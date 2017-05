Casas en árboles (Fuente: VNA)

Hanoi, 07 may (VNA)- Tree Houses (casas en árboles), un nuevo modelo de “homestay” para los turistas, creado por el artista Dao Anh Khanh, se ha hecho muy conocido debido a su ambiente natural y fresco en la capital bulliciosa de Hanoi.Según el artista Dao Anh Khanh, él construyó la primera casa sobre un árbol hace casi 20 años en el No.7, callejuela 462, calle de Ngoc Thuy en Gia Lam, en las cercanías de Hanoi, con la esperanza de que podría vivir en un ambiente privado y sano.Hasta la fecha, ha construido seis casas en árboles, cada una con su propia arquitectura, pero en todas se aprovecha al máximo el paisaje natural local con muchos árboles viejos, en una superficie de 2000 m2.Las casas están situadas en un espacio de arte, bien mezclado entre pintura, música, escultura y la naturaleza. Desde la cima, los visitantes pueden contemplar todo el entorno verde salpicado de las casas en árboles. Cada vivienda tiene diferentes habitaciones con interesantes nombres, como Zen Space Tree House (espacio Zen), Tropical Paradise Tree House (Paraíso tropical), Sky Tree House (cielo en las casas en árboles) y Garden Cottage. La decoración interior cuenta con artículos únicos, diferentes entre sí, pero todos muestran su valor artístico marcando el rastro de su dueño, Dao Anh Khanh.Generalmente, cada dormitorio en las casas en árboles tiene un área de 10 a 14 m2, con varias ventanas para que entre más el sol. También tiene un techo abovedado, que parece un hongo, lo cualpermite al residente disfrutar plenamente el espacio fresco y cómodo.El interior se decora con artículos de altos valores artísticos, una de las razones para atraer a los visitantes a venir y permanecer en las singulares casas para relajarse.Con su visión artística, Dao Anh Khanh ha diseñado la luz artificial con diferentes colores en los árboles, en los dormitorios y sus techos, todo dándoles a los huéspedes la sensación de descansar en medio de un bosque, mirando hacia un cielo lleno de estrellas.Otro peculiar diseño de las casas en árboles es que algunas habitaciones son construidas como palacios de agua. Los huéspedes que se alojan allí sentirán que están durmiendo en el vasto océano, con peces nadando alrededor.Nguyen Thuy Ha, una huésped del sitio en las vacaciones, expresó: "Conozco Tree Houses a través de la página web booking.com, así que decidí venir y quedarme algunos días, y luego cambiaría a otro lugar. Sin embargo, en este alojamiento único me entretenía tanto que me alojé aquí por dos semanas".También dijo que al descansar en un ambiente lleno de verde, sentía su mente muy tranquila y tenía plena energía física. Por otra parte, se interesó en unirse a algunos eventos artísticos organizados por el dueño de las casas, Dao Anh Khanh, en las casas en árboles.-VNAVNA- CUL