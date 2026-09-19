Internacional

Waymo lanzará en Singapur servicio de transporte autónomo en 2028

Waymo lanzará en Singapur en 2028 su servicio de transporte autónomo totalmente eléctrico, en su primera entrada al mercado del Sudeste Asiático.

Singapur (VNA) - Waymo, la división de conducción autónoma de Alphabet, anunció hoy que pondrá en marcha en Singapur en 2028 su servicio de transporte autónomo totalmente eléctrico, con lo que entrará por primera vez en el mercado del Sudeste Asiático.

Waymo informó que una flota inicial de vehículos Jaguar I-PACE totalmente eléctricos llegará a Singapur en los próximos meses.

En 2027, especialistas capacitados en conducción autónoma realizarán inicialmente recorridos manuales para adaptar el sistema Waymo Driver a las características de las carreteras locales y a los patrones meteorológicos propios de la temporada de monzones en Singapur.

La compañía trabaja con el Ministerio de Transporte de Singapur y la Autoridad de Transporte Terrestre para introducir oficialmente su servicio en la ciudad-Estado en 2028.

El ministro de Transporte, Jeffrey Siow, afirmó que Singapur da la bienvenida a la entrada de Waymo como el operador de vehículos autónomos más reciente del país. Señaló que Waymo aportará tecnología de primer nivel y experiencia operativa, contribuyendo a la visión de Singapur de crear nuevas opciones de transporte para sus ciudadanos.

A principios de esta semana, Waymo también anunció que aspira a poner en marcha en Tokio en 2027 el primer servicio comercial de taxis totalmente autónomos de Japón.

Waymo, cuya valoración alcanzó los 126 mil millones de dólares en febrero, cuando captó 16 mil millones de dólares, ha ampliado su flota de robotaxis mientras compite con Zoox, de Amazon, y Tesla en el mercado de vehículos autónomos./.

VNA
#Waymo #Singapur #robotaxis
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