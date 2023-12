Hanoi (VNA)- El Tribunal Popular Superior de Hanoi anunció hoy el veredicto de apelación en el caso de " vuelos de rescate " contra los acusados que apelaron las sentencias propuestas en el juicio de primera instancia.En concreto, el Tribunal de Apelación no aceptó las apelaciones y mantuvo el veredicto de primera instancia de cadena perpetua para los acusados de “aceptar soborno”, incluidos Pham Trung Kien (exfuncionario del Ministerio de Salud), Nguyen Thi Huong Lan (exjefa del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores) y Vu Anh Tuan (exfuncionario del Departamento de Inmigración del Ministerio de Seguridad Pública).También no modificó las condenas contra Vu Sy Cuong (exfuncionario del Departamento de Inmigración del Ministerio de Seguridad Pública) con nueve años de prisión por "aceptar soborno"; Tran Minh Tuan (director de la empresa Thai Hoa) con 18 años de prisión por "fraude para apropiación indebida de bienes" y "dar soborno"; Pham Bich Hang (vicedirectora de la empresa turística Quoc te) con sentencia de 20 meses de prisión por "dar soborno".Según el Tribunal, los acusados Pham Trung Kien, Nguyen Thi Huong Lan, Vu Anh Tuan y Vu Sy Cuong recibieron sobornos muchas veces, con cantidades de dinero muy grandes, provocando enojo en la sociedad.La corte redujo las penas para los acusados de “aceptar soborno”: To Anh Dung (exviceministro de Relaciones Exteriores) a 14 años de prisión (16 años en primera instancia); Do Hoang Tung (ex vicejefe del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores) a 10 años de prisión (12 años en primera instancia); mientras Tran Van Tan (exvicepresidente del Comité Popular de la provincia de Quang Nam) fue condenado a cinco años de prisión (seis años en primera instancia).En cuanto al grupo de acusados de "dar soborno" e “intermediar soborno”, el Tribunal bajó las penas desde dos meses hasta dos años de prisión para los condenados.El Tribunal de Apelación impuso sentencias de prisión condicional a tres acusados: Nguyen Hoang Linh (exfuncionario de la Embajada de Vietnam en Malasia) con 30 meses; Dang Minh Phuong (excontador de la embajada de Vietnam en Malasia) con 18 meses; y Tran Quoc Tuan (director de la compañía de promoción comercial Du Lich Vietnam) con tres años.Otro acusado de beneficio con reducción de pena fue Hoang Van Hung (exinvestigador del Ministerio de Seguridad Pública) de cadena perpetua a 20 años de prisión por "fraude para apropiación indebida de bienes".Gozaron también de tolerancias los dos implicados Tran Viet Thai (exembajador vietnamita en Malasia) y Nguyen Anh Tuan (exsubdirector de la policía de Hanoi), quienes no presentaron apelaciones en la audiencia de apelación.El Tribunal de Apelación condenó a Tran Viet Thai a tres años de prisión (cuatro años de prisión en la primera instancia) por "abusar de funciones y competencia en el desempeño de su cargo"; Nguyen Anh Tuan a cuatro años de prisión (cinco años de prisión en la primera instancia) por "intermediar soborno".En el contexto de la pandemia de la COVID-19, la organización de más de mil vuelos para regresar a casa a más de 200 mil ciudadanos de 62 países y territorios constituyó una política humanitaria del Partido y Estado; sin embargo, ésta fue empañada por algunos cuadros corruptos, perdiendo la confianza ante el pueblo y la comunidad internacional./.