La gente en la comuna de Hong Thai (Fuente:Internet)

Hanoi (VNA)- En los días previos al Año Nuevo Lunar (Tet), la gente en la comuna de Hong Thai (distrito de Phu Xuyen, Hanoi) está ocupada cosechando hojas dong (Phrynium placentarium), un ingrediente indispensable para envolver Banh chung (pastel de arroz glutinoso).El ambiente aquí se vuelve más bullicioso de lo normal. Dong Van Hoi, uno de los hogares que lleva cultivando hojas de dong desde hace mucho tiempo en la aldea de Duyen Yet, en la comuna de Hong Thai, señala que "Cada año, mi familia puede ganar alrededor de 100 millones de dongs como máximo o al menos entre 30 y 40 millones de dongs, pero este trabajo es difícil porque tiene muchos pasos, como cortar, clasificar y agrupar hojas. Sin embargo, me siento muy feliz, teniendo la atmósfera del Tet y viendo un gran número de personas que compran estas hojas”.Las hojas de dong en Hong Thai son pegajosas, anchas, redondas y finas pero resistentes y tienen un llamativo color verde. Los pecíolos de las hojas son largos y combinan armoniosamente los colores con sus tallos, creando una característica única en comparación con otros tipos de arrurruz o almidón silvestre. Cuando se hierve, el pastel toma un hermoso color verde natural y un atractivo aroma, por lo que resulta muy popular.Esta singularidad no sólo aumenta el valor del Banh chung durante el Tet sino que también es el orgullo de la gente local, según el periódico digital del Partido Comunista de Vietnam.Aunque los ingresos del cultivo de hojas dong no son tan buenos como los del cultivo de flores y plantas ornamentales, los habitantes de Hong Thai perseveran con esta planta y creen que el color verde de las hojas dong siempre estará asociado con la imagen del Tet tradicional de la nación, convirtiéndose así en una parte inseparable de unos días de primavera llenos de esperanza y cálido afecto./.