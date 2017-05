Hanoi, (VNA)- La selección sub-22 de fútbol de Vietnam cayó derotada ante el equipo sub-20 de Argentina en partido amitoso que sirvió de preparación para los próximos Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 29), que se celebrará en agosto en Malasia.Pese al resultado, el encuentro ofreció una valiosa oportunidad de experiencias para el once vietnamita, observó el técnico Nguyen Huu Thang, después del partido amistoso efectuado la víspera en el estadio nacional de My Dinh, en el que sus discípulos sufrieron una derrota por 0-5 ante futbolistas argentinos.Gracias a un excelente despliegue táctico, Argentina marcó tres goles en el primer tiempo del partido.En la segunda mitad, la selección sudamericana siguió controlando el juego y anotó otros dos goles en los minutos 63 y 82.Con anterioridad, la selección vietnamita de fútbol sub- 20 perdió 4- 1 ante su similar de Argentina, país que ha logrado coronarse seis veces en la Copa Mundial de esta categoría. –VNA