Flor de loto en el campo gastronómico

Arroz frito cubierto en hojas de loto (Fuente: VNA)

Dong Thap, Vietnam (VNA)- Dong Sen Go Thap (comunidad de My Hoa, distrito de Thap Muoi, provincia de Dong Thap) atrae a los visitantes no solo por su inmenso espacio de fragantes flores, sino también por sus especiales sabores culinarios de los platos elaborados a partir del loto.Cuando llegan a Dong Sen Go Thap, los visitantes no solo tienen la oportunidad de conversar con los amables agricultores sobre su vida rural, sino también de degustar los platos típicos elaborados con loto, tales como pescado entero de cabeza de serpiente asado con hojas de loto, arroz envuelto en hojas de loto, cangrejos hervidos, pollo asado, carpa cocinada a fuego lento, té de loto y leche de loto.Especialmente se destaca el pez cabeza de serpiente asado con hojas de loto. Se lava el pescado, se atraviesa con un pincho de bambú desde la boca a la cola, antes de envolverse con hojas de loto. El pescado se cocina girando al fuego de carbón hasta que las hojas de loto se quemen. Es realmente difícil describir la perfecta combinación entre el aroma del loto y el delicioso sabor del pescado.Gracias a la mezcla de la fragancia del loto con el pelicular sabor, el arroz envuelto en hojas de loto siempre es un plato inolvidable. Una vez lavado y escurrido, el arroz rojo se une con especias y se fríe antes de cocinar. Se eliminan las cáscaras de las semillas de loto antes de lavarlas y cocinarlas separadamente del arroz rojo.El arroz rojo frito se cocina con caldo de lotos hervidos. Una vez terminado, se pone el arroz en el medio de la hoja de loto y luego se envuelve cuidadosamente para que encaje bien. Preferiblemente se escogen hojas más viejas de color verde fresco, se hierven rápidamente y se lavan antes de envolver el arroz.Estos platos, y otros típicos al estilo rural como cangrejo hervido y semillas de loto, han convertido a Dong Sen Go Thap en un destino atractivo para muchos visitantes.-VNA