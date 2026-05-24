Vientiane (VNA) - Una delegación de la Asamblea Nacional de Laos, encabezada por Sounthone Xayachak, su vicepresidenta y secretaria del Comité Central del Partido Popular Revolucionario, realizó hoy una visita de trabajo e inspección al Proyecto del Complejo de Explotación de Bauxita y Procesamiento de Alúmina Dakcheung del grupo vietnamita Viet Phuong, en el distrito de Dakcheung de la provincia laosiana de Xekong.



En la comitiva oficial participaron directivos del Consejo Popular de la provincia de Xekong, dirigentes del distrito de Dakcheung y representantes de diversos departamentos, comités y sectores relevantes de la localidad.



Al informar a la delegación, el representante del grupo Viet Phuong y encargado del desarrollo de la obra, Dinh Xuan Hoang, precisó que el proyecto se ejecuta con el objetivo de explotar de manera eficiente los recursos minerales de Laos mediante la formación de una cadena de valor que abarca desde la extracción y el beneficio del mineral hasta el procesamiento profundo, con el fin de impulsar el avance económico local, generar empleos y elevar las condiciones de vida de la población en el área de influencia del complejo industrial.



Visita vicepresidenta de Parlamento laosiano proyecto de inversión clave de Vietnam. (Foto: VNA)



El proyecto consta de dos componentes principales que comprenden una planta de beneficio de mineral de bauxita con una capacidad de dos millones 500 mil toneladas anuales y una planta de producción de alúmina con una capacidad de diseño de un millón de toneladas por año, con la proyección de elevar dicha capacidad a dos millones de toneladas anuales en la siguiente fase de desarrollo.



Hasta la fecha, la empresa ha completado los procedimientos legales clave requeridos por el Gobierno de Laos, incluidos la aprobación del Informe de Estudio de Factibilidad (FS), la emisión de las licencias de construcción y explotación, así como los trámites vinculados a la gestión y supervisión ambiental.



Tras la obtención de los permisos regulatorios, el grupo concentró sus recursos para ejecutar de forma simultánea las obras de infraestructura de servicio, tales como las labores de compensación y liberación de terrenos, la nivelación del área de la planta, la construcción de reservorios de agua y depósitos de relaves, la zona de oficinas de operaciones, las viviendas para el personal y los obreros, además de los componentes técnicos para la futura operación. Ratificó que continuará enfocando sus capacidades para asegurar el ritmo de ejecución de la obra según el plan previsto, en estricto cumplimiento de las normativas de Laos sobre inversión, explotación de recursos y protección ecológica, asumiendo la responsabilidad social corporativa.



La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Laos, Sounthone Xayachak, encomió los esfuerzos del grupo Viet Phuong en el proceso de implementación de este complejo, al cual calificó como un proyecto de gran trascendencia para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Xekong, el aumento de los ingresos fiscales y la generación de puestos de trabajo.



Instó al inversionista vietnamita a acelerar la ejecución de las obras planificadas, garantizando la calidad de la infraestructura, la seguridad laboral y el respeto a las leyes laosianas de tierras y minería.



Asimismo, exhortó a estrechar la coordinación con las autoridades territoriales durante el despliegue del proyecto, prestando especial atención al bienestar social, la capacitación técnica de los recursos humanos de la zona y la creación de empleos sostenibles para los habitantes para asegurar la armonía de intereses entre la empresa, el Estado y las comunidades residentes. Sounthone Xayachak enfatizó que los proyectos de inversión de Vietnam en Laos deben potenciar la eficiencia económica enlazada al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, aportando contribuciones prácticas al fortalecimiento de los lazos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos Partidos, Estados y pueblos.



El proyecto industrial clave de Viet Phuong se ejecuta en el marco del Acuerdo de Cooperación Económica, Cultural y Científico-Técnica entre los Gobiernos de Vietnam y Laos./.