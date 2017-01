Granja de vegetales orgánicos Canh Cam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Motivados por el deseo de encontrar una fuente de verduras limpias para su hija pequeña, Ngo Quang Vu y su esposa Dang Le My, de la comarca de Thao Dien, de Ciudad Ho Chi Minh, han construido una granja para cultivar hortalizas ecológicas con la aplicación de tecnologías avanzadas de Estados Unidos e Israel.Después de dos años, en mayo de 2015, la Granja de Verduras Limpias Canh Cam (mariquita), con una superficie total de tres mil metros cuadrados, comenzó a vender sus productos frescos a los clientes.Muchas personas en Ciudad Ho Chi Minh conocen actualmente esta granja como una fuente confiable de vegetales verdes y orgánicos en el centro de la ciudad.Durante la construcción de la hacienda, Ngo Quang Vu, ingeniero informático, eligió aplicar la última tecnología en el cultivo de hortalizas orgánicas de Estados Unidos y vegetales hidropónicos procedentes de Israel.Todos los procedimientos, incluyendo la elección de variedades de plantas, el cultivo, la construcción de invernaderos, terrenos y máquinas automáticas tienen que seguir un proceso estándar y específico.A pesar de tener poca experiencia en esta área, lo que ha elevado el costo del proyecto hasta casi cinco mil millones de dongs, Vu y su esposa continuaron su plan.Al hablar de las dificultades iniciales, Vu dijo que es difícil encontrar tierras de cultivo en la ciudad, por lo que la construcción de invernaderos en el centro de la urbe es más costosa y exigente que en la periferia.Los procedimientos de aplicar diferentes tipos de vegetales también necesitan ajuste regular para adaptarse a las condiciones naturales, agregó.El éxito temprano animó a la pareja a desarrollar la granja de vegetales orgánicos. Sus primeros productos fueron vendidos a los familiares y amigos. Poco a poco, cada vez más, la gente conoció acerca de la granja y buscó sus productos.Los residentes en Ciudad Ho Chi Minh ahora tienen un enorme deseo por la comida segura y limpia. En la granja, la regla se sigue estrictamente y no se utiliza ningún fertilizante, pesticida, promotor de crecimiento, conservantes ni OGM (organismos genéticamente modificados).Cada día, el centro vende alrededor 50 kg de verduras a través de servicios al por menor y de envío. Los fines de semana son los días de mayor afluencia en la granja, cuando los clientes acuden allí para visitar y comprar verduras frescas.Aunque sus precios son relativamente altos, los clientes están satisfechos con la calidad después de ver con sus propios ojos los procedimientos de cultivo y cuidado. Pues los productos de esta granja cumplen tres criterios: limpieza, frescura y nutriciónMuchos grandes supermercados han hecho pedidos para comprar verduras de la granja, pero no han sido aceptados porque no hay suficiente producción.Además de verduras orgánicas, la granja Canh Cam vende plantas de semillero y proporciona servicios en la creación de huertos en terrazas, ensamblaje del sistema de riego automático, la mejora de suelos y plantas, y la cosecha.Una vez al mes, hay una clase sobre cultivo y cuidado de vegetales limpios abierta al público. Este es también un lugar para que la gente, especialmente niños, visiten y experimenten la vida de un granjero.-VNA