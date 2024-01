Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El volumen de búsquedas sobre el turismo de Vietnam en la herramienta de seguimiento de tendencias de mercado de Google creció más del 75% en 2023, ubicándose en el sexto lugar a nivel mundial, por encima de Tailandia (10), Indonesia (11), Malasia (12) y Filipinas (14).Según la Autoridad Nacional de Turismo (Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo), los 10 mercados que más buscan sobre el turismo vietnamita incluyen: Estados Unidos, Australia, Japón, la India, Corea del Sur, Singapur, el Reino Unido, Alemania, Malasia y Tailandia. Los destinos más estudiados, además de Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi, son Da Nang, Phu Quoc (Kien Giang), Hoi An (Quang Nam), Nha Trang (Khanh Hoa), Da Lat (Lam Dong), Hue (Thua Thien-Hue) y Phan Thiet (Binh Thuan).Medios, revistas y sitios web de viajes internacionales han honrado repetidamente muchos destinos atractivos y especialidades de este país indochino, contribuyendo a promover la hermosa imagen del turismo vietnamita en todo el mundo.Entre ellos, la Bahía de Ha Long fue nombrada entre los destinos idílicos junto al mar para contemplar el amanecer y el atardecer (Travel Leisure); Hanoi como el destino más bello del Sudeste Asiático (The Travel, Canadá); Ha Giang como uno de los 52 mejores destinos para viajar en 2023 (The New York Times, Estados Unidos); Vietnam como un destino atractivo para vacaciones familiares (The New Zealand Herald); Ninh Binh como uno de los mejores destinos turísticos en 2023 (Forbes); Banh Mi entre las mejores comidas del mundo (CNN Travel); Sapa como uno de los pueblo más hermosos del mundo (Condé Nast Traveler); y Com Tam entre los 10 mejores platos del planeta hechos de arroz (TasteAtlas).Según las previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), las actividades turísticas internacionales se recuperarán completamente a finales de 2024, pero el ritmo no será uniforme en todas las regiones, pues las necesidades de los viajeros internacionales cambian constantemente, exigiendo mayor calidad de producto, experiencia, diversidad y singularidad.Se prevé que el número de visitantes internacionales a Vietnam se restaurará al mismo nivel de 2019. Mientras, la cifra de turistas domésticos continuará creciendo, pero el ritmo se desacelerará. La tendencia a la aplicación de las tecnologías de la información, inteligencia artificial y transformación digital promoverá la formación de nuevas formas de turismo.En 2024, la industria del ocio vietnamita se esfuerza por recibir entre 17 y 18 millones de visitantes internacionales, y atender a 110 millones de excursionistas nacionales, para ingresar alrededor de 34,5 mil millones de dólares./.