras, el Emir de Qatar aseveró que no hay restricciones a la cooperación con el país indochino y prometió que su nación coordinará con Vietnam para abordar todos los obstáculos y promover cooperación bilateral.Con motivo de la visita, particularmente tras la exitosa celebración del Foro Empresarial Vietnam-Arabia Saudita, ambas partes también firmaron cinco documentos de cooperación en los sectores de justicia, diplomacia, lucha contra el delito, turismo y promoción comercial, creando así condiciones favorables para los nexos binacionales./.